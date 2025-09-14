Motor V4 Yamaha "Sudah Lebih Baik" di Area Kunci Dibanding Inline-4

Masalah utama dari Yamaha tampaknya sudah teratasi dengan pengembangan YZR-M1 bermesin V4, menurut pembalap penguji Augusto Fernandez.

Fernandez memberikan debut kepada prototype V4 akhir pekan ini di MotoGP San Marino, dan menutup hari pembuka 1,198 detik di belakang Marc Marquez, dan berada tepat di atas Alex Rins dari tim pabrikan Monster Energy Yamaha.

Fernandez mengatakan bahwa motor bermesin V4 sudah lebih baik daripada mesin empat silinder segaris dalam satu hal tertentu, tetapi mesin empat silinder segaris masih memiliki keunggulan dibandingkan motor baru.

“Untuk mendapatkan hal-hal baik yang kami miliki pada motor standar, bahwa kami memiliki beberapa hal yang sangat positif di sana, motor ini masih sedikit lebih baik [...] daripada V4 saat ini,” jelas Fernandez setelah latihan di Misano.

“Namun, kami banyak meningkatkan bagian belakang. Masalah utama pada motor standar adalah bagian belakang – grip dan manajemen grip.

"Ini sudah jauh lebih baik sejak awal, dan sekarang kami mencoba menemukan keseimbangan motor agar bagian depan berfungsi seperti standar, untuk menyatukan semuanya dan memaksimalkannya.”

Fernandez mengalami masalah teknis di FP1. Ia mengatakan bahwa masalahnya ada pada "masalah elektronik".

"Motornya berhenti karena alasan keamanan," ujarnya. "Masalah elektroniknya, sensornya tidak terbaca dengan benar, dan berhenti karena alasan keamanan."

Namun, ia dapat melanjutkan rencana yang telah ditetapkan untuk hari itu, yang mencakup "perubahan besar".

"Saya mengalami beberapa masalah di pagi hari, tetapi syukurlah tidak ada yang terlalu serius dan kami dapat melanjutkan rencana, dengan pekerjaan yang telah kami rencanakan," kata Augusto Fernandez setelah latihan di Misano.

"Ini adalah pertama kalinya setiap perubahan dan setiap perubahan pengaturan, dan apa yang kami coba, sesuai dengan rencana kami sejak tes.

"Sejujurnya, kami kesulitan di sini terakhir kali kami melakukan tes. Ini adalah pertama kalinya kami kesulitan dengan motor, pengaturan, keseimbangan, dan semuanya.

"Jadi, kami punya beberapa rencana besar, kami melakukannya di pagi dan sore hari. Rasanya seperti hari uji coba, seperti perubahan besar, dan berhasil."

Pembalap Spanyol itu ditanya apakah mesin yang ia gunakan pada balapan hari Jumat berbeda dengan yang ia uji.

"Sedikit," kata Fernandez, sebelum menambahkan bahwa ia berharap bisa kompetitif dengan mesin baru tersebut. "Kami tidak tahu apa yang diharapkan menjelang akhir pekan dalam hal waktu putaran dan saya berdoa agar setidaknya bisa kompetitif dengan seseorang.

"Akhir pekan yang menyenangkan dalam hal pertarungan dan sebagainya. Tapi tidak, pada akhirnya kami di sini tentang perasaan dan berusaha meningkatkan motor dan kami mendapatkan keduanya.

"Kami kompetitif dan juga banyak meningkatkan perasaan."

Time-attack pertama

Keterbatasan ban untuk tes MotoGP sebagai bagian dari sistem konsesi saat ini – yang menguntungkan Yamaha dan memungkinkan untuk membalap dengan konfigurasi mesin yang sama sekali berbeda dari yang telah digunakan sejak awal musim – membuat waktu untuk simulasi kualifikasi dalam tes jadi hal sulit.

Oleh karena itu, time attack Fernandez di akhir sesi latihan bebas di San Marino adalah yang pertama baginya dengan motor bertenaga V4. Beginilah ia menjelaskan kecelakaannya di tikungan kedua pada putaran keduanya.

“Saya melakukan kesalahan kecil pada time attack kedua karena, sejujurnya, hari ini adalah time attack pertama yang kami lakukan dengan motor ini,” ujarnya.

“Dengan ban lunak, bahan bakarnya tidak banyak; sebuah time attack yang nyata dan itu tidak buruk. Jadi, saya merasa nyaman saat menggunakan ban kedua dan [saya memacu] terlalu keras.”

Pembalap Spanyol itu mengungkapkan bahwa kecelakaan di tikungan kedua ini adalah yang pertama terjadi dengan V4.

"Itu bisa saja terjadi, dan juga, ini kecelakaan pertama dengan V4, kecelakaan pertama yang pernah ada," ujarnya. "Jadi, ini bagian dari prosesnya.

"Pada akhirnya, kami perlu melakukan crash untuk menemukan batasnya, dan pada akhirnya, saya mulai merasa baik dan mulai memacu diri, dan saya melihat catatan waktu 1:31 pertama di sini, dan saya ingin sedikit lebih baik lagi.

"Saya hampir membaik, dan itu bisa saja terjadi. Jadi, itu tidak terlalu besar. Jadi, inilah batasnya."

Fernandez menambahkan bahwa kondisi trek dapat mencegah pembalap mencoba time attack di tes privat.

“Ini tidak mudah,” ujarnya. “Kami membahas ini karena memang benar, tetapi tidak mudah karena treknya tidak selalu aman untuk melakukan time attack, time attack yang tepat, seperti di GP sini karena Anda tidak menemukan cengkeraman, kondisi, dan kerb yang sama.

“Saat saya di sini [tes di Misano], saya tidak bisa menggunakan kerb karena sangat licin. Jadi, saya keluar dan melakukan time attack, Anda tidak benar-benar melakukannya, itu terlalu berisiko.

“Jadi, terkadang saya mengerti bahwa kami tidak melakukan time attack yang tepat.

“Senang rasanya melakukan beberapa hal untuk memahami di mana kami berada, tetapi pada akhirnya, kami kurang lebih memahami di mana kami berada tanpa melakukannya.”

Setelah kualifikasi di posisi ke-22 dan finis Sprint Race di urutan ke-18, Fernandez menyelesaikan Grand Prix pertama untuk V4 dengan poin di posisi ke-14.