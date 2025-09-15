Penilaian Menyedihkan Quartararo Terkait Performa Yamaha V4

Fabio Quartararo memberi penilaian yang menyedihkan terhadap prototipe V4 Yamaha setelah uji coba pertamanya di Misano.

Quartararo menjalani tes privat dengan V4 di Barcelona yang terdampak hujan pekan lalu, tetapi tes pasca-balapan di Misano hari Senin menandai kesempatan serius pertamanya untuk mengevaluasi performa motor tersebut.

Quartararo mengendarai prototype yang dibawa Augusto Fernandez untuk finis ke-14 sebagai wild card di MotoGP San Marino hari Minggu.

Fernandez memulai akhir pekan dengan kuat, terpaut 1,2 detik dari posisi teratas pada hari Jumat, sebelum kurangnya data setup dan masalah performa lain menghambat balapannya.

Meskipun terus-menerus mendapat peringatan bahan bakar, pembalap Spanyol itu mencatat lap terbaiknya di Grand Prix 1,5 detik lebih lambat dari pemenang balapan Marc Marquez dan kurang dari satu detik di belakang Quartararo, yang tercepat di antara penunggang M1 Inline saat ini.

Hal itu tampaknya membuat target waktu putaran V4 Quartararo sebelumnya dapat tercapai: "Jika saya mencobanya dan saya kurang dari setengah detik dari waktu putaran [Inline] saya, saya pikir itu adalah langkah yang baik," kata pria Prancis itu di Hungaria.

"Saat ini, motor baru lebih buruk"

Quartararo menyelesaikan sesi pagi di Misano dengan laptime 1 menit 31,781 detik, menempatkannya di posisi ke-18, terpaut 1,067 detik dari Alex Marquez (Gresini Ducati).

Catatan tersebut sedikit lebih cepat dari lap terbaik Quartararo saat finis kedelapan di Grand Prix, tetapi jauh di bawah lap kualifikasi 1 menit 30,228 detik yang mencengangkan.

Saat makan siang, Quartararo tampak tidak terkesan saat ditanyai tentang V4, yang selanjutnya akan kembali turun sebagai wildcard dengan Fernandez di Sepang pada bulan Oktober.