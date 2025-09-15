Perbandingan Yamaha V4 dengan Motor Balap Saat ini di Misano

Sejak diumumkan tahun lalu, Yamaha telah melakukan tes dengan prototype V4 mereka secara tertutup, tetapi akhirnya memperkenalkannya ke publik akhir pekan lalu di Grand Prix San Marino.

Pembalap tes Augusto Fernandez ditugaskan untuk memastikan jarak tempuh balapan yang tepat pada motor tersebut, dengan pembalap Spanyol itu memulai balapan dari posisi ke-22 di grid di kedua balapan.

Ia berada di posisi ke-18 di Sprint Race, sebelum mencetak poin di posisi ke-14 dalam Grand Prix tersebut.

Fernandez, yang mendapat dua penalti putaran panjang karena jump-start, tertinggal lebih dari satu menit dari pemenang balapan Marc Marquez, dan 40,540 detik dari pembalap Yamaha teratas, Fabio Quartararo yang finis kedelapan.

Mengomentari debut Grand Prix prototype V4 Yamaha, Fernandez mengatakan kalkulasi bahan bakar untuk motor melenceng sehingga ia perlu mengatur bahan bakar sejak Lap 10 dari 27.

“Potensinya ada, karena kami menjalani beberapa sesi yang bagus, beberapa feeling yang baik,” ujarnya pada hari Minggu di Misano.

“Tapi tentu saja kami belum siap. Kami mengalami banyak masalah dengan konsumsi bahan bakar. Saya harus mengatur bahan bakar sejak putaran ke-10.

“Tentu saja, mesinnya berbeda, jadi perhitungannya pun berbeda. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari motor baru ini.

“Tapi, seperti yang saya katakan, potensinya sudah ada. Saya menantikan tes untuk melihat para pembalap pabrikan di atas motor karena saya benar-benar tahu mereka bisa merasakan sensasi yang baik, terutama di satu putaran.

“Saya penasaran untuk melihat waktu putarannya karena saya merasa baik di satu putaran. Jadi, mereka bisa sedikit lebih menekan daripada saya. Jadi, saya penasaran untuk melihat waktu putarannya dan melihat arah yang harus kami ambil untuk masa depan.”

Perbandingan laptime Yamaha V4 vs Inline 4

Akhir pekan Grand Prix San Marino memang tak pernah berfokus pada hasil untuk V4 baru. Tes privat dilakukan dengan sangat hati-hati oleh Yamaha, yang memilih untuk tidak langsung meningkatkan tenaga.

Fernandez mengalami beberapa masalah awal pada motornya pada hari Jumat, tetapi secara keseluruhan motornya berjalan mulus dan menyelesaikan kedua jarak balapan.

Hal itu lebih baik dibandingkan pabrikan lain saat memulai debut motor baru. Pada tahun 2014, wildcard pertama Suzuki sebelum kembali pada tahun 2015 berakhir dengan kegagalan mesin. Di Valencia pada akhir tahun 2016, KTM juga tidak menyelesaikan Grand Prix pertamanya karena masalah mekanis.

Fernandez memulai akhir pekan di FP1 dengan catatan waktu 1 menit 32,537 detik, sebelum mencatatkan waktu 1 menit 31,678 detik di sesi latihan bebas. Quartararo menjadi pembalap Yamaha tercepat pada hari Jumat, 0,588 detik lebih cepat dari V4.

Fernandez tertinggal 1,331 detik dari Quartararo di Q1, dan selisihnya meningkat menjadi 1,584 detik di Q2.

Karena Fernandez bukan pembalap tetap, kecepatan satu putaran yang eksplosif itu - khususnya jika dibandingkan dengan salah satu pembalap terbaik MotoGP dalam hal kualifikasi - tidak sepenuhnya mencerminkan kecepatan YZR-M1 V4 dalam time attack.

Di Sprint Race, Fernandez berada di posisi ke-18 dan terpaut sekitar 10 detik dari pembalap Yamaha terdepan, Jack Miller, yang berada di posisi ke-14, yang finis sebagai M1 teratas setelah Fabio Quartararo terjatuh dari posisi keempat.

Di Grand Prix, selisih kecepatan antara Fernandez dan pebalap Yamaha teratas, Quartararo, rata-rata 1,196 detik per putaran.

Penghematan Fernandez tentu saja berkontribusi pada hal ini, sementara beberapa catatan waktu 1 menit 35 detik di akhir balapan menunjukkan ia melakukan beberapa kesalahan. Selisih kecepatannya dengan Quartararo juga diperparah oleh dua penalti putaran panjang karena melompati start.

2025 San Marino MotoGP - Inline 4 Yamaha vs V4 Laps FQ20 AF37 2 1m31.941s 1m33.245s 3 1m32.112s 1m32.751s 4 1m31.90737 1m33.062s 5 1m31.901s Long lap penalty 6 1m32.353s Long lap penalty 7 1m32.107s 1m32.886s 8 1m32.046s 1m32.97s 9 1m31.866s 1m33.798s 10 1m32.156s 1m33.036s 11 1m31.965s 1m32.918s 12 1m31.947s 1m33.434s 13 1m32.378s 1m33.65s 14 1m32.71s 1m33.687s 15 1m32.769s 1m33.913s 16 1m33.055s 1m33.568s 17 1m32.913s 1m33.596s 18 1m33.457s 1m33.262s 19 1m32.913s 1m33.332s 20 1m32.682s 1m33.479s 21 1m32.846s 1m35.526s 22 1m32.752s 1m35.939s 23 1m32.734s 1m34.831s 24 1m32.723s 1m34.609s 25 1m32.806s 1m33.671s 26 1m32.22s 1m33.184s 27 1m32.741s 1m33.456s Average pace 1m32.462s 1m33.658s Difference 1.196s