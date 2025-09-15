Alex Marquez Mendesak Dirinya untuk "Menyerah" di GP San Marino

Alex Marquez harus meyakinkan dirinya sendiri untuk "menyerah" untuk mengejar kemenangan MotoGP San Marino saat ia berada di posisi ketiga.

Alex menjaga jaraknya satu detik di belakang duo terdepan Marc Marquez dan Marco Bezzecchi pada paruh pertama balapan, tetapi mengendurkan kecepatannya di lap-lap terakhir dan finis tujuh detik di belakang pemenang.

Marquez mengatakan bahwa ia kehilangan waktu dari dua pembalap di depannya di sektor pertama, dan bahwa ia mengambil terlalu banyak risiko untuk mencoba menyamai mereka.

"Di sektor satu, saya selalu kalah di sini," ujar Marquez dalam konferensi pers pasca-balapan. "Ini adalah titik terlemah saya di Misano, jadi ini sesuatu yang perlu saya perbaiki untuk masa depan.

"Saya sudah berusaha sebaik mungkin, saya hanya berusaha untuk tetap dekat dengan mereka. Tapi, kurang lebih, di tengah balapan saya mulai mengalami beberapa masalah di bagian depan motor, saya hampir jatuh satu atau dua kali.

"Saya bilang, 'Oke, menyerah saja, coba kendalikan dan raih podium'.

"Sangat senang. Terkejut bisa cepat di sini, bisa berada di baris terdepan, bisa meraih dua podium, jadi ini akhir pekan yang sangat positif bagi kami."

Posisi ketiga Marquez di balapan hari Minggu menambah perolehan podium MotoGP Sprint-nya di posisi kedua di belakang Bezzecchi.

“Saya sangat senang dengan akhir pekan kami, secara keseluruhan,” tutup pembalap Gresini Racing itu. “Saya pikir kami melakukan pekerjaan yang sangat baik.

"Ini adalah salah satu trek yang sedikit lebih sulit bagi saya, tetapi saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap sesi, berusaha untuk mencatatkan banyak putaran dan berada di sana, lebih banyak di garis finis daripada sebelumnya.

“[Pada hari Sabtu] kami mampu meraih P2 yang sangat bagus, hari ini podium lainnya.

“Kedua pembalap ini, Marco [Bezzecchi] dan Marc [Marquez], mereka lebih cepat dari saya sepanjang akhir pekan – bukan hanya dalam satu sesi, sepanjang akhir pekan – mereka unggul sekitar sepersepuluh detik.

“Jadi, ketika saya berada di belakang mereka, saya melihat bahwa saya memiliki keuntungan besar dibandingkan P4, yaitu Franco [Morbidelli] dan Diggia [Fabio Di Giannantonio] yang datang.

"Saya bilang, ‘Oke, kamu harus berjuang sampai akhir dan meraih P3 ini’.

"Jadi, sangat penting, sangat senang bagi tim untuk bisa berada di podium di GP kandang dan membawa warna Fausto [Gresini] di podium di Misano."