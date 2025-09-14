Morbidelli Khawatir "Kartu Oranye" Steward Jadi Keuntungan Rival

Pembalap VR46 Franco Morbidelli terancam hukuman lebih berat setelah beberapa insiden pada 2025.

Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2025 San Marino MotoGP
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2025 San Marino MotoGP
© Gold and Goose

Franco Morbidelli mengklaim "kartu oranye" yang diterimanya dari Steward MotoGP berpotensi menjadi keuntungan bagi para rivalnya.

Menyusul sejumlah insiden sepanjang musim 2025, termasuk insiden dengan Jorge Martin di Sprint Race dan mengabaikan intruksi marshal di Grand Prix Catalunya, Steward FIM memberikan ultimatum kepada pembalap Italia tersebut.

Seperti dilaporkan Crash.net sebelumnya, Morbidelli akan dikenakan penalti ride-through untuk pelanggaran berikutnya.

Jika hal ini terjadi dan kemudian ia terlibat dalam pelanggaran yang dapat dihukum berikutnya, Morbidelli akan menghadapi larangan balapan.

Morbidelli, yang keempat di Grand Prix San Marino, mengatakan ia merasa "seperti mendapat kartu oranye" dari Steward dan merasa ini akan menjadi keuntungan bagi rival untuk dieksploitasi karena ia perlu mengurangi tingkat agresinya sekarang.

"Saya pasti akan bersikap kurang agresif untuk mengurangi risiko beberapa kejadian yang bisa dianggap ofensif," ujarnya. "Jadi, saya harus bersikap kurang agresif.

"Ini keuntungan bagi lawan saya, jika mereka bermain bagus, mereka pasti bisa memanfaatkan ini.

"Tapi inilah yang harus saya lakukan agar tidak melewati episode yang bisa dianggap ofensif."

Ketika ditanya apakah ultimatum dari steward ini berlaku hingga akhir musim atau untuk beberapa balapan tertentu, ia menambahkan: "Saya tidak tahu. Kami tidak membicarakan hal ini.

"Kesepakatannya adalah saya perlu lebih memperhatikan beberapa gerakan yang saya lakukan dan itulah yang akan saya coba lakukan.

"Yang pasti, untuk lebih meyakinkan saya melakukan ini, steward memberi saya semacam peringatan - peringatan khusus.

"Itulah yang akan saya coba lakukan. Saya akan berusaha untuk tidak terlalu agresif dan lebih presisi.

"Tapi sementara itu saya harus benar-benar mematikan tombol agresi karena jika saya melakukan kesalahan, saya akan membayarnya dengan sangat mahal."

Morbidelli relatif memiliki akhir pekan yang mulus di Misano, finsi keempat baik di Sprint Race dan Grand Prix hari Minggu.

Morbidelli Khawatir
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Marc Marquez Terkesan dengan Perlawanan Bezzecchi di GP San Marino
1h ago
Marc Marquez, 2025 San Marino MotoGP
MotoGP News
Stoner Jelaskan Momen saat Pabrikan Jepang Tertinggal di MotoGP
1h ago
Casey Stoner, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Morbidelli Khawatir "Kartu Oranye" Steward Jadi Keuntungan Rival
1h ago
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2025 San Marino MotoGP
Moto2 Results
Moto2 San Marino 2025: Vietti Buka Catatan Kemenangan Musim di Kandang
2h ago
Celestino Vietti, Moto2, 2025, San Marino GP
Moto3 Results
Moto3 San Marino 2025: Rueda Curi Kemenangan di Momen Akhir Balapan
2h ago
Jose Antonio Rueda, 2025, Moto3, San Marino, Misano

More News

MotoGP News
Motor V4 Yamaha "Sudah Lebih Baik" di Area Kunci Dibanding Inline-4
4h ago
Augusto Fernandez, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Grand Prix San Marino di Sirkuit Misano
5h ago
Marc Marquez, Alex Marquez, 2025 San Marino MotoGP
MotoGP Results
MotoGP San Marino 2025: Marc Marquez Menahan Bezzecchi di Grand Prix
6h ago
Marco Bezzecchi leads Marc Marquez, Start, 2025 San Marino MotoGP
MotoGP News
MotoGP Adopsi Protokol Pra-Balapan ala F1, Denda Bagi yang Absen
8h ago
F1 pre-race national anthem ceremony
MotoGP Results
MotoGP San Marino 2025: Hasil Sesi Warm-Up dari Sirkuit Misano
9h ago
Marc Marquez, 2025 San Marino MotoGP