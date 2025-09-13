MotoGP San Marino 2025: Marc Marquez Jatuh, Bezzecchi Berjaya di Sprint Race

Hasil Sprint Race MotoGP San Marino 2025 di Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Jagoan tuan rumah Marco Bezzecchi menyenangkan publik Misano setelah memenangi Sprint Race MotoGP San Marino saat Marc Marquez mengalami DNF pertamanya di hari Sabtu musim ini.

Saat Marc tersingkir dari balapan, yang disambut dengan gemuruh fans partisan di kandang mantan rivalnya, Valentino Rossi, Bezzecchi menjaga posisinya dari pemenang Grand Prix Catalunya, Alex Marquez, pada tahap akhir balapan 13 lap.

Pembalap Aprilia itu berhasil menjaga jarak dari motor Gresini untuk meraih kemenangan Sprint pertamanya sejak Assen 2023 dan kekalahan Sprint pertama Ducati sejak Barcelona tahun lalu.

Fabio di Giannantonio menahan rekan setimnya di VR46 Franco Morbidelli untuk melengkapi podium, dengan Pedro Acosta melengkapi lima besar.

Starter baris depan Yamaha, Fabio Quartararo juga terjatuh dari posisi keempat, sementara rekan setim Marc, Francesco Bagnaia, hanya mampu finis di posisi ke-13.

Augusto Fernandez membawa prototipe V4 baru Yamaha ke garis finis pertamanya di posisi ke-18.

MotoGP San Marino 2025 - Misano - Hasil Sprint Race
PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)13 Laps
2Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+1.000s
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+2.551s
4Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+3.526s
5Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+6.834s
6Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+6.960s
7Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+9.307s
8Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+11.027s
9Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+11.594s
10Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+12.928s
11Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+15.490s
12Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+15.600s
13Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+16.129s
14Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+16.727s
15Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+16.861s
16Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+17.576s
17Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+18.716s
18Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)+27.893s
19Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+28.333s
 Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)DNF
 Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)DNF
 Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)DNF

* Rookie

Joan Mir absen di kualifikasi dan Sprint Race karena nyeri leher akibat kecelakaan hari Jumat.

Setelah memastikan tempat di Q2, pembalap HRC tersebut akan memulai balapan dari P12 pada hari Minggu, jika ia fit untuk kembali.

Prototipe Yamaha V4 MotoGP menjalani debut publiknya sebagai wild card bersama pembalap penguji Fernandez.

Quartararo, Alex Rins, dan Jack Miller - yang mencoba motor baru tersebut dalam tes privat di Barcelona pada hari Senin - akan kembali mengendarainya pada uji coba resmi pasca-balapan di Misano minggu depan.

Marc Marquez, rekor tak terkalahkan dalam 15 balapan dihentikan oleh adiknya Alex di Barcelona, ​​secara matematis tidak mungkin memenangkan kejuaraan dunia 2025 akhir pekan ini.

