"Seharusnya Itu Tak Terjadi" - Acosta Tentang Masalah Rantai KTM di Misano

Pembalap KTM Pedro Acosta mengatakan masalah rantai yang membuatnya tersingkir di Grand Prix MotoGP San Marino "seharusnya tidak terjadi".

KTM diperkirakan akan menjalani akhir pekan yang kuat di Misano setelah menunjukkan kecepatan yang baik di sirkuit Italia tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, grip aspal yang tinggi membuat semua pembalapnya kesulitan dengan ban belakang yang mendorong ban depan saat pengereman, dan Acosta muncul sebagai RC16 paling kompetitif di Misano.

Finis di posisi kelima di Sprint Race, Acosta hampir finis di posisi keempat Grand Prix tersebut ketika ia tersingkir pada lap kedelapan dari 27 lap karena masalah mekanis.

Rekaman ulang menunjukkan rantainya putus saat berakselerasi keluar dari Tikungan 6, dengan Acosta mengacungkan jari tengah ke motornya yang bersandar di tepi trek dengan perasaan frustrasi yang membuncah.

Mengomentari keputusannya untuk pensiun, ia berkata: “Kecewa ini terjadi di hari Minggu.

“Sangat frustrasi karena kami baru saja melewati akhir pekan yang sangat sulit dan sepertinya kami satu-satunya KTM yang menunjukkan peningkatan performa selama akhir pekan.

“Sulit untuk melihat hal itu dari masalah yang berada di luar kendali kami, yang menghancurkan balapan kami.

"Tapi ini olahraga mekanis. Hal-hal seperti ini seharusnya tidak terjadi, tapi bisa saja terjadi. Untuk itu, mari kita coba untuk tidak memikirkannya. Mari kita beralih ke Jepang dan terus maju."

Acosta bukan satu-satunya pembalap KTM yang mengalami masalah rantai di Misano.

Rekan setimnya, Brad Binder, mengalami dua kegagalan selama acara tersebut, dengan satu kegagalan pada hari Sabtu yang membuatnya tidak dapat menggunakan motor favoritnya di sprint.

Motor yang terpaksa ia gunakan telah mengalami masalah sepanjang akhir pekan dan ia terpaksa mundur dari sprint karena masalah mesin.

KTM belum mengonfirmasi penyebab masalah rantai yang berulang pada motor RC16-nya di Misano.