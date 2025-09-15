"Gerakan yang Aneh" - Bezzecchi Jelaskan Kesalahan Krusial di GP San Marino

Kesalahan dalam pengereman membuat Marco Bezzecchi kehilangan posisi terdepan di Grand Prix San Marino yang telah dijaganya selama 11 lap, dan pembalap Italia itu tidak bisa merebut kembali sampai finis.

Bezzecchi memimpin Marc Marquez di tahap awal balapan, sama seperti yang ia lakukan di Sprint. Tapi berbeda Sabtu di mana Marquez membuat kesalahan fatal, pada hari Minggu giliran Bezzecchi.

Kesalahan itu tidak sekrusial Marquez yang jatuh dan tersingkir, tetapi Bezzecchi menyerahkan keunggulan kepada pembalap Ducati Lenovo dan tidak bisa merebutnya kembali.

“Pengeremannya sulit terutama karena, ketika saya mencoba kompon yang berbeda – medium dan lunak – di bagian belakang, satu-satunya perbedaan bagi saya adalah pengereman,” jelas Bezzecchi, berbicara kepada acara pasca-balapan After the Flag di MotoGP.com.

"Dengan ban Soft, saya merasakan sesuatu yang lebih; ​​feelingnya mirip dengan yang saya rasakan tahun lalu, tetapi tahun ini perbedaannya lebih kecil, jadi saya sudah sangat senang karena tahun lalu saya rasa satu-satunya yang tidak bisa menggunakan ban medium.

Jadi, sayangnya, dari putaran kedelapan atau kesembilan, saya mulai kesulitan mengerem, dan Marc [Marquez] sudah dekat. Kami berdua berada di batas, jadi sulit untuk memahami di mana saya bisa memacu lebih keras atau mencoba untuk terus melaju seperti ini.

Di tikungan itu [tikungan kedelapan] saya membuat kesalahan kecil, tetapi motor bergerak aneh. Saya tidak ingin mengunci ban depan, jadi saya harus sedikit melepaskan rem depan dan melebar sedikit.

Karena itu, Marc menyalip saya. Lalu, saya berkata, 'Oke, sekarang saya mencoba untuk tetap dekat dengannya sebisa mungkin untuk mencoba bangkit kembali'. Tapi sayangnya itu tidak mungkin.

Meskipun gagal meraih kemenangan, Bezzecchi puas dengan performanya, yang finis hanya setengah detik di belakang Marquez.

“Balapan yang sulit, tetapi saya memberikan segalanya – sejujurnya, saya sangat menginginkan kemenangan, dan saya sangat yakin,” ujarnya.

“Balapan yang sulit karena kondisinya agak tidak menentu karena tadi malam hujan, lalu pagi ini treknya bagus tetapi juga sedikit bergelombang, dan juga di pagi hari biasanya treknya selalu fantastis.

“Memulai balapan dengan ban belakang kompon medium – saya berlatih dengan ban medium tetapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi – itu sulit.

“Saya benar-benar memberikan segalanya untuk mencoba mendekati Marc [Marquez] dan siap menyerang, dan sayangnya itu tidak cukup, tetapi saya tidak bisa mengeluh sama sekali karena saya telah memberikan segalanya dan untuk para penggemar, itu keren.”

Bezzecchi merasa puas dengan melihat Marquez berusaha keras mengalahkannya, tetapi menjelaskan bahwa ia merasa Ducati dan Marquez masih memiliki keunggulan atas dirinya dan Aprilia di paruh kedua balapan.

“Balapan yang sulit tetapi juga sangat indah karena melihat saya berada di batas kemampuan, tetapi juga melihat Marc banyak menekan dan saya mampu bertahan di sana selalu fantastis,” kata pebalap Aprilia Racing itu dalam konferensi pers pasca-balapan.

“Jadi, sangat senang. Saya selalu berpikir bahwa saya bisa membawa pulang kemenangan, itu adalah target saya – itu cukup jelas – tetapi Marc sangat cepat dan saya pikir mereka masih memiliki sesuatu yang lebih.

“Terutama dari pertengahan balapan hingga akhir ketika ban kempes, mereka bisa lebih halus, lebih cepat.

"Di sesi latihan bebas, kami tidak terlalu kesulitan, tetapi kemudian kondisinya berubah dan kami semakin kesulitan.

"Pokoknya, saya sangat senang karena performa yang saya tunjukkan sungguh luar biasa, saya benar-benar memberikan segalanya untuk fans, untuk pabrikan, dan untuk tim saya, Akademi [VR46], dan semua orang. Jadi, saya sangat senang."

Setelah menang di Silverstone, Bezzecchi tidak bisa mengatakan bahwa akhir pekan Misano adalah yang terbaik baginya di MotoGP atau musim ini, tetapi ia tetap positif.

“Kemenangan ini memang terasa berbeda, memang benar, tetapi dari segi performa keseluruhan dan suasana akhir pekan, dan semuanya, ini jelas salah satu yang terbaik,” ujarnya.

“Saya tidak bisa mengatakan ini yang terbaik karena ketika Anda menang, rasanya jauh lebih baik, tetapi bagaimanapun juga ini salah satu yang terbaik.”