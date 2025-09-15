Jorge Martin Mencari Jalannya Sendiri dengan Motor Aprilia

Marco Bezzecchi finis kedua di MotoGP San Marino setelah Marc Marquez meraih posisi terdepan dan memenangkan Sprint pada hari Sabtu.

Di sisi lain, Jorge Martin dibiarkan menyesali apa yang mungkin terjadi tanpa masalah lap sighting-nya in Grand Prix.

Martin berada di posisi ke-11 saat kualifikasi, kedelapan di Sprint, dan kemudian ke-13 di Grand Prix setelah menjalani double long-lap penalty yang didapatnya karena memulai warm-up lap dari pit lane menyusul masalah teknis pada sighting lap.

"Kita perlu memahami apa yang terjadi," ujar Martin kepada MotoGP.com tentang masalah lap sighting-nya. "Untungnya, sekarang saya tidak punya apa-apa lagi, jadi itu tidak terlalu penting."

Pembalap Spanyol itu merasa finis lima besar bisa saja diraih tanpa masalah sighting lap, tetapi menambahkan bahwa ia masih mencari setup RS-GP agar sesuai dengan kebutuhannya.

“Pokoknya, ini kesempatan bagus untuk finis di posisi enam besar, lima besar – itu target saya,” ujarnya. “Tapi kami gagal.

“Pokoknya, setiap hari saya merasa sedikit lebih baik dengan motornya. Hari ini adalah hari yang baik, kesempatan bagus untuk memahami di mana saya harus meningkatkan performa karena saya melihat, setelah membalap sendiri selama banyak putaran, di mana saya perlu meningkatkan performa.

“Dibandingkan dengan Marco [Bezzecchi], kami memiliki motor yang berbeda. Yang pasti, motornya cocok untuknya, saya perlu membuat motor yang cocok untuk saya. Kami sedang menuju ke arah itu.”

Senin akan menjadi tes dalam musim terakhir MotoGP tahun 2025, tetapi ini juga merupakan tes resmi pertama Martin tahun ini, kecuali tes Sepang di mana ia hanya menyelesaikan 13 putaran sebelum terjatuh.

"Saya sangat senang besok kami akan menjalani tes karena ini sangat penting," kata pebalap Aprilia Racing itu.

"Ini akan menjadi tes resmi pertama saya, katakanlah, dengan MotoGP di musim ini. Ini akan membantu saya untuk berkembang, untuk melangkah maju."