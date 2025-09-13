Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Misano
Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race hari Sabtu di Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Marco Bezzecchi mendekat ke Francesco Bagnaia di posisi tiga klasemen MotoGP 2025 setelah meraih kemenangan kandang untuk Aprilia di Sprint Race Misano.
Marc Marquez terjatuh saat memimpin balapan, menandai DNF pertamanya sejak Grand Prix Amerika di COTA.
Namun, dia memastikan peluang matematis gelar terbuka di Motegi setelah Alex Marquez finis kedua di Sprint Race.
Klasemen MotoGP 2025 - Sprint Race Misano
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|487
|2
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|314
|(-173)
|3
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|237
|(-250)
|4
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|209
|(-278)
|5
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|188
|(-299)
|6
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|168
|(-319)
|7
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|167
|(-320)
|8
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|131
|(-356)
|9
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|129
|(-358)
|10
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|117
|(-370)
|11
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|95
|(-392)
|12
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|85
|(-402)
|13
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|84
|(-403)
|14
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|79
|(-408)
|15
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|72
|(-415)
|16
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|69
|(-418)
|17
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|54
|(-433)
|18
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|50
|(-437)
|19
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|45
|(-442)
|20
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|31
|(-456)
|21
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|17
|(-470)
|22
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|16
|(-471)
|23
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)
|10
|(-477)
|24
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|8
|(-479)
|25
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|6
|(-481)
|26
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|1
|(-486)
* Rookie
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie
