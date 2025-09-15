"Gerakan yang Aneh" - Bezzecchi Jelaskan Kesalahan Krusial di GP San Marino

Marco Bezzecchi memimpin 11 putaran pembuka MotoGP San Marino sebelum melebar di tikungan kedelapan.

Marco Bezzecchi leads Marc Marquez, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Marco Bezzecchi leads Marc Marquez, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Kesalahan dalam pengereman membuat Marco Bezzecchi kehilangan posisi terdepan di Grand Prix San Marino yang telah dijaganya selama 11 lap, dan pembalap Italia itu tidak bisa merebut kembali sampai finis.

Bezzecchi memimpin Marc Marquez di tahap awal balapan, sama seperti yang ia lakukan di Sprint. Tapi berbeda Sabtu di mana Marquez membuat kesalahan fatal, pada hari Minggu giliran Bezzecchi.

Kesalahan itu tidak sekrusial Marquez yang jatuh dan tersingkir, tetapi Bezzecchi menyerahkan keunggulan kepada pembalap Ducati Lenovo dan tidak bisa merebutnya kembali.

“Pengeremannya sulit terutama karena, ketika saya mencoba kompon yang berbeda – medium dan lunak – di bagian belakang, satu-satunya perbedaan bagi saya adalah pengereman,” jelas Bezzecchi, berbicara kepada acara pasca-balapan After the Flag di MotoGP.com.

"Dengan ban Soft, saya merasakan sesuatu yang lebih; ​​feelingnya mirip dengan yang saya rasakan tahun lalu, tetapi tahun ini perbedaannya lebih kecil, jadi saya sudah sangat senang karena tahun lalu saya rasa satu-satunya yang tidak bisa menggunakan ban medium.

Jadi, sayangnya, dari putaran kedelapan atau kesembilan, saya mulai kesulitan mengerem, dan Marc [Marquez] sudah dekat. Kami berdua berada di batas, jadi sulit untuk memahami di mana saya bisa memacu lebih keras atau mencoba untuk terus melaju seperti ini.

Di tikungan itu [tikungan kedelapan] saya membuat kesalahan kecil, tetapi motor bergerak aneh. Saya tidak ingin mengunci ban depan, jadi saya harus sedikit melepaskan rem depan dan melebar sedikit.

Karena itu, Marc menyalip saya. Lalu, saya berkata, 'Oke, sekarang saya mencoba untuk tetap dekat dengannya sebisa mungkin untuk mencoba bangkit kembali'. Tapi sayangnya itu tidak mungkin.

Meskipun gagal meraih kemenangan, Bezzecchi puas dengan performanya, yang finis hanya setengah detik di belakang Marquez.

“Balapan yang sulit, tetapi saya memberikan segalanya – sejujurnya, saya sangat menginginkan kemenangan, dan saya sangat yakin,” ujarnya.

“Balapan yang sulit karena kondisinya agak tidak menentu karena tadi malam hujan, lalu pagi ini treknya bagus tetapi juga sedikit bergelombang, dan juga di pagi hari biasanya treknya selalu fantastis.

“Memulai balapan dengan ban belakang kompon medium – saya berlatih dengan ban medium tetapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi – itu sulit.

“Saya benar-benar memberikan segalanya untuk mencoba mendekati Marc [Marquez] dan siap menyerang, dan sayangnya itu tidak cukup, tetapi saya tidak bisa mengeluh sama sekali karena saya telah memberikan segalanya dan untuk para penggemar, itu keren.”

Bezzecchi merasa puas dengan melihat Marquez berusaha keras mengalahkannya, tetapi menjelaskan bahwa ia merasa Ducati dan Marquez masih memiliki keunggulan atas dirinya dan Aprilia di paruh kedua balapan.

“Balapan yang sulit tetapi juga sangat indah karena melihat saya berada di batas kemampuan, tetapi juga melihat Marc banyak menekan dan saya mampu bertahan di sana selalu fantastis,” kata pebalap Aprilia Racing itu dalam konferensi pers pasca-balapan.

“Jadi, sangat senang. Saya selalu berpikir bahwa saya bisa membawa pulang kemenangan, itu adalah target saya – itu cukup jelas – tetapi Marc sangat cepat dan saya pikir mereka masih memiliki sesuatu yang lebih.

“Terutama dari pertengahan balapan hingga akhir ketika ban kempes, mereka bisa lebih halus, lebih cepat.

"Di sesi latihan bebas, kami tidak terlalu kesulitan, tetapi kemudian kondisinya berubah dan kami semakin kesulitan.

"Pokoknya, saya sangat senang karena performa yang saya tunjukkan sungguh luar biasa, saya benar-benar memberikan segalanya untuk fans, untuk pabrikan, dan untuk tim saya, Akademi [VR46], dan semua orang. Jadi, saya sangat senang."

Setelah menang di Silverstone, Bezzecchi tidak bisa mengatakan bahwa akhir pekan Misano adalah yang terbaik baginya di MotoGP atau musim ini, tetapi ia tetap positif.

“Kemenangan ini memang terasa berbeda, memang benar, tetapi dari segi performa keseluruhan dan suasana akhir pekan, dan semuanya, ini jelas salah satu yang terbaik,” ujarnya.

“Saya tidak bisa mengatakan ini yang terbaik karena ketika Anda menang, rasanya jauh lebih baik, tetapi bagaimanapun juga ini salah satu yang terbaik.”

In this article

Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP Results
Tes MotoGP Misano: Hasil Akhir dari Sesi 1 (12:45)
34m ago
Alex Marquez, Misano
MotoGP News
Alex Marquez Mendesak Dirinya untuk "Menyerah" di GP San Marino
43m ago
Alex Marquez, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
"Gerakan yang Aneh" - Bezzecchi Jelaskan Kesalahan Krusial di GP San Marino
2h ago
Marco Bezzecchi leads Marc Marquez, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Jorge Martin Mencari Jalannya Sendiri dengan Motor Aprilia
6h ago
Jorge Martin, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Dall'Igna Sudah Kehilangan Kesabaran di Tengah Kesulitan Bagnaia
6h ago
Francesco Bagnaia, 2025 San Marino MotoGP

More News

MotoGP News
Jack Miller Didenda €2000 setelah Aksi Pasca-Balapan di Misano
8h ago
Jack Miller, without gloves on slowdown lap, 2025 San Marino MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Terkesan dengan Perlawanan Bezzecchi di GP San Marino
17h ago
Marc Marquez, 2025 San Marino MotoGP
MotoGP News
Stoner Jelaskan Momen saat Pabrikan Jepang Tertinggal di MotoGP
17h ago
Casey Stoner, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Morbidelli Khawatir "Kartu Oranye" Steward Jadi Keuntungan Rival
17h ago
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2025 San Marino MotoGP
Moto2 Results
Moto2 San Marino 2025: Vietti Buka Catatan Kemenangan Musim di Kandang
18h ago
Celestino Vietti, Moto2, 2025, San Marino GP