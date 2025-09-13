MotoGP San Marino 2025: Hasil Free Practice 2 dari Sirkuit Misano
Hasil sesi Practice Sabtu untuk MotoGP San Marino di Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Marco Bezzecchi menempatkan Aprilia di puncak catatan waktu selama latihan terakhir untuk MotoGP San Marino 2025 di Misano.
MotoGP San Marino 2025 - Misano - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|1'30.624s
|15/16
|301k
|2
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.290s
|13/16
|300k
|3
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.570s
|9/14
|303k
|4
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.577s
|11/14
|303k
|5
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.582s
|7/15
|303k
|6
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.612s
|5/15
|300k
|7
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.672s
|12/12
|297k
|8
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.720s
|10/15
|300k
|9
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.755s
|14/14
|298k
|10
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.777s
|11/11
|301k
|11
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.019s
|12/15
|302k
|12
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+1.137s
|7/12
|297k
|13
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+1.187s
|7/11
|299k
|14
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+1.246s
|7/12
|301k
|15
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.320s
|5/14
|298k
|16
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.326s
|12/12
|299k
|17
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.386s
|13/13
|296k
|18
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.391s
|11/11
|297k
|19
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.406s
|11/13
|299k
|20
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.675s
|5/14
|301k
|21
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|+2.040s
|4/13
|293k
|22
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+2.247s
|4/9
|299k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Misano:
Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.031s (2024)
Lap balapan tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 30.877s (2024)
Setelah finis kedua dari Marc Marquez, Bezzecchi menggunakan ban depan Soft baru pada akhir sesi untuk mencatat waktu tercepatnya.
Franco Morbidelli mencatat waktu 0,290 detik lebih lambat dengan ban belakang lunak yang lebih tua, diikuti oleh Luca Marini dari Honda dan Pedro Acosta dari KTM.
Penentu kecepatan hari Jumat, Marc Marquez, berada di urutan kelima tercepat, tepat di depan sang adik sekaligus pemenang Barcelona, Alex. Keduanya memakai ban belakang Soft yang sudah sangat tua.
Augusto Fernandez, yang mengendarai Yamaha V4 baru, mengalami kecelakaan serupa di Tikungan 2 saat menuju posisi ke-21 (+2,040 detik).
Brad Binder kembali mengalami masalah rantai pada KTM-nya.
Joan Mir, yang terjatuh berat di Tikungan 9 pada hari Jumat, terlihat meninggalkan pit HRC tanpa mencatat waktu putaran pagi ini dan telah mengundurkan diri dari balapan hari Sabtu karena nyeri leher.
Jorge Martin dan Jack Miller mengalami kecelakaan pagi ini, Miller terpaksa menepikan Yamaha-nya saat melintasi gravel dan menabrak pembatas jalan.
Semua pembalap menggunakan ban depan medium dan ban belakang lunak, pilihan yang diharapkan untuk balapan Sprint.
Kualifikasi 1, untuk mereka yang berada di luar sepuluh besar pada hari Jumat, termasuk semua pembalap Yamaha dan pemenang Misano 2024 (Emilia Romagna) Enea Bastianini, kini akan dimulai.