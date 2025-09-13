MotoGP San Marino 2025: Marc Marquez Jatuh, Bezzecchi Berjaya di Sprint Race

Jagoan tuan rumah Marco Bezzecchi menyenangkan publik Misano setelah memenangi Sprint Race MotoGP San Marino saat Marc Marquez mengalami DNF pertamanya di hari Sabtu musim ini.

Saat Marc tersingkir dari balapan, yang disambut dengan gemuruh fans partisan di kandang mantan rivalnya, Valentino Rossi, Bezzecchi menjaga posisinya dari pemenang Grand Prix Catalunya, Alex Marquez, pada tahap akhir balapan 13 lap.

Pembalap Aprilia itu berhasil menjaga jarak dari motor Gresini untuk meraih kemenangan Sprint pertamanya sejak Assen 2023 dan kekalahan Sprint pertama Ducati sejak Barcelona tahun lalu.

Fabio di Giannantonio menahan rekan setimnya di VR46 Franco Morbidelli untuk melengkapi podium, dengan Pedro Acosta melengkapi lima besar.

Starter baris depan Yamaha, Fabio Quartararo juga terjatuh dari posisi keempat, sementara rekan setim Marc, Francesco Bagnaia, hanya mampu finis di posisi ke-13.

Augusto Fernandez membawa prototipe V4 baru Yamaha ke garis finis pertamanya di posisi ke-18.

MotoGP San Marino 2025 - Misano - Hasil Sprint Race Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 13 Laps 2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +1.000s 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +2.551s 4 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +3.526s 5 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +6.834s 6 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +6.960s 7 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +9.307s 8 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +11.027s 9 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +11.594s 10 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +12.928s 11 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +15.490s 12 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +15.600s 13 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +16.129s 14 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +16.727s 15 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +16.861s 16 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +17.576s 17 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +18.716s 18 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) +27.893s 19 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +28.333s Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) DNF Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) DNF Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) DNF

* Rookie

Joan Mir absen di kualifikasi dan Sprint Race karena nyeri leher akibat kecelakaan hari Jumat.

Setelah memastikan tempat di Q2, pembalap HRC tersebut akan memulai balapan dari P12 pada hari Minggu, jika ia fit untuk kembali.

Prototipe Yamaha V4 MotoGP menjalani debut publiknya sebagai wild card bersama pembalap penguji Fernandez.

Quartararo, Alex Rins, dan Jack Miller - yang mencoba motor baru tersebut dalam tes privat di Barcelona pada hari Senin - akan kembali mengendarainya pada uji coba resmi pasca-balapan di Misano minggu depan.

Marc Marquez, rekor tak terkalahkan dalam 15 balapan dihentikan oleh adiknya Alex di Barcelona, ​​secara matematis tidak mungkin memenangkan kejuaraan dunia 2025 akhir pekan ini.