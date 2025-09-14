Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix San Marino di Sirkuit Misano
Klasemen terbaru MotoGP 2025 setelah Grand Prix San Marino di Sirkuit Misano.
Marc Marquez menuju 'match point' pertamanya untuk gelar MotoGP 2025 pada Grand Prix Jepang di Motegi setelah mengalahkan Marco Bezzecchi untuk meraih kemenangan hari Minggu di Misano.
Sementara itu, gelar juara dunia 2025 resmi jatuh ke tangan salah satu saudara Marquez, Marc atau Alex Marquez, dengan harapan Francesco Bagnaia untuk meraih gelar juara dunia resmi berakhir.
Sebaliknya, Bagnaia akan bersaing dengan sahabatnya, Bezzecchi, untuk memperebutkan posisi ketiga. Bez kini hanya terpaut 8 poin dari Pecco setelah menekan Marc Marquez hingga ke batasnya di Grand Prix San Marino.
Klasemen MotoGP 2025 - Grand Prix San Marino
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|512
|2
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|330
|(-182)
|3
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|237
|(-275)
|4
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|229
|(-283)
|5
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|188
|(-324)
|6
|^1
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|180
|(-332)
|7
|˅1
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|179
|(-333)
|8
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|141
|(-371)
|9
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|137
|(-375)
|10
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|117
|(-395)
|11
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|101
|(-411)
|12
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|94
|(-418)
|13
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|84
|(-428)
|14
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|84
|(-428)
|15
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|72
|(-440)
|16
|=
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|69
|(-443)
|17
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|58
|(-454)
|18
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|50
|(-462)
|19
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|45
|(-467)
|20
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|34
|(-478)
|21
|=
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|24
|(-488)
|22
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|16
|(-496)
|23
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)
|10
|(-502)
|24
|=
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|8
|(-504)
|25
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|8
|(-504)
|26
|=
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|2
|(-510)
Cetak tebal = Pembalap memiliki peluang matematis untuk gelar (maksimal 222 poin untuk diperebutkan).
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie