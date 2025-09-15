Trackhouse Update Kondisi Cedera Ai Ogura setelah Kecelakaan Misano

Ai Ogura mengalami beberapa memar tulang setelah kecelakaan di Misano.

Ai Ogura, Trackhouse Racing, 2025 San Marino MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing, 2025 San Marino MotoGP
© Gold and Goose

Trackhouse Racing telah mengungkapkan bahwa rookie MotoGP Ai Ogura mengalami beberapa memar pada tulang tangannya serta kerusakan jaringan lunak di kakinya dalam sebuah kecelakaan di Grand Prix San Marino.

Pembalap Jepang itu terjatuh dari Aprilia RS-GP-nya pada putaran ketiga dari 27 putaran yang dijadwalkan pada hari Minggu di Misano dan akibatnya membatalkan komitmen medianya pasca-balapan.

Ai Ogura juga tidak bisa berpartisipasi dalam sesi tes pasca-balapan hari Senin.

Trackhouse kini telah mengungkapkan bahwa ia lolos dari cedera serius dalam kecelakaan di Tikungan 12, tetapi mengalami beberapa memar pada tulang dan pembengkakan.

Akibatnya, ia akan kembali ke Jepang pada hari Selasa untuk memulai pemulihan menjelang acara kandangnya dalam dua minggu mendatang.

Pernyataan lengkap dari Trackhouse berbunyi: “Menyusul kecelakaan yang dialami pebalap MotoGP Trackhouse, Ai Ogura No. 79, pada putaran ketiga di Tikungan 12 kanan cepat, di Grand Prix San Marino pada hari Minggu, 14 September, investigasi medis setelah kecelakaan tersebut dan selanjutnya pada Senin pagi telah mengungkapkan bahwa ia menderita memar tulang di pangkal tulang jari kedua, ketiga, dan keempat di tangan kanannya.

“Semuanya, termasuk jari kelingking, mengalami peradangan. Lebih lanjut, peradangan yang membengkak di sekitar sendi pivot pergelangan tangan membatasi gerakan dan menyebabkan ketidaknyamanan.

“Pemeriksaan ultrasonografi juga mendeteksi pembengkakan yang meluas pada jaringan lunak tepat di bawah tulang tumit kaki kiri.

“Sesuai saran medis, Ai tidak akan mengendarai Aprilia RS-GP25 Trackhouse miliknya pada Tes MotoGP resmi hari Senin, di Sirkuit Dunia Misano dan akan berangkat, sesuai jadwal ke Jepang, pada hari Selasa untuk memulai persiapan balapan kandangnya – Grand Prix Jepang, di Motegi.”

Ogura telah menghadapi masalah cedera pada musim perdananya, di mana pembalap Jepang tersebut absen di Grand Prix Inggris dan Aragon karena kerusakan lutut akibat kecelakaan.

Trackhouse Update Kondisi Cedera Ai Ogura setelah Kecelakaan Misano
