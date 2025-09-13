MotoGP San Marino 2025: Bezzecchi Persembahkan Pole Kandang untuk Aprilia
Hasil lengkap kualifikasi MotoGP San Marino 2025 di Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Marco Bezzecchi membawa Aprilia meraih pole position di kandang sendiri untuk MotoGP San Marino 2025 di Misano.
Bezzecchi merebut pole position dari Alex Marquez dengan selisih hanya 0,088 detik, sementara rekan setimnya Jorge Martin tampak menawarkan bantuan derek, sebagai imbalan atas bantuan Bezzecchi pada hari Jumat.
Fabio Quartararo dari Yamaha kembali menunjukkan magisnya di kualifikasi untuk melengkapi barisan depan.
Pemimpin klasemen Ducati, Marc Marquez, tidak pernah benar-benar bersaing memperebutkan pole position dan harus puas di posisi keempat, di depan Franco Morbidelli dari VR6 dan Luca Marini dari HRC.
Francesco Bagnaia hanya mampu finis di posisi kedelapan, tepat di belakang rekan setimnya di GP25, Fabio di Giannantonio dan Pedro Acosta dari KTM, yang mengalami kecelakaan.
MotoGP San Marino 2025 - Misano - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|1'30.134s
|8/9
|301k
|2
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.088s
|3/9
|300k
|3
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.094s
|9/9
|295k
|4
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.218s
|5/8
|298k
|5
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.249s
|7/8
|299k
|6
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.256s
|9/9
|303k
|7
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.261s
|8/9
|301k
|8
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.280s
|7/9
|301k
|9
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.352s
|3/9
|301k
|10
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.482s
|4/5
|297k
|11
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.847s
|6/8
|298k
|12
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|No Time
|Qualifying 1:
|13
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1'30.944s
|7/8
|300k
|14
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|1'30.977s
|7/9
|299k
|15
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|1'30.977s
|8/9
|298k
|16
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'31.015s
|3/8
|298k
|17
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'31.087s
|7/7
|294k
|18
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'31.244s
|4/9
|298k
|19
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|1'31.272s
|6/8
|301k
|20
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'31.364s
|3/7
|298k
|21
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1'31.377s
|8/8
|297k
|22
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|1'31.812s
|8/8
|293k
|23
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|1'32.390s
|3/8
|297k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Misano:
Best lap: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.031s (2024)
Fastest race lap: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.877s (2024)
Quartararo mencuri perhatian dengan menyamai rekor terbaik Marc Marquez di akhir pekan untuk memimpin Q1, diikuti rookie Fermin Aldeguer yang melaju ke Q2.
Pemenang bertahan Misano (Emilia Romagna) Enea Bastianini mengalami kecelakaan cepat di Tikungan 15 pada putaran terakhirnya, membuatnya hanya berada di posisi ke-20.
Joan Mir absen di kualifikasi, dan akan absen di Sprint Race, karena nyeri leher akibat kecelakaan hari Jumat.
Setelah memastikan tempat di Q2, pembalap HRC tersebut akan memulai balapan di posisi kedua belas pada hari Minggu, dengan syarat ia fit untuk kembali.
Sementara itu, para pembalap di belakang Mir akan naik satu peringkat di Sprint Race 13 putaran, yang akan dimulai pukul 15.00 waktu setempat.
Prototipe Yamaha V4 MotoGP akan menjalani debut publiknya sebagai wild card dengan pembalap penguji Augusto Fernandez.
Fabio Quartararo, Alex Rins, dan Jack Miller - yang mencoba motor baru tersebut dalam uji coba privat di Barcelona pada hari Senin - akan kembali mengendarainya dalam uji coba resmi pasca-balapan di Misano hari Senin.
Marc Marquez, yang rekor tak terkalahkannya dalam 15 balapan dihentikan oleh saudaranya, Alex, di Barcelona, secara matematis tidak mungkin memenangkan kejuaraan dunia 2025 akhir pekan ini.
Namun, asalkan ia meraih setidaknya tiga poin di Misano, Marc akan memiliki peluang untuk meraih gelar juara di Motegi nanti.