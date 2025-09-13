MotoGP San Marino 2025: Bezzecchi Persembahkan Pole Kandang untuk Aprilia

Marco Bezzecchi membawa Aprilia meraih pole position di kandang sendiri untuk MotoGP San Marino 2025 di Misano.

Bezzecchi merebut pole position dari Alex Marquez dengan selisih hanya 0,088 detik, sementara rekan setimnya Jorge Martin tampak menawarkan bantuan derek, sebagai imbalan atas bantuan Bezzecchi pada hari Jumat.

Fabio Quartararo dari Yamaha kembali menunjukkan magisnya di kualifikasi untuk melengkapi barisan depan.

Pemimpin klasemen Ducati, Marc Marquez, tidak pernah benar-benar bersaing memperebutkan pole position dan harus puas di posisi keempat, di depan Franco Morbidelli dari VR6 dan Luca Marini dari HRC.

Francesco Bagnaia hanya mampu finis di posisi kedelapan, tepat di belakang rekan setimnya di GP25, Fabio di Giannantonio dan Pedro Acosta dari KTM, yang mengalami kecelakaan.

MotoGP San Marino 2025 - Misano - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 1'30.134s 8/9 301k 2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.088s 3/9 300k 3 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.094s 9/9 295k 4 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) +0.218s 5/8 298k 5 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.249s 7/8 299k 6 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.256s 9/9 303k 7 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.261s 8/9 301k 8 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.280s 7/9 301k 9 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.352s 3/9 301k 10 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.482s 4/5 297k 11 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.847s 6/8 298k 12 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) No Time Qualifying 1: 13 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'30.944s 7/8 300k 14 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) 1'30.977s 7/9 299k 15 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* 1'30.977s 8/9 298k 16 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'31.015s 3/8 298k 17 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'31.087s 7/7 294k 18 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'31.244s 4/9 298k 19 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) 1'31.272s 6/8 301k 20 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'31.364s 3/7 298k 21 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'31.377s 8/8 297k 22 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) 1'31.812s 8/8 293k 23 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* 1'32.390s 3/8 297k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Misano:

Best lap: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.031s (2024)

Fastest race lap: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.877s (2024)

Quartararo mencuri perhatian dengan menyamai rekor terbaik Marc Marquez di akhir pekan untuk memimpin Q1, diikuti rookie Fermin Aldeguer yang melaju ke Q2.

Pemenang bertahan Misano (Emilia Romagna) Enea Bastianini mengalami kecelakaan cepat di Tikungan 15 pada putaran terakhirnya, membuatnya hanya berada di posisi ke-20.

Joan Mir absen di kualifikasi, dan akan absen di Sprint Race, karena nyeri leher akibat kecelakaan hari Jumat.

Setelah memastikan tempat di Q2, pembalap HRC tersebut akan memulai balapan di posisi kedua belas pada hari Minggu, dengan syarat ia fit untuk kembali.

Sementara itu, para pembalap di belakang Mir akan naik satu peringkat di Sprint Race 13 putaran, yang akan dimulai pukul 15.00 waktu setempat.

Prototipe Yamaha V4 MotoGP akan menjalani debut publiknya sebagai wild card dengan pembalap penguji Augusto Fernandez.

Fabio Quartararo, Alex Rins, dan Jack Miller - yang mencoba motor baru tersebut dalam uji coba privat di Barcelona pada hari Senin - akan kembali mengendarainya dalam uji coba resmi pasca-balapan di Misano hari Senin.

Marc Marquez, yang rekor tak terkalahkannya dalam 15 balapan dihentikan oleh saudaranya, Alex, di Barcelona, ​​secara matematis tidak mungkin memenangkan kejuaraan dunia 2025 akhir pekan ini.

Namun, asalkan ia meraih setidaknya tiga poin di Misano, Marc akan memiliki peluang untuk meraih gelar juara di Motegi nanti.