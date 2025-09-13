Joan Mir Absen di Kualifikasi dan Sprint Race Misano

Joan Mir akan melewatkan aksi hari Sabtu pada Grand Prix San Marino di Misano.

Joan Mir akan absen pada hari kedua MotoGP San Marino di Misano.

Pembalap HRC, yang mengalami kecelakaan berat di Tikungan 9 pada hari Jumat, terlihat meninggalkan pit tanpa mencatat waktu putaran pagi ini.

Pernyataan selanjutnya dari tim mengonfirmasi bahwa Mir masih "mengalami ketidaknyamanan signifikan dan keterbatasan mobilitas di lehernya."

Namun, ia telah dinyatakan fit untuk balapan. Oleh karena itu: "Ia dan Honda HRC telah memilih untuk melewatkan sesi latihan bebas hari ini dan fokus pada hari Minggu."

Mir sebelumnya berada di posisi keenam tercepat dan pembalap RC213V teratas pada hari Jumat, tepat di depan rekan setimnya, Luca Marini.

Dengan telah mengamankan tempat di Kualifikasi 2, juara dunia 2020 tersebut setidaknya akan memulai balapan dari posisi grid ke-12 untuk grand prix hari Minggu.

