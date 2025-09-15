"Seharusnya Itu Tak Terjadi" - Acosta Tentang Masalah Rantai KTM di Misano

Pedro Acosta tersingkir karena rantai putus di GP San Marino

Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 San Marino MotoGP
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 San Marino MotoGP
© Gold and Goose

Pembalap KTM Pedro Acosta mengatakan masalah rantai yang membuatnya tersingkir di Grand Prix MotoGP San Marino "seharusnya tidak terjadi".

KTM diperkirakan akan menjalani akhir pekan yang kuat di Misano setelah menunjukkan kecepatan yang baik di sirkuit Italia tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, grip aspal yang tinggi membuat semua pembalapnya kesulitan dengan ban belakang yang mendorong ban depan saat pengereman, dan Acosta muncul sebagai RC16 paling kompetitif di Misano.

Finis di posisi kelima di Sprint Race, Acosta hampir finis di posisi keempat Grand Prix tersebut ketika ia tersingkir pada lap kedelapan dari 27 lap karena masalah mekanis.

Rekaman ulang menunjukkan rantainya putus saat berakselerasi keluar dari Tikungan 6, dengan Acosta mengacungkan jari tengah ke motornya yang bersandar di tepi trek dengan perasaan frustrasi yang membuncah.

Mengomentari keputusannya untuk pensiun, ia berkata: “Kecewa ini terjadi di hari Minggu.

“Sangat frustrasi karena kami baru saja melewati akhir pekan yang sangat sulit dan sepertinya kami satu-satunya KTM yang menunjukkan peningkatan performa selama akhir pekan.

“Sulit untuk melihat hal itu dari masalah yang berada di luar kendali kami, yang menghancurkan balapan kami.

"Tapi ini olahraga mekanis. Hal-hal seperti ini seharusnya tidak terjadi, tapi bisa saja terjadi. Untuk itu, mari kita coba untuk tidak memikirkannya. Mari kita beralih ke Jepang dan terus maju."

Acosta bukan satu-satunya pembalap KTM yang mengalami masalah rantai di Misano.

Rekan setimnya, Brad Binder, mengalami dua kegagalan selama acara tersebut, dengan satu kegagalan pada hari Sabtu yang membuatnya tidak dapat menggunakan motor favoritnya di sprint.

Motor yang terpaksa ia gunakan telah mengalami masalah sepanjang akhir pekan dan ia terpaksa mundur dari sprint karena masalah mesin.

KTM belum mengonfirmasi penyebab masalah rantai yang berulang pada motor RC16-nya di Misano.

In this article

Pedro Acosta
KTM
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
"Seharusnya Itu Tak Terjadi" - Acosta Tentang Masalah Rantai KTM di Misano
22m ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 San Marino MotoGP
F1 News
Wolff Ungkap Penyesalan dalam Penanganan Rivalitas Hamilton-Rosberg
44m ago
Hamilton and Rosberg engaged in intense F1 title battles
MotoGP News
Jorge Martin Menemukan Terobosan dengan Aprilia di Tes Misano
55m ago
Jorge Martin, Aprilia Factory Racing, 2025 San Marino MotoGP
MotoGP News
Penilaian Menyedihkan Quartararo Terkait Performa Yamaha V4
1h ago
Fabio Quartararo, Misano
WSBK News
Jonathan Rea: Kesuksesan Membuat Keputusan Pensiun Lebih Mudah
2h ago
Joanthan Rea, 2018 French WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP Results
Tes MotoGP Misano: Hasil Akhir Pengujian Hari Senin (18:00)
2h ago
Pedro Acosta, Misano
MotoGP News
Trackhouse Update Kondisi Cedera Ai Ogura setelah Kecelakaan Misano
2h ago
Ai Ogura, Trackhouse Racing, 2025 San Marino MotoGP
F1 News
Bos Cadillac Ungkap "Target Pertama" Tim di F1, Update Mobil 2026
3h ago
Cadillac team principal Graeme Lowdon
MotoGP News
Perbandingan Yamaha V4 dengan Motor Balap Saat ini di Misano
4h ago
Augusto Fernandez, Yamaha test team, 2025 San Marino MotoGP
MotoGP News
Misano Amankan Kontrak Balapan MotoGP Sampai Musim 2031
6h ago
Marco Bezzecchi celebrates 2025 Misano Sprint win