Stoner Jelaskan Momen saat Pabrikan Jepang Tertinggal di MotoGP

Casey Stoner berpikir bahwa kurangnya komitmen terhadap aerodinamika pada tahun 2017 adalah titik di mana pabrikan Jepang "tertinggal" oleh pabrikan Eropa di MotoGP.

Ducati melakukan dorongan besar pertama pada aerodinamika di MotoGP pada tahun 2015, dan hal ini diperluas pada tahun 2016.

Peraturan keselamatan diperkenalkan untuk tahun 2017 yang mengharuskan winglet pada motor kelas utama berada di dalam bodi utama fairing.

Namun, pabrikan Eropa menafsirkan hal ini secara berbeda dengan pabrikan Jepang, dengan Ducati menghadirkan sayap berbentuk pod yang masih mereka gunakan sebagai turunan pada tahun 2025, sementara Honda dan Yamaha menghadirkan desain yang jauh lebih kecil yang secara efektif memperlebar fairing utama untuk memberi ruang bagi winglet di dalamnya.

Stoner, juara dunia MotoGP dua kali, beranggapan bahwa keengganan pabrikan Jepang berinvestasi dalam aerodinamika saat itu membuat posisi mereka lemah, terlihat sekarang di mana Honda dan Yamaha mengejar ketertinggalan dari pabrikan Eropa.

"Sulit bagi pabrikan-pabrikan Jepang," ujar Stoner kepada siaran langsung MotoGP dunia saat FP2 pada hari Sabtu di Misano.

"Kita lihat bertahun-tahun lalu, ketika aturan hampir diberlakukan, saya yakin mereka – Honda dan bahkan Yamaha – telah mengembangkan motor tanpa aerodinamika dan semacamnya.

"Kemudian aturan itu seolah runtuh, menghilang, lalu muncul kembali tahun berikutnya dan semua orang sudah menggunakan winglet.

"Jadi, saya pikir mereka tertinggal pada saat itu, mereka tidak mengembangkannya, mereka tidak melanjutkan ke arah itu, dan mereka hanya berusaha bangkit kembali sekarang, saya kira.

"Saya tidak tahu berapa banyak yang ingin mereka investasikan, saya kira, untuk kembali naik ke grid; karena itu adalah investasi besar, terutama dengan aerodinamika, dari situlah biaya utamanya berasal.

"Saya pikir mereka berhati-hati tentang seberapa banyak waktu dan anggaran yang ingin mereka investasikan untuk itu.

“Semuanya tampaknya mulai bangkit sedikit demi sedikit, sampai batas tertentu – Yamaha masih berjuang, tetapi Honda jelas telah membuat gebrakan dalam beberapa balapan terakhir dan tampaknya semakin mendorong diri mereka di grid.”

Stoner menghabiskan beberapa waktu di garasi Honda HRC, tempat ia meraih gelar juara dunia keduanya, pada hari Jumat di sisi garasi Luca Marini.

“Saya tidak punya kewajiban apa pun di paddock ini, jadi saya hanya berjalan mondar-mandir di pit lane, dan saya mengamati beberapa hal di trek dan ketika saya melihatnya, saya bisa memberikan sedikit saran di sana-sini,” kata Stoner.

“Tapi, sejujurnya, merekalah yang melakukan pekerjaan itu, jadi itu bukan urusan saya kemarin, itu mereka yang melakukan apa yang harus mereka lakukan di sini.

“Saya punya banyak waktu untuk semua orang di garasi Honda, saya menjalani beberapa tahun yang fantastis di sana dan masih menganggap mereka keluarga di tim itu.

“Jadi, saya menghargai semua yang Honda lakukan dan berikan kepada saya, jadi saya hanya mengunjungi mereka dan memberi tahu mereka apa yang saya lihat di trek.”