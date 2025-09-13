MotoGP San Marino 2025: Marc Marquez Jatuh, Bezzecchi Berjaya di Sprint Race
Hasil Sprint Race MotoGP San Marino 2025 di Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Jagoan tuan rumah Marco Bezzecchi menyenangkan publik Misano setelah memenangi Sprint Race MotoGP San Marino saat Marc Marquez mengalami DNF pertamanya di hari Sabtu musim ini.
Saat Marc tersingkir dari balapan, yang disambut dengan gemuruh fans partisan di kandang mantan rivalnya, Valentino Rossi, Bezzecchi menjaga posisinya dari pemenang Grand Prix Catalunya, Alex Marquez, pada tahap akhir balapan 13 lap.
Pembalap Aprilia itu berhasil menjaga jarak dari motor Gresini untuk meraih kemenangan Sprint pertamanya sejak Assen 2023 dan kekalahan Sprint pertama Ducati sejak Barcelona tahun lalu.
Fabio di Giannantonio menahan rekan setimnya di VR46 Franco Morbidelli untuk melengkapi podium, dengan Pedro Acosta melengkapi lima besar.
Starter baris depan Yamaha, Fabio Quartararo juga terjatuh dari posisi keempat, sementara rekan setim Marc, Francesco Bagnaia, hanya mampu finis di posisi ke-13.
Augusto Fernandez membawa prototipe V4 baru Yamaha ke garis finis pertamanya di posisi ke-18.
|MotoGP San Marino 2025 - Misano - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|13 Laps
|2
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+1.000s
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+2.551s
|4
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+3.526s
|5
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+6.834s
|6
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+6.960s
|7
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+9.307s
|8
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+11.027s
|9
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+11.594s
|10
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+12.928s
|11
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+15.490s
|12
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+15.600s
|13
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+16.129s
|14
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+16.727s
|15
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+16.861s
|16
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+17.576s
|17
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+18.716s
|18
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|+27.893s
|19
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+28.333s
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|DNF
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|DNF
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|DNF
* Rookie
Joan Mir absen di kualifikasi dan Sprint Race karena nyeri leher akibat kecelakaan hari Jumat.
Setelah memastikan tempat di Q2, pembalap HRC tersebut akan memulai balapan dari P12 pada hari Minggu, jika ia fit untuk kembali.
Prototipe Yamaha V4 MotoGP menjalani debut publiknya sebagai wild card bersama pembalap penguji Fernandez.
Quartararo, Alex Rins, dan Jack Miller - yang mencoba motor baru tersebut dalam tes privat di Barcelona pada hari Senin - akan kembali mengendarainya pada uji coba resmi pasca-balapan di Misano minggu depan.
Marc Marquez, rekor tak terkalahkan dalam 15 balapan dihentikan oleh adiknya Alex di Barcelona, secara matematis tidak mungkin memenangkan kejuaraan dunia 2025 akhir pekan ini.