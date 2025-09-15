Penilaian Menyedihkan Quartararo Terkait Performa Yamaha V4
Fabio Quartararo memberikan penilaian suram setelah mencoba prototype V4 Yamaha pada tes Misano.
Quartararo menjalani tes privat dengan V4 di Barcelona yang terdampak hujan pekan lalu, tetapi tes pasca-balapan di Misano hari Senin menandai kesempatan serius pertamanya untuk mengevaluasi performa motor tersebut.
Quartararo mengendarai prototype yang dibawa Augusto Fernandez untuk finis ke-14 sebagai wild card di MotoGP San Marino hari Minggu.
Fernandez memulai akhir pekan dengan kuat, terpaut 1,2 detik dari posisi teratas pada hari Jumat, sebelum kurangnya data setup dan masalah performa lain menghambat balapannya.
Meskipun terus-menerus mendapat peringatan bahan bakar, pembalap Spanyol itu mencatat lap terbaiknya di Grand Prix 1,5 detik lebih lambat dari pemenang balapan Marc Marquez dan kurang dari satu detik di belakang Quartararo, yang tercepat di antara penunggang M1 Inline saat ini.
Hal itu tampaknya membuat target waktu putaran V4 Quartararo sebelumnya dapat tercapai: "Jika saya mencobanya dan saya kurang dari setengah detik dari waktu putaran [Inline] saya, saya pikir itu adalah langkah yang baik," kata pria Prancis itu di Hungaria.
"Saat ini, motor baru lebih buruk"
Quartararo menyelesaikan sesi pagi di Misano dengan laptime 1 menit 31,781 detik, menempatkannya di posisi ke-18, terpaut 1,067 detik dari Alex Marquez (Gresini Ducati).
Catatan tersebut sedikit lebih cepat dari lap terbaik Quartararo saat finis kedelapan di Grand Prix, tetapi jauh di bawah lap kualifikasi 1 menit 30,228 detik yang mencengangkan.
Saat makan siang, Quartararo tampak tidak terkesan saat ditanyai tentang V4, yang selanjutnya akan kembali turun sebagai wildcard dengan Fernandez di Sepang pada bulan Oktober.
"Masih banyak yang harus dilakukan, terlalu dini untuk mengatakan apakah ini basis yang baik," ujar Quartararo kepada Sky Italia.
Ia menambahkan: "Saat ini, motor baru ini lebih buruk daripada Inline4.
"Saya melihat peningkatan [dari V4 vs Inline4] di Barcelona yang belum saya rasakan di sini.
"Saya rasa mesin V4 tidak akan menyelesaikan masalah kami; saya merasa keduanya identik.
"Sejauh ini, saya tidak melihat kemajuan di area yang kami butuhkan, meskipun ada ruang untuk perbaikan."
Quartararo menyelesaikan hari di posisi ke-16 dengan laptime 1 menit 31,598 detik, lebih lambat 1,22 detik dari Pedro Acosta (KTM) di puncak timesheets.
Jack Miller dan Alex Rins mengendarai motor V4 Fernandez yang lain. Pembalap Pramac tersebut memulai hari dengan prototipe sebelum menyerahkannya kepada Rins.
Miller, yang berada di posisi ke-21 dengan selisih +0,9 detik dari Quartararo, lebih memuji performa motor saat ini.
Sementara itu Rins, yang menyelesaikan sesi sore dengan laptime 1 menit 32,101 detik di posisi ke-20, belum memberikan tanggapannya.