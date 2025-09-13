MotoGP San Marino 2025: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Misano

Marco Bezzecchi menempatkan Aprilia di puncak catatan waktu selama latihan terakhir untuk MotoGP San Marino 2025 di Misano.

MotoGP San Marino 2025 - Misano - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) 1'30.624s 15/16 301k 2 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.290s 13/16 300k 3 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.570s 9/14 303k 4 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.577s 11/14 303k 5 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) +0.582s 7/15 303k 6 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.612s 5/15 300k 7 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.672s 12/12 297k 8 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.720s 10/15 300k 9 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.755s 14/14 298k 10 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.777s 11/11 301k 11 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.019s 12/15 302k 12 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +1.137s 7/12 297k 13 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +1.187s 7/11 299k 14 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +1.246s 7/12 301k 15 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.320s 5/14 298k 16 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.326s 12/12 299k 17 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.386s 13/13 296k 18 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.391s 11/11 297k 19 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.406s 11/13 299k 20 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +1.675s 5/14 301k 21 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) +2.040s 4/13 293k 22 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +2.247s 4/9 299k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Misano:

Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.031s (2024)

Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.877s (2024)

Setelah finis kedua dari Marc Marquez, Bezzecchi menggunakan ban depan Soft baru pada akhir sesi untuk mencatat waktu tercepatnya.

Franco Morbidelli mencatat waktu 0,290 detik lebih lambat dengan ban belakang lunak yang lebih tua, diikuti oleh Luca Marini dari Honda dan Pedro Acosta dari KTM.

Penentu kecepatan hari Jumat, Marc Marquez, berada di urutan kelima tercepat, tepat di depan sang adik sekaligus pemenang Barcelona, ​​Alex. Keduanya memakai ban belakang Soft yang sudah sangat tua.

Augusto Fernandez, yang mengendarai Yamaha V4 baru, mengalami kecelakaan serupa di Tikungan 2 saat menuju posisi ke-21 (+2,040 detik).

Brad Binder kembali mengalami masalah rantai pada KTM-nya.

Joan Mir, yang terjatuh berat di Tikungan 9 pada hari Jumat, terlihat meninggalkan pit HRC tanpa mencatat waktu putaran pagi ini dan telah mengundurkan diri dari balapan hari Sabtu karena nyeri leher.

Jorge Martin dan Jack Miller mengalami kecelakaan pagi ini, Miller terpaksa menepikan Yamaha-nya saat melintasi gravel dan menabrak pembatas jalan.

Semua pembalap menggunakan ban depan medium dan ban belakang lunak, pilihan yang diharapkan untuk balapan Sprint.

Kualifikasi 1, untuk mereka yang berada di luar sepuluh besar pada hari Jumat, termasuk semua pembalap Yamaha dan pemenang Misano 2024 (Emilia Romagna) Enea Bastianini, kini akan dimulai.