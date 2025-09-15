Misano Amankan Kontrak Balapan MotoGP Sampai Musim 2031

Misano telah memperpanjang kontraknya dengan MotoGP untuk lima musim ke depan, yang mencakup era 850cc, dari tahun 2027 hingga 2031.

Sirkuit ini akan tetap menjadi tuan rumah Grand Prix San Marino, mengindikasikan bahwa Mugello akan tetap menjadi 'Grand Prix Italia', yang berarti Italia akan memiliki lebih dari satu ajang MotoGP per musim, seperti halnya Spanyol.

Misano juga merupakan seri lokal bagi banyak pembalap Italia, serta tim VR46 dan Gresini, dan juga menjadi putaran kandang Ducati and Aprilia.

"Kami sangat senang mengumumkan lima tahun lagi di Misano," ujar Carmelo Ezpeleta, CEO pemegang hak MotoGP, Dorna Sports.

"GP San Marino selalu memberikan hasil yang memuaskan, dengan penonton yang sangat antusias dan reputasi balapan yang fantastis sebagai bentuk apresiasi atas kecintaan mereka terhadap olahraga kami.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadikan acara ini seperti sekarang ini, dan kami menantikan lima tahun lagi untuk bekerja sama dengan Misano, San Marino, Emilia-Romagna, dan seluruh Rimini Riviera, yang selalu meriah dengan suara MotoGP setiap musimnya.

"Kami bangga dan senang dapat terus menyelenggarakan MotoGP di wilayah kami," komentar promotor Grand Prix San Marino dan Rimini Riviera.

“Bersama-sama, kami merangkul MotoGP sebagai alat yang inovatif dan berwawasan ke depan untuk pemasaran teritorial.

“Hal ini semakin terasa hari ini, setelah presentasi rencana pengembangan dan keterlibatan penggemar MotoGP yang baru, yang sejalan dengan strategi jangka menengah dan panjang kami.

“Kami yakin ini akan semakin meningkatkan standar dan pengalaman multi-level yang dapat kami, bersama-sama, berikan kepada para penggemar dari seluruh dunia.”