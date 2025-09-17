Yamaha Klaim Feedback Pembalap Terhadap Prototype V4 Selaras

Yamaha secara terbuka memperkenalkan prototipe V4 MotoGP mereka di Grand Prix San Marino dengan Augusto Fernandez sebagai wildcard.

Itu adalah akhir pekan yang positif bagi Yamaha karena mengungkap sejumlah masalah awal pada motor tersebut dalam kondisi balapan penuh.

Fabio Quartararo, Alex Rins, dan Jack Miller kemudian menguji motor tersebut pada hari Senin di Misano, meskipun Quartararo mencatat bahwa masalah pada motor inline-4 yang ada saat ini masih ada.

Mengomentari tes tersebut, Team Director Massimo Meregalli berkata: “Kami berhasil menyelesaikan banyak putaran dengan semua pembalap.

“Dan yang terpenting adalah bisa melakukan tes ini di tengah-tengah semua tes lainnya, meskipun pada awalnya kami tidak ingin fokus pada waktu putaran karena kami lebih mencari informasi daripada kecepatan di trek, meskipun kami selalu memperhatikan waktu putaran.

"Salah satu hal terpenting adalah semua pembalap merasakan hal yang sama, dan ini sangat penting bagi kami karena arah yang harus kami kerjakan sudah jelas.

Saya juga bisa mengatakan bahwa feeling tersebut sudah diungkapkan dan dirasakan oleh pembalap penguji, dan Fabio, Alex, dan juga Jack telah mengonfirmasinya. Jadi, itu sangat penting bagi kami. Seperti yang bisa Anda bayangkan, dan untuk bersikap objektif, saya tidak tahu apakah motor ini sudah berada di trek lebih dari 15 hari.

"Jadi, bisa berada di sini bagi saya merupakan pencapaian besar. Awalnya kami bahkan tidak berpikir bisa melakukan tes ini. Kami juga melakukan wildcard.

"Yang pasti kami mengumpulkan banyak informasi - seperti yang bisa Anda bayangkan, baik dan buruknya. Tapi kami baru di awal dan sekarang kami pasti akan terus bekerja keras."

Yamaha mengklarifikasi masalah bahan bakar Fernandez

Fernandez mencatat setelah Grand Prix San Marino bahwa ia harus melakukan penghematan bahan bakar yang signifikan pada mesin V4-nya di balapan hari Minggu.

Namun, Meregalli mengungkapkan selama tes Misano bahwa hal ini sebenarnya disebabkan oleh masalah elektronik, yang memberi Fernandez peringatan bahan yang sebenarnya tidak ada.

“Kami menemukan bahwa kami memiliki arus pendek dan pada dasarnya dasbornya benar-benar hitam.

“Jadi, ia tidak bisa mendapatkan informasi apa pun dan hanya lampu. Jadi, ia berjuang dengan informasi yang ia tidak tahu dari mana asalnya.

“Ia mencoba mengatur bahan bakar tetapi masalahnya bukan pada bahan bakar, tetapi karena jalan pintas ini.”

Yamaha akan kembali menurunkan wildcard untuk mesin V4 di Grand Prix Malaysia dan Valencia.