Bagnaia "Menjalani Mimpi Buruk" setelah Bencana MotoGP Terbaru

Francesco Bagnaia tidak memiliki jawaban setelah finis ke-13 di Sprint Race Misano.

Francesco Bagnaia, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Setelah Jumat yang menjanjikan, Francesco Bagnaia kembali kesulitan pada hari Sabtu Sprint Race Misano, dan tidak memiliki jawaban atas kesulitannya.

Bagnaia menjadi yang tercepat keempat dalam sesi latihan hari Jumat dan yakin bahwa ia telah meninggalkan catatan waktunya di atas meja akibat kesalahan di Tikungan 10.

Namun pada hari Sabtu, ia hanya lolos kualifikasi di posisi kedelapan, sesuatu yang ia akui sebagai kesalahannya, dan merosot ke posisi ke-13 dalam Sprint, yang membuatnya heran.

“[Kualifikasi] adalah kesalahan saya,” aku Bagnaia setelah Sprint di Misano. “Saat kualifikasi, saya tertinggal 0,2 detik di trek. 

"Saya tidak mencatatkan lap yang fantastis, tetapi motor saya mampu finis di baris depan. Namun, saya tidak melakukannya, saya melakukan beberapa kesalahan selama putaran.

“Namun, kecepatannya, pagi ini, adalah untuk memperebutkan podium. Tidak lebih, tidak kurang.” Saya ingin sekali mendapatkan jawabannya. Tapi, percayalah, saya belum mendapatkan jawaban. Saya kesulitan sejak tikungan ketiga.

"Saya seperti menjalani mimpi buruk dan saya hanya ingin mendongak untuk melihat secercah cahaya.

"Hari ini juga, rasanya agak aneh. Saya hanya ingin menyelesaikan wawancara sesegera mungkin agar bisa kembali ke garasi dan berbicara dengan tim untuk memahami sesuatu."

Pada hari Jumat, Bagnaia puas dengan caranya menghentikan motor, tetapi hal itu tidak terjadi pada hari Sabtu.

“Pengereman, masuk tikungan, berhenti, semuanya,” ujarnya ketika ditanya apa yang kurang baik dari motornya pada hari Sabtu.

“Begitu saya mulai, saya kesulitan sejak pengereman pertama, tikungan keempat, dan sejak saat itu, saya mencoba berhenti, mencoba untuk miring. Ban depan saya ke mana-mana.

“Jadi [kami hanya perlu] menganalisis semuanya dan memahami apa yang terjadi.”

Pada hari Jumat, Bagnaia melakukan perubahan pada motornya, dan malah fokus pada dirinya sendiri. Ia menjelaskan bahwa hal ini juga berlaku pada hari Sabtu, dan bahwa ia juga tidak akan melakukan perubahan pada hari Minggu, ketika ia berharap untuk "balapan normal".

"Hari ini juga saya tidak mengubah apa pun," katanya. "Besok saya rasa kami tidak akan mengubah apa pun karena motornya bekerja dengan baik hingga kualifikasi. Sprint-nya saja yang aneh."

"Saya sangat berharap besok akan menjadi balapan normal tanpa ada yang salah. Saya hanya ingin menikmatinya."

Bagnaia memperkuat keyakinannya pada dirinya sendiri dan timnya untuk keluar dari masa sulit yang telah mereka alami sejak awal musim MotoGP 2025.

"Usaha saya sangat besar, tetapi kepala saya tetap kuat," ujarnya. "Jadi, saya tidak akan kehilangan keyakinan pada potensi saya, pada tim saya, jadi saya akan terus bekerja keras; mereka terus bekerja keras, dan suatu hari nanti kami akan kembali. Saya harap itu akan segera terjadi."

Bagnaia
Lewis Duncan
Journalist
Lewis joined the Crash.net team in August of 2024 having been a journalist for five years covering MotoGP for the Motorsport Network.
 
Bagnaia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

