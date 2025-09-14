MotoGP San Marino 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Misano

Marc Marquez bangkit dari kecelakaan Sprint-nya dengan memimpin sesi pemanasan pagi untuk MotoGP San Marino 2025 di Misano.

Pembalap Ducati Lenovo, yang terjatuh tak lama setelah memimpin pada hari Sabtu, finis hanya unggul 0,037 detik dari pemenang Sprint,Marco Bezzecchi (Aprilia).

Alex Marquez berada di posisi ketiga untuk tim lokal Gresini Ducati, di depan pembalap Yamaha Miguel Oliveira (Pramac) dan Fabio Quartararo (Monster).

Luca Marini berada di posisi keenam untuk HRC. Rekan setimnya, Joan Mir, yang melewatkan aksi hari Sabtu karena nyeri leher dari kecelakaan hari Jumat, kembali di warm-up Minggu pagi.

Setelah memastikan tempat di Q2, Mir akan memulai balapan dari posisi kedua belas jika ia kembali ke GP.

Maverick Vinales dari Tech3 KTM kembali memilih untuk mengistirahatkan bahunya yang sedang dalam masa pemulihan, dan tampil di menit-menit akhir.

MotoGP San Marino 2025 - Misano - Hasil Sesi Warm-Up Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) 1'31.386s 5/7 302k 2 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.038s 6/7 303k 3 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.074s 7/7 301k 4 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.218s 7/7 295k 5 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.437s 7/7 300k 6 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.450s 5/7 303k 7 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.562s 7/7 299k 8 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.581s 5/7 303k 9 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.664s 6/7 302k 10 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.761s 7/7 299k 11 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.772s 5/7 302k 12 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.775s 5/7 300k 13 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.792s 5/7 298k 14 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.852s 7/7 300k 15 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.889s 7/7 302k 16 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.944s 4/7 303k 17 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) +1.019s 5/7 297k 18 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +1.054s 4/6 297k 19 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +1.150s 7/7 298k 20 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.212s 6/7 296k 21 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +1.331s 3/6 300k 22 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +2.037s 2/2 291k 23 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +2.587s 7/7 293k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Misano:

Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 30.031s (2025)

Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.877s (2024)

Prototipe Yamaha V4 MotoGP akan menjalani debut publiknya sebagai wild card dengan pebalap penguji Augusto Fernandez.

Fabio Quartararo, Alex Rins, dan Jack Miller - yang mencoba motor baru ini dalam uji coba privat di Barcelona pada hari Senin - akan kembali mengendarainya dalam uji coba resmi Misano pekan depan.

Marc Marquez, yang rekor tak terkalahkannya dalam 15 balapan dihentikan oleh saudaranya, Alex, di Barcelona, ​​secara matematis tidak mungkin memenangkan kejuaraan dunia 2025 akhir pekan ini.

Namun, asalkan ia meraih setidaknya tiga poin di Misano, Marc akan memiliki peluang untuk meraih gelar juara di Motegi nanti.