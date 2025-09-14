MotoGP Adopsi Protokol Pra-Balapan ala F1, Denda Bagi yang Absen

Mulai hari Minggu di Misano, MotoGP akan mengubah protokol upacara pengibaran lagu kebangsaan yang biasanya dilakukan sebelum balapan dimulai.

Sebelumnya, pengibaran lagu kebangsaan hanya akan dilakukan oleh perwakilan dari badan-badan utama kejuaraan dan pejabat daerah di barisan depan grid, sementara para pebalap menyaksikannya dari motor mereka.

Namun, mulai hari Minggu di Misano, para pebalap akan berdiri di tempat yang telah ditentukan di barisan depan grid untuk menyaksikan pengibaran lagu kebangsaan.

Trofi Grand Prix serta trofi juara MotoGP - yang telah mengalami perubahan desain dan diumumkan akhir pekan ini - juga akan dipajang sebagai bagian dari protokol ini.

Ini sekarang menjadi protokol standar untuk MotoGP ke depannya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Dorna Sports juga mengonfirmasi bahwa para pebalap akan dikenakan denda jika tidak mematuhi protokol baru, mengikuti sanksi moneter standar yang saat ini diterapkan kejuaraan untuk jenis kegiatan semacam ini.

Jika ada pebalap yang tidak mematuhi protokol pada hari Minggu di Misano, mereka akan dikenakan denda sebesar €500 sebagai permulaan, dengan pelanggaran berulang akan mendapatkan hukuman yang lebih berat.

Ini mengikuti protokol pra-balapan yang hampir identik dengan yang digunakan oleh Formula 1 dan terjadi setelah akuisisi MotoGP oleh pemilik Liberty Media mendapatkan persetujuan penuh Uni Eropa pada bulan Juli.

Apakah ini berlebihan bagi pembalap?

Sejak era sprint diperkenalkan di MotoGP pada tahun 2023, tekanan terhadap pembalap meningkat terkait aktivitas di luar lintasan.

Mereka kini memiliki lebih banyak interaksi dengan penggemar, termasuk aktivitas seperti hero walk dan parade lap pasca-pemanasan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Ini semua di samping semua tugas media mereka saat ini.

Ketika ditanya tentang upacara lagu kebangsaan pra-balapan yang baru, pemimpin klasemen Marc Marquez mengatakan para pebalap diminta terlalu banyak.

“Maksud saya, mereka selalu meminta lebih, lebih, dan lebih lagi, dan suatu hari nanti akan meledak, katakanlah,” ujarnya. “Tapi maksud saya, bukan kami yang memutuskan ini.”