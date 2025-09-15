Jack Miller Didenda €2000 setelah Aksi Pasca-Balapan di Misano

Tindakan murah hati kepada para fans di pinggir lintasan justru membuat Jack Miller harus membayar 2000 euro di akhir MotoGP San Marino hari Minggu.

Pembalap Pramac Yamaha itu melihat sebuah spanduk di pinggir lintasan saat parade pembalap hari Minggu, meminta sarung tangannya - dengan imbalan bir!

Pembalap Australia itu menepati janjinya di cooldown-lap, setelah finis di posisi ke-12 di Grand Prix tersebut.

Namun ketika ia berhenti untuk menemui fans, Miller menyadari bahwa ia telah melewati posisi mereka di lintasan lurus belakang.

Setelah memastikan lintasan aman, Miller berbalik arah, menemui para penggemar, dan memberikan sarung tangan kepada mereka.

Sayangnya, demi alasan keselamatan, berkendara berlawanan arah di sirkuit adalah tindakan ilegal, bahkan setelah bendera finis dikibarkan:

1.21.11 Pembalap dilarang mengendarai motornya ke arah berlawanan dari sirkuit, baik di trek maupun di jalur pit, kecuali jika dilakukan di bawah arahan seorang Marshal.

Miller kemudian menerima denda sebesar 2000 euro karena "menyebabkan potensi bahaya bagi diri sendiri dan orang lain yang sedang menyelesaikan slow-down lap."

Ia juga tidak mendapatkan bir.

Miller akan kembali ke trek di Misano untuk tes resmi hari Senin, di mana ia akan kembali mengendarai prototipe Yamaha V4 baru.