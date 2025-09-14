Meski Podium, Di Giannantonio Akui Sprint Race Misano Tidak Mudah

Fabio Di Giannantonio mengaku kesulitan melakukan pengereman di Sprint MotoGP San Marino.

Fabio Di Giannantonio, 2025 San Marino MotoGP, Sprint podium. Credit: Gold and Goose.
Pengereman terbukti menjadi kendala terbesar bagi Fabio Di Giannantonio di Sprint Race Misano, meski berhasil meraih podium.

Di Giannantonio memulai dari baris ketiga setelah performa kualifikasi yang biasa-biasa saja, tetapi ia berhasil bangkit dengan "start yang sempurna", jelasnya.

"Yang pasti, ini tidak mudah," Fabio Di Giannantonio memulai, berbicara setelah Sprint MotoGP San Marino.

"Memulai dari baris ketiga, tidak mudah untuk naik podium, atau mulai berpikir untuk meraih podium karena Misano tidak mudah untuk disalip.

"Tetapi saya melakukan start yang sempurna, saya sudah berada tepat di belakang Fabio Quartararo, dan saya mencoba mendapatkan celah untuk menyalipnya. Kemudian, sayangnya baginya, ia terjatuh.

“Lalu, akhirnya sulit, karena kecepatan saya tidak sama dengan yang pertama, karena saya kehilangan sekitar sepersepuluh detik setiap putaran, tapi itu cukup untuk naik podium.

“Tapi kemudian Franky [Franco Morbidelli] menyalip di belakang saya dan dia hanya memberi saya selisih 0,3 detik setiap putaran. Jadi, itu tidak mudah, dan juga, karena kesalahan saya, kami tiba di balapan dengan peta pengereman yang tidak sempurna.

“Jadi, saya melakukan hampir seluruh balapan, mencoba memahami peta mana yang lebih baik dalam pengereman, dan saya juga melakukan sedikit kesalahan di akhir untuk ini.

“Jadi, itu sulit, tapi pada akhirnya kami berhasil, sangat senang.”

Di Giannantonio mengatakan bahwa ia telah melakukan perubahan sebelum Sprint untuk membantu pengereman, tetapi tidak berhasil.

“Untuk ini, kami masih perlu sedikit meningkatkan pengereman,” kata pebalap VR46 itu. “Kami melakukan sedikit perubahan yang saya minta untuk Sprint, tetapi saya pikir kami harus mundur.

“Jadi, itulah titik lemah kami hari ini, tetapi saya pikir untuk besok kami bisa sedikit memperbaiki area itu.”

