MotoGP San Marino 2025: Marc Marquez Menahan Bezzecchi di Grand Prix

Marc Marquez berhasil menahan laju Marco Bezzecchi untuk memenangkan MotoGP San Marino kandang Ducati di Misano. Marquez, yang terjatuh sesaat setelah menyalip Bezzecchi untuk memimpin Sprint hari Sabtu, kembali melesat dari posisi keempat ke posisi kedua dan kemudian membayangi pebalap Aprilia tersebut. Kali ini Marquez lebih sabar, tetap berada di belakang Bezzecchi hingga pebalap Italia itu melebar di Tikungan 8, memberinya keunggulan tepat sebelum pertengahan balapan. Balapan tampak telah berakhir, tetapi Bezzecchi kembali berada di belakang Ducati dengan sepuluh lap tersisa. Bez kemudian mengejar juara dunia delapan kali itu hingga bendera finis, keduanya saling bertukar catatan waktu tercepat. Finisher kedua di Sprint Race, Alex Marquez, mempertahankan posisi ketiga yang aman sepanjang Grand Prix, memberikan tim Gresini dua podium kandang.

MotoGP San Marino 2025 - Misano - Hasil Balapan Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) 27 Laps 2 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.568s 3 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +7.734s 4 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +10.379s 5 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +11.330s 6 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +16.069s 7 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +17.965s 8 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +20.964s 9 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +21.565s 10 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +23.109s 11 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +24.592s 12 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +27.492s 13 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +29.937s 14 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) +61.504s 15 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +61.932s 16 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1 lap Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) DNF Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) DNF Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) DNF Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) DNF Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) DNF Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* DNF Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) DNF

* Rookie

Pedro Acosta berhasil menyalip kedua Ducati VR46, lalu Yamaha Fabio Quartararo untuk posisi keempat di awal balapan. Namun, balapannya berakhir karena rantai putus, masalah rantai KTM yang ketiga akhir pekan ini.

Quartararo kehilangan posisi keempat untuk kedua kalinya ketika disalip oleh Franco Morbidelli, dan akhirnya turun hingga posisi kedelapan, tepat di depan Miguel Oliveira dari Pramac.

Rekan setim Marc Marquez yang kesulitan, Francesco Bagnaia, naik ke posisi ketujuh setelah Acosta keluar dari balapan. Kemudian ia mengalami kecelakaan kecepatan rendah ketika kehilangan bagian depan GP25-nya.

Prototipe V4 MotoGP Yamaha menyelesaikan Grand Prix pertamanya dengan poin di posisi ke-14 bersama pembalap penguji Augusto Fernandez. Fernandez, seperti Alex Rins, terpaksa menjalani penalti double long lap karena melakukan jump start.

Marc Marquez menarik perhatian dengan membalap di grid dengan ban belakang lunak, sementara pembalap lain – kecuali rookie Ai Ogura dan Somkiat Chantra – beralih ke ban medium yang sudah diperkirakan.

Pebalap #93 juga beralih ke ban medium sebelum start, tetapi itu bukan satu-satunya drama pra-balapan.

Jorge Martin mengalami masalah teknis dengan Aprilia-nya pada lap awal menuju grid, yang membuat sang juara bertahan terkena double long-lap penalty karena menukar motor sebelum start.

Joan Mir, yang absen di kualifikasi dan balapan Sprint karena nyeri leher akibat kecelakaan hari Jumat, kembali ke posisi kedua belas di grid.

Namun, mantan juara dunia dan sesama pebalap Honda, Johann Zarco, bertabrakan di tikungan pembuka, membuat keduanya terperosok ke gravel.

Marc Marquez akan memiliki kesempatan pertamanya untuk memenangkan gelar juara 2025 di Jepang, dengan hanya adiknya, Alex, yang masih dalam persaingan gelar secara matematis.

Namun selanjutnya adalah tes resmi MotoGP pada hari Senin di Misano, di mana Quartararo, Rins dan Jack Miller akan mengendarai Yamaha V4.