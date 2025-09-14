MotoGP San Marino 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Misano
Hasil sesi warm-up MotoGP San Marino 2025 di Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Marc Marquez bangkit dari kecelakaan Sprint-nya dengan memimpin sesi pemanasan pagi untuk MotoGP San Marino 2025 di Misano.
Pembalap Ducati Lenovo, yang terjatuh tak lama setelah memimpin pada hari Sabtu, finis hanya unggul 0,037 detik dari pemenang Sprint,Marco Bezzecchi (Aprilia).
Alex Marquez berada di posisi ketiga untuk tim lokal Gresini Ducati, di depan pembalap Yamaha Miguel Oliveira (Pramac) dan Fabio Quartararo (Monster).
Luca Marini berada di posisi keenam untuk HRC. Rekan setimnya, Joan Mir, yang melewatkan aksi hari Sabtu karena nyeri leher dari kecelakaan hari Jumat, kembali di warm-up Minggu pagi.
Setelah memastikan tempat di Q2, Mir akan memulai balapan dari posisi kedua belas jika ia kembali ke GP.
Maverick Vinales dari Tech3 KTM kembali memilih untuk mengistirahatkan bahunya yang sedang dalam masa pemulihan, dan tampil di menit-menit akhir.
MotoGP San Marino 2025 - Misano - Hasil Sesi Warm-Up
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|1'31.386s
|5/7
|302k
|2
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.038s
|6/7
|303k
|3
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.074s
|7/7
|301k
|4
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.218s
|7/7
|295k
|5
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.437s
|7/7
|300k
|6
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.450s
|5/7
|303k
|7
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.562s
|7/7
|299k
|8
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.581s
|5/7
|303k
|9
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.664s
|6/7
|302k
|10
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.761s
|7/7
|299k
|11
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.772s
|5/7
|302k
|12
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.775s
|5/7
|300k
|13
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.792s
|5/7
|298k
|14
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.852s
|7/7
|300k
|15
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.889s
|7/7
|302k
|16
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.944s
|4/7
|303k
|17
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|+1.019s
|5/7
|297k
|18
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+1.054s
|4/6
|297k
|19
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+1.150s
|7/7
|298k
|20
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.212s
|6/7
|296k
|21
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+1.331s
|3/6
|300k
|22
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+2.037s
|2/2
|291k
|23
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+2.587s
|7/7
|293k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Misano:
Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 30.031s (2025)
Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.877s (2024)
Prototipe Yamaha V4 MotoGP akan menjalani debut publiknya sebagai wild card dengan pebalap penguji Augusto Fernandez.
Fabio Quartararo, Alex Rins, dan Jack Miller - yang mencoba motor baru ini dalam uji coba privat di Barcelona pada hari Senin - akan kembali mengendarainya dalam uji coba resmi Misano pekan depan.
Marc Marquez, yang rekor tak terkalahkannya dalam 15 balapan dihentikan oleh saudaranya, Alex, di Barcelona, secara matematis tidak mungkin memenangkan kejuaraan dunia 2025 akhir pekan ini.
Namun, asalkan ia meraih setidaknya tiga poin di Misano, Marc akan memiliki peluang untuk meraih gelar juara di Motegi nanti.