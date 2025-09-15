Perbandingan Yamaha V4 dengan Motor Balap Saat ini di Misano

Augusto Fernandez mengatakan motor V4 MotoGP baru Yamaha memiliki “potensi” tetapi “belum siap”

Augusto Fernandez, Yamaha test team, 2025 San Marino MotoGP
Sejak diumumkan tahun lalu, Yamaha telah melakukan tes dengan prototype V4 mereka secara tertutup, tetapi akhirnya memperkenalkannya ke publik akhir pekan lalu di Grand Prix San Marino.

Pembalap tes Augusto Fernandez ditugaskan untuk memastikan jarak tempuh balapan yang tepat pada motor tersebut, dengan pembalap Spanyol itu memulai balapan dari posisi ke-22 di grid di kedua balapan.

Ia berada di posisi ke-18 di Sprint Race, sebelum mencetak poin di posisi ke-14 dalam Grand Prix tersebut.

Fernandez, yang mendapat dua penalti putaran panjang karena jump-start, tertinggal lebih dari satu menit dari pemenang balapan Marc Marquez, dan 40,540 detik dari pembalap Yamaha teratas, Fabio Quartararo yang finis kedelapan.

Mengomentari debut Grand Prix prototype V4 Yamaha, Fernandez mengatakan kalkulasi bahan bakar untuk motor melenceng sehingga ia perlu mengatur bahan bakar sejak Lap 10 dari 27.

“Potensinya ada, karena kami menjalani beberapa sesi yang bagus, beberapa feeling yang baik,” ujarnya pada hari Minggu di Misano.

“Tapi tentu saja kami belum siap. Kami mengalami banyak masalah dengan konsumsi bahan bakar. Saya harus mengatur bahan bakar sejak putaran ke-10.

“Tentu saja, mesinnya berbeda, jadi perhitungannya pun berbeda. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari motor baru ini.

“Tapi, seperti yang saya katakan, potensinya sudah ada. Saya menantikan tes untuk melihat para pembalap pabrikan di atas motor karena saya benar-benar tahu mereka bisa merasakan sensasi yang baik, terutama di satu putaran.

“Saya penasaran untuk melihat waktu putarannya karena saya merasa baik di satu putaran. Jadi, mereka bisa sedikit lebih menekan daripada saya. Jadi, saya penasaran untuk melihat waktu putarannya dan melihat arah yang harus kami ambil untuk masa depan.”

Perbandingan laptime Yamaha V4 vs Inline 4

Akhir pekan Grand Prix San Marino memang tak pernah berfokus pada hasil untuk V4 baru. Tes privat dilakukan dengan sangat hati-hati oleh Yamaha, yang memilih untuk tidak langsung meningkatkan tenaga.

Fernandez mengalami beberapa masalah awal pada motornya pada hari Jumat, tetapi secara keseluruhan motornya berjalan mulus dan menyelesaikan kedua jarak balapan.

Hal itu lebih baik dibandingkan pabrikan lain saat memulai debut motor baru. Pada tahun 2014, wildcard pertama Suzuki sebelum kembali pada tahun 2015 berakhir dengan kegagalan mesin. Di Valencia pada akhir tahun 2016, KTM juga tidak menyelesaikan Grand Prix pertamanya karena masalah mekanis.

Fernandez memulai akhir pekan di FP1 dengan catatan waktu 1 menit 32,537 detik, sebelum mencatatkan waktu 1 menit 31,678 detik di sesi latihan bebas. Quartararo menjadi pembalap Yamaha tercepat pada hari Jumat, 0,588 detik lebih cepat dari V4.

Fernandez tertinggal 1,331 detik dari Quartararo di Q1, dan selisihnya meningkat menjadi 1,584 detik di Q2. 

Karena Fernandez bukan pembalap tetap, kecepatan satu putaran yang eksplosif itu - khususnya jika dibandingkan dengan salah satu pembalap terbaik MotoGP dalam hal kualifikasi - tidak sepenuhnya mencerminkan kecepatan YZR-M1 V4 dalam time attack.

Di Sprint Race, Fernandez berada di posisi ke-18 dan terpaut sekitar 10 detik dari pembalap Yamaha terdepan, Jack Miller, yang berada di posisi ke-14, yang finis sebagai M1 teratas setelah Fabio Quartararo terjatuh dari posisi keempat.

Di Grand Prix, selisih kecepatan antara Fernandez dan pebalap Yamaha teratas, Quartararo, rata-rata 1,196 detik per putaran.

Penghematan Fernandez tentu saja berkontribusi pada hal ini, sementara beberapa catatan waktu 1 menit 35 detik di akhir balapan menunjukkan ia melakukan beberapa kesalahan. Selisih kecepatannya dengan Quartararo juga diperparah oleh dua penalti putaran panjang karena melompati start.

2025 San Marino MotoGP - Inline 4 Yamaha vs V4
LapsFQ20AF37
21m31.941s1m33.245s
31m32.112s1m32.751s
41m31.907371m33.062s
51m31.901sLong lap penalty
61m32.353sLong lap penalty
71m32.107s1m32.886s
81m32.046s1m32.97s
91m31.866s1m33.798s
101m32.156s1m33.036s
111m31.965s1m32.918s
121m31.947s1m33.434s
131m32.378s1m33.65s
141m32.71s1m33.687s
151m32.769s1m33.913s
161m33.055s1m33.568s
171m32.913s1m33.596s
181m33.457s1m33.262s
191m32.913s1m33.332s
201m32.682s1m33.479s
211m32.846s1m35.526s
221m32.752s1m35.939s
231m32.734s1m34.831s
241m32.723s1m34.609s
251m32.806s1m33.671s
261m32.22s1m33.184s
271m32.741s1m33.456s
Average pace1m32.462s1m33.658s
Difference 1.196s

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

