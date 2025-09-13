MotoGP San Marino 2025: Bezzecchi Persembahkan Pole Kandang untuk Aprilia

Hasil lengkap kualifikasi MotoGP San Marino 2025 di Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Marco Bezzecchi membawa Aprilia meraih pole position di kandang sendiri untuk MotoGP San Marino 2025 di Misano.

Bezzecchi merebut pole position dari Alex Marquez dengan selisih hanya 0,088 detik, sementara rekan setimnya Jorge Martin tampak menawarkan bantuan derek, sebagai imbalan atas bantuan Bezzecchi pada hari Jumat.

Fabio Quartararo dari Yamaha kembali menunjukkan magisnya di kualifikasi untuk melengkapi barisan depan.

Pemimpin klasemen Ducati, Marc Marquez, tidak pernah benar-benar bersaing memperebutkan pole position dan harus puas di posisi keempat, di depan Franco Morbidelli dari VR6 dan Luca Marini dari HRC.

Francesco Bagnaia hanya mampu finis di posisi kedelapan, tepat di belakang rekan setimnya di GP25, Fabio di Giannantonio dan Pedro Acosta dari KTM, yang mengalami kecelakaan.

MotoGP San Marino 2025 - Misano - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)1'30.134s8/9301k
2Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.088s3/9300k
3Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.094s9/9295k
4Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)+0.218s5/8298k
5Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.249s7/8299k
6Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.256s9/9303k
7Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.261s8/9301k
8Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.280s7/9301k
9Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.352s3/9301k
10Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.482s4/5297k
11Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+0.847s6/8298k
12Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)No Time  
 Qualifying 1:     
13Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)1'30.944s7/8300k
14Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)1'30.977s7/9299k
15Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*1'30.977s8/9298k
16Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1'31.015s3/8298k
17Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'31.087s7/7294k
18Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1'31.244s4/9298k
19Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)1'31.272s6/8301k
20Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'31.364s3/7298k
21Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)1'31.377s8/8297k
22Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)1'31.812s8/8293k
23Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*1'32.390s3/8297k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Misano:

Best lap: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.031s (2024)
Fastest race lap: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.877s (2024)

Quartararo mencuri perhatian dengan menyamai rekor terbaik Marc Marquez di akhir pekan untuk memimpin Q1, diikuti rookie Fermin Aldeguer yang melaju ke Q2.

Pemenang bertahan Misano (Emilia Romagna) Enea Bastianini mengalami kecelakaan cepat di Tikungan 15 pada putaran terakhirnya, membuatnya hanya berada di posisi ke-20.

Joan Mir absen di kualifikasi, dan akan absen di Sprint Race, karena nyeri leher akibat kecelakaan hari Jumat.

Setelah memastikan tempat di Q2, pembalap HRC tersebut akan memulai balapan di posisi kedua belas pada hari Minggu, dengan syarat ia fit untuk kembali.

Sementara itu, para pembalap di belakang Mir akan naik satu peringkat di Sprint Race 13 putaran, yang akan dimulai pukul 15.00 waktu setempat.

Prototipe Yamaha V4 MotoGP akan menjalani debut publiknya sebagai wild card dengan pembalap penguji Augusto Fernandez.

Fabio Quartararo, Alex Rins, dan Jack Miller - yang mencoba motor baru tersebut dalam uji coba privat di Barcelona pada hari Senin - akan kembali mengendarainya dalam uji coba resmi pasca-balapan di Misano hari Senin.

Marc Marquez, yang rekor tak terkalahkannya dalam 15 balapan dihentikan oleh saudaranya, Alex, di Barcelona, ​​secara matematis tidak mungkin memenangkan kejuaraan dunia 2025 akhir pekan ini.

Namun, asalkan ia meraih setidaknya tiga poin di Misano, Marc akan memiliki peluang untuk meraih gelar juara di Motegi nanti.

