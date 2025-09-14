Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix San Marino di Sirkuit Misano

Klasemen terbaru MotoGP 2025 setelah Grand Prix San Marino di Sirkuit Misano.

Marc Marquez, Alex Marquez, 2025 San Marino MotoGP
Marc Marquez, Alex Marquez, 2025 San Marino MotoGP

Marc Marquez menuju 'match point' pertamanya untuk gelar MotoGP 2025 pada Grand Prix Jepang di Motegi setelah mengalahkan Marco Bezzecchi untuk meraih kemenangan hari Minggu di Misano.

Sementara itu, gelar juara dunia 2025 resmi jatuh ke tangan salah satu saudara Marquez, Marc atau Alex Marquez, dengan harapan Francesco Bagnaia untuk meraih gelar juara dunia resmi berakhir.

Sebaliknya, Bagnaia akan bersaing dengan sahabatnya, Bezzecchi, untuk memperebutkan posisi ketiga. Bez kini hanya terpaut 8 poin dari Pecco setelah menekan Marc Marquez hingga ke batasnya di Grand Prix San Marino.

Klasemen MotoGP 2025 - Grand Prix San Marino

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)512 
2=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)330(-182)
3=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)237(-275)
4=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)229(-283)
5=Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)188(-324)
6^1Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)180(-332)
7˅1Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)179(-333)
8=Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*141(-371)
9=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)137(-375)
10=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)117(-395)
11=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)101(-411)
12=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)94(-418)
13=Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)84(-428)
14=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)84(-428)
15=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)72(-440)
16=Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*69(-443)
17=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)58(-454)
18=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)50(-462)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)45(-467)
20=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)34(-478)
21=Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)24(-488)
22=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)16(-496)
23=Takaaki NakagamiJPNIdemitsu Honda LCR (RC213V)10(-502)
24=Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)8(-504)
25=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)8(-504)
26=Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*2(-510)

Cetak tebal = Pembalap memiliki peluang matematis untuk gelar (maksimal 222 poin untuk diperebutkan).

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix San Marino di Sirkuit Misano
