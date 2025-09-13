Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Misano

Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race hari Sabtu di Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Marc Marquez, crash, 2025 San Marino MotoGP Sprint
Marc Marquez, crash, 2025 San Marino MotoGP Sprint

Marco Bezzecchi mendekat ke Francesco Bagnaia di posisi tiga klasemen MotoGP 2025 setelah meraih kemenangan kandang untuk Aprilia di Sprint Race Misano.

Marc Marquez terjatuh saat memimpin balapan, menandai DNF pertamanya sejak Grand Prix Amerika di COTA.

Namun, dia memastikan peluang matematis gelar terbuka di Motegi setelah Alex Marquez finis kedua di Sprint Race.

Klasemen MotoGP 2025 - Sprint Race Misano

PosPembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)487 
2Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)314(-173)
3Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)237(-250)
4Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)209(-278)
5Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)188(-299)
6Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)168(-319)
7Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)167(-320)
8Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*131(-356)
9Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)129(-358)
10Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)117(-370)
11Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)95(-392)
12Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)85(-402)
13Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)84(-403)
14Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)79(-408)
15Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)72(-415)
16Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*69(-418)
17Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)54(-433)
18Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)50(-437)
19Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)45(-442)
20Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)31(-456)
21Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)17(-470)
22Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)16(-471)
23Takaaki NakagamiJPNIdemitsu Honda LCR (RC213V)10(-477)
24Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)8(-479)
25Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)6(-481)
26Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*1(-486)

* Rookie

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti balapan sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Misano
