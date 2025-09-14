MotoGP San Marino 2025: Marc Marquez Menahan Bezzecchi di Grand Prix
Hasil lengkap MotoGP San Marino 2025 di Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Marc Marquez berhasil menahan laju Marco Bezzecchi untuk memenangkan MotoGP San Marino kandang Ducati di Misano.
Marquez, yang terjatuh sesaat setelah menyalip Bezzecchi untuk memimpin Sprint hari Sabtu, kembali melesat dari posisi keempat ke posisi kedua dan kemudian membayangi pebalap Aprilia tersebut.
Kali ini Marquez lebih sabar, tetap berada di belakang Bezzecchi hingga pebalap Italia itu melebar di Tikungan 8, memberinya keunggulan tepat sebelum pertengahan balapan.
Balapan tampak telah berakhir, tetapi Bezzecchi kembali berada di belakang Ducati dengan sepuluh lap tersisa.
Bez kemudian mengejar juara dunia delapan kali itu hingga bendera finis, keduanya saling bertukar catatan waktu tercepat.
Finisher kedua di Sprint Race, Alex Marquez, mempertahankan posisi ketiga yang aman sepanjang Grand Prix, memberikan tim Gresini dua podium kandang.
MotoGP San Marino 2025 - Misano - Hasil Balapan
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|27 Laps
|2
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.568s
|3
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+7.734s
|4
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+10.379s
|5
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+11.330s
|6
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+16.069s
|7
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+17.965s
|8
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+20.964s
|9
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+21.565s
|10
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+23.109s
|11
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+24.592s
|12
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+27.492s
|13
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+29.937s
|14
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|+61.504s
|15
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+61.932s
|16
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1 lap
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|DNF
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|DNF
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|DNF
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|DNF
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|DNF
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|DNF
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|DNF
* Rookie
Pedro Acosta berhasil menyalip kedua Ducati VR46, lalu Yamaha Fabio Quartararo untuk posisi keempat di awal balapan. Namun, balapannya berakhir karena rantai putus, masalah rantai KTM yang ketiga akhir pekan ini.
Quartararo kehilangan posisi keempat untuk kedua kalinya ketika disalip oleh Franco Morbidelli, dan akhirnya turun hingga posisi kedelapan, tepat di depan Miguel Oliveira dari Pramac.
Rekan setim Marc Marquez yang kesulitan, Francesco Bagnaia, naik ke posisi ketujuh setelah Acosta keluar dari balapan. Kemudian ia mengalami kecelakaan kecepatan rendah ketika kehilangan bagian depan GP25-nya.
Prototipe V4 MotoGP Yamaha menyelesaikan Grand Prix pertamanya dengan poin di posisi ke-14 bersama pembalap penguji Augusto Fernandez. Fernandez, seperti Alex Rins, terpaksa menjalani penalti double long lap karena melakukan jump start.
Marc Marquez menarik perhatian dengan membalap di grid dengan ban belakang lunak, sementara pembalap lain – kecuali rookie Ai Ogura dan Somkiat Chantra – beralih ke ban medium yang sudah diperkirakan.
Pebalap #93 juga beralih ke ban medium sebelum start, tetapi itu bukan satu-satunya drama pra-balapan.
Jorge Martin mengalami masalah teknis dengan Aprilia-nya pada lap awal menuju grid, yang membuat sang juara bertahan terkena double long-lap penalty karena menukar motor sebelum start.
Joan Mir, yang absen di kualifikasi dan balapan Sprint karena nyeri leher akibat kecelakaan hari Jumat, kembali ke posisi kedua belas di grid.
Namun, mantan juara dunia dan sesama pebalap Honda, Johann Zarco, bertabrakan di tikungan pembuka, membuat keduanya terperosok ke gravel.
Marc Marquez akan memiliki kesempatan pertamanya untuk memenangkan gelar juara 2025 di Jepang, dengan hanya adiknya, Alex, yang masih dalam persaingan gelar secara matematis.
Namun selanjutnya adalah tes resmi MotoGP pada hari Senin di Misano, di mana Quartararo, Rins dan Jack Miller akan mengendarai Yamaha V4.