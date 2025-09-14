Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix San Marino di Sirkuit Misano

Marc Marquez menuju 'match point' pertamanya untuk gelar MotoGP 2025 pada Grand Prix Jepang di Motegi setelah mengalahkan Marco Bezzecchi untuk meraih kemenangan hari Minggu di Misano.

Sementara itu, gelar juara dunia 2025 resmi jatuh ke tangan salah satu saudara Marquez, Marc atau Alex Marquez, dengan harapan Francesco Bagnaia untuk meraih gelar juara dunia resmi berakhir.

Sebaliknya, Bagnaia akan bersaing dengan sahabatnya, Bezzecchi, untuk memperebutkan posisi ketiga. Bez kini hanya terpaut 8 poin dari Pecco setelah menekan Marc Marquez hingga ke batasnya di Grand Prix San Marino.

Klasemen MotoGP 2025 - Grand Prix San Marino Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Poin Selisih 1 = Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) 512 2 = Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) 330 (-182) 3 = Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) 237 (-275) 4 = Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 229 (-283) 5 = Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 188 (-324) 6 ^1 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) 180 (-332) 7 ˅1 Fabio di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 179 (-333) 8 = Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* 141 (-371) 9 = Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 137 (-375) 10 = Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 117 (-395) 11 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 101 (-411) 12 = Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 94 (-418) 13 = Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 84 (-428) 14 = Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) 84 (-428) 15 = Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 72 (-440) 16 = Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* 69 (-443) 17 = Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 58 (-454) 18 = Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 50 (-462) 19 = Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 45 (-467) 20 = Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) 34 (-478) 21 = Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) 24 (-488) 22 = Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 16 (-496) 23 = Takaaki Nakagami JPN Idemitsu Honda LCR (RC213V) 10 (-502) 24 = Lorenzo Savadori ITA Aprilia Factory (RS-GP25) 8 (-504) 25 = Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) 8 (-504) 26 = Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* 2 (-510)

Cetak tebal = Pembalap memiliki peluang matematis untuk gelar (maksimal 222 poin untuk diperebutkan).

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.

= Posisi pembalap sama seperti putaran sebelumnya.

˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.

* Rookie