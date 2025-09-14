Marc Marquez Terkesan dengan Perlawanan Bezzecchi di GP San Marino

Marc Marquez memuji bintang lokal Marco Bezzecchi atas perlawanan yang tak kenal lelah di MotoGP San Marino hari Minggu.

Berambisi menebus kesalahannya di hari Sabtu, dan merasakan tekanan dari publik Misano, Marquez menghabiskan fase awal GP San Marino menguntit pemenang Sprint Race, Bezzecchi, di posisi kedua.

Ketika Bezzecchi melebar di lap ke-12 dari 27 lap, yang membawa Marquez memimpin, kemenangan Grand Prix ke-11 musim ini tampak sudah pasti.

“Ketika saya memimpin, saya mencoba mengendalikan balapan. Tidak perlu memaksakan diri hingga batas maksimal selama 27 lap,” kata Marquez. “Saya berada di sana, dengan ritme yang baik di 1:31 pertengahan ke tinggi, hanya mencoba memahami batas trek.

“Di tengah balapan, saya melakukan tiga kesalahan berturut-turut di Tikungan ke-11, menyentuh hijau. Kemudian saya menyentuh lagi, dan untuk yang kelima kalinya saya akan menjalani long-lap. Jadi saya sangat berhati-hati, tetapi meskipun seperti ini, saya berkendara dengan baik.”

Misano Grand Prix lap times: Podium finishers

"Saya menaruh seluruh kartu saya di meja"

Namun ketika Marquez meningkatkan kecepatannya untuk mematahkan tantangan Bezzecchi, pebalap Aprilia itu merespons. Keduanya saling beradu dengan lap tercepat baru, sementara pebalap Italia itu terus menekan sang juara dunia delapan kali.

“Lap-lap terakhir adalah saat saya mengerahkan segalanya, semua kartu saya terbuka. Tapi balasan dari Marco sungguh luar biasa!” aku Marquez.

“Saya datang dengan lap cepat - karena saya melihat waktu putaran di dasbor saya - tetapi kemudian saya menyalipnya di lintasan lurus utama dan dia hanya tertinggal 0,5-0,4 detik di belakang.”

Marc Marquez, Marco Bezzecchi, 2025 San Marino MotoGP

Marquez bertahan di posisi pertama saat melintasi bendera finis, hanya setengah detik di depan pembalap Italia itu.

“Marco adalah lawan yang sangat tangguh dan selamat untuknya karena meskipun lebih cepat dari sebelumnya di putaran terakhir, dia menjawab dengan sangat baik,” kata Marquez.

“Tapi hari ini saya memiliki semangat yang membara. Setelah kesalahan kemarin, saya selalu berusaha membalas dengan cara terbaik. Dan balasan terbaik adalah memenangkan balapan.”

Marc merayakan kemenangannya di hadapan penonton Misano yang seringkali bermusuhan dengan mengangkat baju balapnya ke arah para fans dari podium, mengambil inspirasi dari selebrasi yang dilakukan pesepakbola Lionel Messi.

“Saya selalu mengatakan bahwa Messi adalah referensi; dia membiarkan sepak bola yang berbicara. Saya berbicara dengan mengendarai motor. Itu cara terbaik, dan ya, saya merasa sudah waktunya untuk merayakan.”

Marc Marquez, 2025 San Marino MotoGP

Peluang gelar di Jepang

Kini unggul 182 poin dari Alex Marquez, yang finis ketiga di GP San Marino, Marc Marquez akan mengunci gelar ketujuh di Grand Prix Jepang jika ia mencetak tiga poin lebih banyak dari adiknya di akhir pekan Motegi.

"Ini sesuatu yang luar biasa. Masih terasa mustahil, tapi saya tidak ingin kehilangan konsentrasi," ujarnya tentang betapa dekatnya ia dengan gelar juara yang telah ia kejar sejak 2019.

"Saya hanya ingin mempertahankan level yang sama. Memang benar ini hanya masalah waktu. Tapi tenang saja, saya ingin terus berjuang dan menyelesaikan musim sebaik mungkin."

Marquez juga membantah bahwa memenangkan kejuaraan dunia di depan mantan majikannya, Honda, akan memiliki arti penting tambahan.

"Saya sangat menghormati Honda, jadi tidak masalah apakah saya merayakannya di Jepang atau Indonesia," katanya. "Memenangkannya di Jepang bukanlah sesuatu yang istimewa.

"Bagi saya, menang di Italia jauh lebih istimewa karena saya merasakan tekanan dari Ducati. Akhir pekan ini saya merasakan tekanan dari Tardozzi! Saya merasakan tekanan dari mereka semua.

"Ini pertama kalinya Tardozzi kemarin bilang 'berikan segalanya' - dan saya jatuh! Hari ini dia bilang, 'Oke, semuanya, tapi pelan-pelan sedikit!' Jadi ya, senang karena bersama Ducati kami memenangkan kedua GP Italia tahun ini."