MotoGP San Marino 2025: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Misano

Hasil sesi Practice Sabtu untuk MotoGP San Marino di Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Marco Bezzecchi, 2025 San Marino MotoGP
Marco Bezzecchi menempatkan Aprilia di puncak catatan waktu selama latihan terakhir untuk MotoGP San Marino 2025 di Misano.

MotoGP San Marino 2025 - Misano - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)1'30.624s15/16301k
2Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.290s13/16300k
3Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.570s9/14303k
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.577s11/14303k
5Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)+0.582s7/15303k
6Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.612s5/15300k
7Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.672s12/12297k
8Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.720s10/15300k
9Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.755s14/14298k
10Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.777s11/11301k
11Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.019s12/15302k
12Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+1.137s7/12297k
13Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+1.187s7/11299k
14Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+1.246s7/12301k
15Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.320s5/14298k
16Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.326s12/12299k
17Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.386s13/13296k
18Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.391s11/11297k
19Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+1.406s11/13299k
20Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+1.675s5/14301k
21Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)+2.040s4/13293k
22Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+2.247s4/9299k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Misano:

Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.031s (2024)
Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.877s (2024)

Setelah finis kedua dari Marc Marquez, Bezzecchi menggunakan ban depan Soft baru pada akhir sesi untuk mencatat waktu tercepatnya.

Franco Morbidelli mencatat waktu 0,290 detik lebih lambat dengan ban belakang lunak yang lebih tua, diikuti oleh Luca Marini dari Honda dan Pedro Acosta dari KTM.

Penentu kecepatan hari Jumat, Marc Marquez, berada di urutan kelima tercepat, tepat di depan sang adik sekaligus pemenang Barcelona, ​​Alex. Keduanya memakai  ban belakang Soft yang sudah sangat tua.

Augusto Fernandez, yang mengendarai Yamaha V4 baru, mengalami kecelakaan serupa di Tikungan 2 saat menuju posisi ke-21 (+2,040 detik).

Brad Binder kembali mengalami masalah rantai pada KTM-nya.

Joan Mir, yang terjatuh berat di Tikungan 9 pada hari Jumat, terlihat meninggalkan pit HRC tanpa mencatat waktu putaran pagi ini dan telah mengundurkan diri dari balapan hari Sabtu karena nyeri leher.

Jorge Martin dan Jack Miller mengalami kecelakaan pagi ini, Miller terpaksa menepikan Yamaha-nya saat melintasi gravel dan menabrak pembatas jalan.

Semua pembalap menggunakan ban depan medium dan ban belakang lunak, pilihan yang diharapkan untuk balapan Sprint.

Kualifikasi 1, untuk mereka yang berada di luar sepuluh besar pada hari Jumat, termasuk semua pembalap Yamaha dan pemenang Misano 2024 (Emilia Romagna) Enea Bastianini, kini akan dimulai.

MotoGP San Marino 2025: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Misano
