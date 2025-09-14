Morbidelli Khawatir "Kartu Oranye" Steward Jadi Keuntungan Rival

Franco Morbidelli mengklaim "kartu oranye" yang diterimanya dari Steward MotoGP berpotensi menjadi keuntungan bagi para rivalnya.

Menyusul sejumlah insiden sepanjang musim 2025, termasuk insiden dengan Jorge Martin di Sprint Race dan mengabaikan intruksi marshal di Grand Prix Catalunya, Steward FIM memberikan ultimatum kepada pembalap Italia tersebut.

Seperti dilaporkan Crash.net sebelumnya, Morbidelli akan dikenakan penalti ride-through untuk pelanggaran berikutnya.

Jika hal ini terjadi dan kemudian ia terlibat dalam pelanggaran yang dapat dihukum berikutnya, Morbidelli akan menghadapi larangan balapan.

Morbidelli, yang keempat di Grand Prix San Marino, mengatakan ia merasa "seperti mendapat kartu oranye" dari Steward dan merasa ini akan menjadi keuntungan bagi rival untuk dieksploitasi karena ia perlu mengurangi tingkat agresinya sekarang.

"Saya pasti akan bersikap kurang agresif untuk mengurangi risiko beberapa kejadian yang bisa dianggap ofensif," ujarnya. "Jadi, saya harus bersikap kurang agresif.

"Ini keuntungan bagi lawan saya, jika mereka bermain bagus, mereka pasti bisa memanfaatkan ini.

"Tapi inilah yang harus saya lakukan agar tidak melewati episode yang bisa dianggap ofensif."

Ketika ditanya apakah ultimatum dari steward ini berlaku hingga akhir musim atau untuk beberapa balapan tertentu, ia menambahkan: "Saya tidak tahu. Kami tidak membicarakan hal ini.

"Kesepakatannya adalah saya perlu lebih memperhatikan beberapa gerakan yang saya lakukan dan itulah yang akan saya coba lakukan.

"Yang pasti, untuk lebih meyakinkan saya melakukan ini, steward memberi saya semacam peringatan - peringatan khusus.

"Itulah yang akan saya coba lakukan. Saya akan berusaha untuk tidak terlalu agresif dan lebih presisi.

"Tapi sementara itu saya harus benar-benar mematikan tombol agresi karena jika saya melakukan kesalahan, saya akan membayarnya dengan sangat mahal."

Morbidelli relatif memiliki akhir pekan yang mulus di Misano, finsi keempat baik di Sprint Race dan Grand Prix hari Minggu.