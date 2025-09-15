Dall'Igna Sudah Kehilangan Kesabaran di Tengah Kesulitan Bagnaia

Harapan Francesco Bagnaia untuk menemukan "cahaya" dari akhir pekan MotoGP San Marino yang "mengerikan" di Misano pupus setelah kecelakaan awal di Grand Prix.

"Saya seperti mimpi buruk dan saya hanya ingin mengangkat kepala untuk melihat secercah cahaya," kata Bagnaia pada hari Sabtu, setelah finis di posisi ke-13 dalam balapan Sprint yang, sekali lagi, akan dimenangkannya dengan catatan waktu musim lalu.

Biasanya, Bagnaia telah menunjukkan peningkatan dari Sprint ke Grand Prix berkat tangki bahan bakar berukuran penuh dan yakin posisi lima besar mungkin bisa diraih pada hari Minggu. Tapi, kenyataanya jauh lebih suram

Saat rekan setim pabrikan Ducati, Marc Marquez, bertarung dengan Marco Bezzecchi dan akhirnya menang, balapan Minggu Bagnaia berakhir di Lap 9 setelah kehilangan bagian depan GP25 di Tikungan 10, saat ia berada di posisi ketujuh.

Ducati lap times: 2025 San Marino MotoGP

Juara dunia dua kali itu tampak putus asa setelah balapan, ketika General Manager Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, ditanyai oleh Sky Italia.

"Situasi Pecco jelas rumit; dia sedang kesulitan. Seperti yang sudah saya katakan berkali-kali sebelumnya, kami harus menemukan jalan keluarnya," kata Dall’Igna.

"Besok [Senin] kami akan menjalani tes, hari penting di mana kami akan memiliki kesempatan untuk mencoba banyak hal. Jadi, semoga tes ini membuahkan hasil."

Ditanya tentang komentar Bagnaia baru-baru ini yang menunjukkan bahwa ia 'kehilangan kesabaran', Dall’Igna menjawab dengan jujur:

"Saya juga kehilangan kesabaran, dan fans Pecco juga. Rasanya wajar bagi saya seseorang bisa mengatakan hal-hal seperti ini ketika hasilnya belum terlihat. Saya pikir itu normal; kita semua manusia, dan kita selalu harus mulai dari asumsi ini."

Sementara rekan setimnya, Marquez, berada di ambang kejayaan gelar juara, musim Bagnaia justru menurun.

Pecco belum naik podium selama lima putaran terakhir, dan tanpa kemajuan nyata dalam mengatasi masalah entri tikungan yang dialaminya sepanjang musim dengan GP25.

"Sangat sederhana: begitu spiral negatif dimulai, ia akan selalu turun," jelas Dall’Igna. "Jadi, menemukan cara untuk membalikkannya selalu rumit. Yang selalu saya katakan adalah bahwa sikap positif sangat membantu dalam hal ini."

Francesco Bagnaia, 2025 San Marino MotoGP

"Aku tidak tahu apa yang ingin kau katakan"

Berbicara kepada Dorna pada Minggu malam, Bagnaia berkata: "Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang ingin Anda katakan. Anda bisa melihat apa yang terjadi. Saya mencoba dan akhirnya terjatuh.

"Saya telah menganalisis berbagai hal dengan tim dan sekarang kami sedang mempersiapkan diri untuk tes besok, yang akan sangat penting."

Ketika ditanya apa yang terlintas di benaknya segera setelah kecelakaan itu, Bagnaia menjawab: "Lebih baik tidak membicarakan hal-hal di TV. Bagaimanapun, saat pertama kali terjatuh, Anda pasti merasa tidak senang."

Bagnaia tidak mencetak poin untuk kedua kalinya setelah Le Mans – ketika ia terjatuh dalam balapan basah – sehingga ia kini tertinggal 93 poin dari Alex Marquez dalam perebutan posisi kedua, dan hanya unggul delapan poin dari Bezzecchi dari Aprilia.

Tes resmi Misano hari Senin menawarkan kesempatan terakhir musim ini bagi Ducati dan Bagnaia untuk bereksperimen dengan set-up motor dan komponen baru di luar akhir pekan grand prix.

"Kami akan mencoba menemukan beberapa solusi besok, tetapi rasanya masih jauh, karena kami telah berjuang sejak awal musim," kata Bagnaia.