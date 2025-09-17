Dall'Igna: Tes Misano "Tak Cukup" untuk Mengatasi Kesulitan Bagnaia

General Manager Ducati, Gigi Dall’Igna, mengakui tes MotoGP Misano "tidak cukup" untuk menyelesaikan "situasi rumit" yang dihadapi Francesco Bagnaia.

Juara dunia dua kali ini berada di tengah apa yang disebutnya "mimpi buruk" setelah gagal meraih poin di putaran kandangnya, Grand Prix San Marino di Misano.

Setelah memulai akhir pekan dengan baik pada hari Jumat, Bagnaia tidak mampu mempertahankan performanya. Pembalap Italia itu berada di posisi ke-13 di Sprint Race dan terjatuh saat berada di posisi ketujuh.

Bagnaia merasa positif di akhir tes Misano pada hari Senin, karena ia lebih fokus pada apa yang ia miliki untuk lebih memahami masalahnya.

Belum jelas bagaimana hal ini akan berdampak pada performa di trek, tetapi Gigi Dall’Igna telah meminta Ducati untuk tetap berhati-hati.

“Pecco mengalami kecelakaan,” ia memulai debriefing pasca-balapannya. “Meskipun ia membalap dengan baik, melihat catatan waktu putarannya, ia tidak merasakan feeling yang ia dapatkan di sesi latihan bebas dan kualifikasi.

“Tes hari Senin penting untuk mencoba beberapa solusi alternatif, tetapi tentu saja, mari kita akui, satu hari tidak cukup untuk menyelesaikan situasi sesulit ini.

“Kami harus tetap waspada, begitu pula dengan kepercayaan diri kami.”

Marc Marquez “raja yang tak terbantahkan” setelah kemenangan Misano

Saat perjuangan Bagnaia terus berlanjut, Marc Marquez semakin dekat dengan gelar MotoGP ketujuhnya setelah mengalahkan Marco Bezzecchi dalam Grand Prix yang ketat.

Dall’Igna memuji kedua pebalap tersebut, sembari menjuluki Marquez sebagai "raja 2025 yang tak terbantahkan" setelah menyamai rekor 11 kemenangan Grand Prix Bagnaia tahun lalu.

“Kemenangan yang mendebarkan di trek yang istimewa: GP kandang yang sekali lagi mengusung ciri khas Marc Marquez yang luar biasa, raja 2025 yang tak terbantahkan, dan memastikan kemenangannya yang ke-11 dari 16 balapan GP yang telah digelar sejauh ini,” tulisnya.

“Tantangan yang mendebarkan ini memberikan penghormatan kepada trek yang mencatat rekor jumlah penonton, dengan demikian merayakan kembalinya Misano di sirkuit dunia.”

"Kemenangan ini diraih dengan perjuangan keras dan susah payah, melawan lawan-lawan yang cepat dan gigih, memberikan kami semangat yang lebih besar, namun tetap menyadari kekuatan para pesaing kami.

"Belum lagi lima Ducati di enam motor pertama di garis finis, sebuah rangkuman yang membahagiakan atas apa yang dilakukan duo di depan.

"Mereka menjalani balapan mereka sendiri berkat putaran cepat yang berulang: hari ini, inilah satu-satunya cara untuk menang, mengerahkan seluruh pengalaman, kemurahan hati, dan bakat Marc untuk melawan Bezzecchi yang superlatif dan tak kenal lelah, yang berjasa menjaga balapan tetap hidup hingga meter terakhir di bawah bendera finis.

"Lalu, pelukan hangat antara kedua pembalap di parc fermé menjadi puncak kemenangan di tempat terbaik untuk olahraga kita."