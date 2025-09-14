Bezzecchi Tetap Tenang saat Marc Marquez Menyalipnya di Sprint

Marco Bezzecchi menyenangkan fans Misano dengan kemenangan Sprint di kandang sendiri, menjadikannya pembalap pertama selain Marquez bersaudara yang memenangi balapan hari Sabtu musim ini, dan pemenang non-Ducati pertama sejak bulan Mei.

Kesalahan yang dilakukan pembalap pabrikan Ducati Marc Marquez memberi Bezzecchi keunggulan pada hari Sabtu.

Marc menyalip bintang tuan rumah di Lap 6, tampak siap meraih kemenangan Sprint kesembilan beruntun saat terlalu memaksakan diri saat memasuki Tikungan 15, membuatnya terperosok ke gravel.

Bezzecchi kemudian menahan Alex Marquez untuk meraih kemenangan Sprint pertamanya sejak Assen 2023.

“Saya senang dengan kemenangan ini,” kata Bezzecchi tentang mengakhiri dominasi Ducati di hari Sabtu. “Ini berarti kami telah bekerja dengan baik akhir pekan ini dan kami juga dapat melakukan pekerjaan dengan baik besok.”

Marc Marquez passes Marco Bezzecchi, 2025 San Marino MotoGP Sprint

Marc Marquez mengambil alih pimpinan balapan dengan manuver tidak biasa di Tikungan 6, sesuatu yang mengejutkan Bezzecchi.

“Saya tidak menyangka, tapi saya tahu dia akan dekat karena saya membuat beberapa kesalahan,” jelas Bezzecchi.

“Saya sedikit kehilangan konsentrasi dan saya bersiap di Tikungan 6 untuk keluar dengan cepat ke lintasan lurus belakang, karena saya pikir Marc ingin menyalip saya saat pengereman, tapi kemudian dia menyalip saya di sana.

“Jadi saya tidak menyangka. Tapi saya tetap tenang dan saya ada di sana. Saya tidak tahu bagaimana jadinya [jika dia tetap di sana], tapi beginilah akhirnya.”

Apakah Marquez terlihat terlalu memaksakan diri sebelum kecelakaannya?

“Sulit untuk mengatakan alasan dia terjatuh. Tentu saja, saya terlalu memaksakan diri, jadi saya harap dia juga terlalu memaksakan diri untuk menyalip saya!” jawab Bezzecchi.

“Kondisi trek berbeda dari sesi-sesi lainnya. Inilah mengapa mungkin saya sedikit lebih kesulitan juga.” Jadi kita harus menganalisis semuanya dan mencoba memahaminya.”

San Marino MotoGP Sprint podium lap times, plus Marc Marquez

"Fantastis untuk bertemu Lando"

Di antara mereka yang memberi selamat kepada Bezzecchi adalah penantang gelar F1 Lando Norris, yang hadir di Misano.

“Senang sekali bertemu Lando, pertama-tama, karena kami terkadang mengobrol, saling memberi selamat.

“Akhirnya saya berkesempatan bertemu dengannya di pit, dan dia orang yang sangat keren.”

Bezzecchi kini akan berusaha meraih kemenangan Grand Prix kedua, setelah Silverstone, yang mempertegas musim debut Aprilia yang impresif.

Pembalap Italia itu juga mengisyaratkan bahwa ia bisa bertaruh untuk kembali membalap dengan ban belakang Soft pada hari Minggu, daripada beralih ke Medium.

“Hal itu mungkin terjadi dengan kedua ban. Sejujurnya, saya bekerja sangat baik dengan Soft. Tapi melihat bagaimana sprintnya, saya ingin menganalisis semuanya," ujarnya.

Rekan setimnya, Jorge Martin, finis di posisi kedelapan, terpaut 11 detik di belakang Bezzecchi.