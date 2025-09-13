Tampil Kuat di GP San Marino, Bagnaia Memuji Grip Misano

Tertinggal di posisi ke-14 dan 21 pada dua Jumat terakhir, Francesco Bagnaia memulai akhir pekan kandang di Misano di posisi empat yang kompetitif.

Setelah dua akhir pekan beruntun diganggu oleh perubahan set-up besar - set-up radikal di Balaton Park, lalu kembali ke versi standar di Barcelona - Bagnaia "memutuskan untuk tidak mengubah apa pun pada motornya hari ini".

Lalu apa yang membuat perbedaan?

"Gripnya kuat," kata Bagnaia. "Fakta bahwa saya bisa mengerem dengan sangat keras, ban belakang membantu saya berhenti. Dan ketika saya memasuki tikungan, saya tidak merasa ban belakang bergetar atau bergerak.

"Jadi bagi saya, stabilitas dan dukungan yang lebih baik dari ban belakang sangat penting, dan saya sangat puas dengan itu."

Ia menambahkan: “Grip di sini fantastis. Saya pikir siapa pun yang membuat aspal ini perlu memberikan pelajaran berharga kepada semua yang lain!

“Aspal ini dari tahun 2020 dan gripnya sungguh luar biasa. Saya bisa merasakan lebih banyak hal tentang motor saya, sangat bagus.

“Saya memutuskan untuk tidak mengubah apa pun pada motor hari ini, karena setiap kali kami selalu mengubah banyak hal, dan semuanya selalu sama.

“Jadi kami memutuskan untuk tidak menyentuh apa pun, hanya melakukan putaran.

“Untuk sore hari kami hanya mengganti ban depan, memasang ban Medium, dan melakukan sedikit detail selama sesi dan hasilnya lebih baik saat memasuki tikungan.”

Bagnaia - yang mencari podium pertamanya dalam empat putaran, yang bahkan menuai simpati dari rekan setim Ducati-nya, Marc Marquez - juga terus memakai garpu depan Ohlins yang 'lebih pendek'.

"Saya sudah menggunakannya di Barcelona dan saya pikir untuk menghentikan motor dan masuk tikungan, transfer yang lebih sedikit lebih baik bagi saya," ujarnya.

Meski Bagnaia tidak membukukan banyak lap dengan ban belakang Medium seperti Marquez yang memimpin sesi latihan dan pemenang Barcelona Alex Marquez, ​​pembalap Italia itu berhasil mencatatkan waktu 1 menit 31 detik.

“Saya cukup senang dan percaya diri dengan kecepatan hari ini,” ujarnya. “Time attack juga berjalan cukup baik, kecuali di tikungan 10 ketika saya melebar di lap cepat. Tapi secara keseluruhan, hari ini berjalan baik.”