MotoGP San Marino 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Misano

Hasil sesi warm-up MotoGP San Marino 2025 di Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Marc Marquez, 2025 San Marino MotoGP
Marc Marquez, 2025 San Marino MotoGP

Marc Marquez bangkit dari kecelakaan Sprint-nya dengan memimpin sesi pemanasan pagi untuk MotoGP San Marino 2025 di Misano.

Pembalap Ducati Lenovo, yang terjatuh tak lama setelah memimpin pada hari Sabtu, finis hanya unggul 0,037 detik dari pemenang Sprint,Marco Bezzecchi (Aprilia).

Alex Marquez berada di posisi ketiga untuk tim lokal Gresini Ducati, di depan pembalap Yamaha Miguel Oliveira (Pramac) dan Fabio Quartararo (Monster).

Luca Marini berada di posisi keenam untuk HRC. Rekan setimnya, Joan Mir, yang melewatkan aksi hari Sabtu karena nyeri leher dari kecelakaan hari Jumat, kembali di warm-up Minggu pagi. 

Setelah memastikan tempat di Q2, Mir akan memulai balapan dari posisi kedua belas jika ia kembali ke GP.

Maverick Vinales dari Tech3 KTM kembali memilih untuk mengistirahatkan bahunya yang sedang dalam masa pemulihan, dan tampil di menit-menit akhir.

MotoGP San Marino 2025 - Misano - Hasil Sesi Warm-Up

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)1'31.386s5/7302k
2Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.038s6/7303k
3Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.074s7/7301k
4Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.218s7/7295k
5Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+0.437s7/7300k
6Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.450s5/7303k
7Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.562s7/7299k
8Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.581s5/7303k
9Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.664s6/7302k
10Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.761s7/7299k
11Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.772s5/7302k
12Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.775s5/7300k
13Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+0.792s5/7298k
14Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.852s7/7300k
15Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.889s7/7302k
16Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.944s4/7303k
17Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)+1.019s5/7297k
18Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+1.054s4/6297k
19Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+1.150s7/7298k
20Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.212s6/7296k
21Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+1.331s3/6300k
22Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+2.037s2/2291k
23Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+2.587s7/7293k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Misano:

Lap tercepat: Marco Bezzecchi, Aprilia, 1m 30.031s (2025)
Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.877s (2024)

Prototipe Yamaha V4 MotoGP akan menjalani debut publiknya sebagai wild card dengan pebalap penguji Augusto Fernandez.

Fabio Quartararo, Alex Rins, dan Jack Miller - yang mencoba motor baru ini dalam uji coba privat di Barcelona pada hari Senin - akan kembali mengendarainya dalam uji coba resmi Misano pekan depan.

Marc Marquez, yang rekor tak terkalahkannya dalam 15 balapan dihentikan oleh saudaranya, Alex, di Barcelona, ​​secara matematis tidak mungkin memenangkan kejuaraan dunia 2025 akhir pekan ini.

Namun, asalkan ia meraih setidaknya tiga poin di Misano, Marc akan memiliki peluang untuk meraih gelar juara di Motegi nanti.

In this article

MotoGP San Marino 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Misano
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
MotoGP Adopsi Protokol Pra-Balapan ala F1, Denda Bagi yang Absen
35m ago
F1 pre-race national anthem ceremony
MotoGP Results
MotoGP San Marino 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Misano
53m ago
Marc Marquez, 2025 San Marino MotoGP
MotoGP News
Quartararo Merasakan Sensasi Aneh sebelum Kecelakaan Sprint Misano
2h ago
Fabio Quartararo, 2025 San Marino MotoGP
MotoGP News
Bezzecchi Tetap Tenang saat Marc Marquez Menyalipnya di Sprint
2h ago
Marc Marquez passes Marco Bezzecchi, 2025 San Marino MotoGP Sprint
MotoGP News
Meski Podium, Di Giannantonio Akui Sprint Race Misano Tidak Mudah
4h ago
Fabio Di Giannantonio, 2025 San Marino MotoGP, Sprint podium. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP News
Bagnaia "Menjalani Mimpi Buruk" setelah Bencana MotoGP Terbaru
5h ago
Francesco Bagnaia, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Terjatuh di Sprint Misano, Marc Marquez Terlalu Memaksakan Diri
6h ago
Marc Marquez, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix, pit lane. Credit: Gold and Goose.
Moto3 Results
Moto2 San Marino 2025: Holgado Pole Lagi, Selisih Tiga Besar Tipis
16h ago
Daniel Holgado, 2025, Moto2, San Marino GP, Pole Position
Moto3 Results
Moto3 San Marino 2025: Perrone Maksimalkan Peluang untuk Pole
18h ago
Valentin Perrone, Jacob Roulstone, Moto3, 2025, San Marino, Pole Position, Misano
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Misano
18h ago
Marc Marquez, crash, 2025 San Marino MotoGP Sprint