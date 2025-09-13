Jorge Martin Memuji Bezzecchi atas Slipstream di Practice Misano

Jorge Martin memuji Marco Bezzecchi atas bantuan yang ia terima saat Sesi Latihan MotoGP San Marino.

Bezzecchi, yang menikmati Jumat positif di Misano, menampilkan kecepatan luar biasa pada run pertamanya di Practice, sementara Martin berada di luar 10 besar dengan beberapa menit tersisa.

Rekan satu tim Aprilia Racing berada di trek beriringan untuk percobaan terakhir di Practice, dan Martin berhasil menempel roda belakang Bezzecchi, membantunya mencatat laptime yang cukup baik untuk akses langsung Q2 di posisi kedelapan.

“Terima kasih kepada rekan satu tim saya [Bezzecchi] karena hari ini adalah pekerjaan yang luar biasa,” kata Jorge Martin setelah Sesi Latihan di Misano. “Saya rasa saya mencatatkan lap yang bagus, karena kita harus melakukannya.”

Ia menambahkan: “Saya melihat Bezzecchi adalah salah satu yang terkuat. Jadi, saya bilang, ‘Kenapa tidak? Saya akan pergi dengan rekan setim saya’.

“Kami tidak berbicara sebelum latihan, saya hanya di belakangnya, dan dia luar biasa.

“Saya pikir mungkin dia akan mendekat atau melebar atau semacamnya, tetapi ternyata dia memutar gas dengan keras dan sulit untuk mengikutinya. Jadi, saya pikir ini bagus untuk kami berdua.

“Terima kasih kepada Marco, tetapi juga bagus karena saya memahami beberapa poin kuat, beberapa poin lemah.

“Bahkan setelah kami berbicara, dia bertanya, ‘Bagaimana Anda melihat tikungan ini, bagaimana Anda melihat tikungan ini?’

“Kami berdua ingin berada di posisi teratas, lalu jika kami harus berjuang selama balapan, kami akan berjuang. Tetapi yang penting adalah kami berdua berada di depan dan membuat Aprilia lebih kuat.”

Marco Bezzecchi membenarkan klaim Martin tentang bagaimana derek terjadi ketika ia berbicara setelah latihan.

"Sejujurnya, itu tidak direncanakan," kata pembalap Italia itu. "Kami hanya melakukan rencana lari yang sama dengan ban dan semuanya, jadi kami selalu masuk ke kotak penalti dan keluar trek dengan waktu yang sama.

"Jadi, ketika saya melihatnya memulai dengan saya untuk time attack, saya berkata, 'Saya hanya mencoba melakukan pekerjaan saya dan mencoba untuk memperhatikan diri saya sendiri,' dan kemudian dia mengikuti saya. Itu tidak direncanakan, tetapi berjalan dengan baik."

Dari tayangan TV, Martin tampak jauh lebih tidak stabil di atas motor dibandingkan dengan Bezzecchi saat mereka melakukan lap bersama.

Ini berkat "kepercayaan diri" Bezzecchi yang ekstra dengan RS-GP, jelas Martin.

“Dia [Bezzecchi] sangat percaya diri dengan motornya,” ujarnya. “Sudah di lap awal, dia mulai menjauh. Jadi, saya sudah di lap awal mencoba [berkendara seolah-olah] itu adalah serangan waktu yang sesungguhnya.

“Jadi, ketika saya memulai lap, saya tidak terlalu dekat, saya seperti setengah detik, jadi, ketika Anda setengah detik, Anda mencoba untuk mengejar waktu pengereman dan kemudian Anda sedikit melakukan override. Tapi, itulah yang terjadi pada saya di masa lalu saat balapan.

“Tapi masalahnya sekarang saya mulai mengurangi override, semuanya menjadi lebih alami.

“Jadi, yang pasti, dia mencatatkan waktu lebih banyak di kecepatan tikungan dan keluar tikungan, saya mencatatkan waktu di pengereman. Jadi, saya banyak meningkatkan diri, bagaimana caranya meluangkan waktu, tapi berusaha untuk tidak kehilangan sisi terkuat saya.”

Martin menambahkan bahwa ia dan Bezzecchi sama-sama menggunakan pengaturan yang berbeda pada salah satu motor mereka di Practice, tetapi hanya Bez yang bertahan.

“Hari ini, di [sore hari], kami mencoba dua motor yang berbeda – kami mencoba pengaturan yang berbeda, kami berdua,” kata Martin. “Dia tetap menggunakannya, saya tidak.

“Pada akhirnya, ini bagus karena saya masih mengendarai motor saya, dan sekarang kami sedang mengerjakan detail-detail kecil, seperti milimeter. Kami hanya mengubah milimeter.

“Ini bagus karena kami telah menemukan dasarnya. Dari sini, saya dapat mengatakan bahwa kami dapat terus mengembangkan komponen-komponen baru.

“Yang pasti, stabilitas menjadi masalah bagi saya, tetapi saat berkendara dengan kecepatan tinggi, itu tidak terlalu menjadi masalah dibandingkan saat time attack.”

Itu bukanlah sesi Practice yang mulus bagi Martin, karena masalah knalpot baru diperbaiki sebelum time attack-nya.

“Latihan itu cukup sulit bagi saya, karena saya mengalami beberapa masalah dengan knalpot, jadi, selama sesi latihan, saya kesulitan menghentikan motor,” ujarnya.

“Di tikungan pertama, tikungan keempat, saya tidak bisa mengerem keras karena saya selalu melebar karena ban belakang saya menghalangi.

“Lalu mereka menyelesaikan masalah itu untuk time attack dan saya ingin mendapatkan bantuan hari ini karena salah satu targetnya adalah meningkatkan kualifikasi.”

Masalah tersebut menyulitkan penilaian kecepatan balapannya dengan tepat, jelasnya.

“Saya merasa kecepatan balapan saya kompetitif,” kata Martin. “Besok saya akan lebih paham karena saya mengalami masalah dengan pipa knalpot, jadi knalpot belakang saya terhambat dan saya tidak bisa mengerem.

"Jadi, jika saya ingin mengatur kecepatan, saya mengerem dengan sangat mudah dan saya kehilangan sekitar tiga atau empat persepuluh detik saat pengereman.

“Saya kira kecepatan saya mungkin 1:31,6 atau 1:31,7, dan jika melihat catatan waktunya, mungkin sepersepuluh dari yang tercepat. Jadi, tidak buruk.

“Saya harus benar-benar fokus, berusaha untuk tidak melakukan lebih dari yang saya bisa di kualifikasi, apa pun yang terjadi, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kelima – saya tidak tahu. Saya akan mencoba meningkatkannya besok, tetapi jika saya memulai dengan baik, saya pikir kecepatan saya akan menyamai para pembalap depan.

"Pokoknya, tidak ada ekspektasi. Apa pun yang terjadi pasti bagus. Target akhir pekan ini, katakanlah, saya berhasil, yaitu meningkatkan kualifikasi dan lolos ke Q2.

"Sekarang, mari kita lihat besok, apakah saya bisa mendapatkan bantuan derek dari seseorang, itu akan bagus; jika tidak, saya akan mencoba sendiri dan berusaha terus berkembang karena setiap hari di motor ini saya membuat kemajuan besar.

"Bahkan hari ini kami mengubah posisi di jok karena sekarang saya semakin banyak menggunakan tubuh saya dan sekarang saya merasa sangat kaku, jadi kami melepas beberapa bagian dari belakang dan ini juga membantu saya untuk pengereman karena saya bisa memindahkan beban saya lebih banyak ke belakang dan sekarang semuanya menjadi lebih stabil.

"Jadi, saya masih belum menemukan posisi ideal saya di motor, jadi itu akan datang seiring waktu."