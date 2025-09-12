Bezzecchi Membuat Peningkatan "Penting" di Misano Dibanding 2024

Tercepat kedua di akhir sesi Practice MotoGP San Marino, Marco Bezzecchi mencatat satu peningkatan khusus dibandingkan musim lalu.

Pembalap Italia ini, tentu saja, bergabung dengan Aprilia tahun ini setelah musim MotoGP 2024 yang sulit dengan Ducati Desmosedici 2023 tahun lalu.

Bezzecchi senang karena ia mampu bersaing di Misano, di mana motornya terasa sangat berbeda dibandingkan di Barcelona seminggu yang lalu karena grip trek yang relatif kontras antara kedua sirkuit.

“Perilaku motornya tidak terlalu buruk,” kata Marco Bezzecchi setelah Practice di Misano. “Tentu saja, ini cukup berbeda dari Montmelo karena tingkat gripnya seperti planet lain, tetapi motornya melaju dengan baik.”

Pembalap Aprilia Racing itu menjelaskan bahwa ia kini mampu memanfaatkan cengkeraman ban belakang dengan lebih baik dibandingkan tahun 2024.

“Kami masih harus menyesuaikan banyak hal, seperti biasa – ini baru hari Jumat – tetapi saya senang karena saya cukup kompetitif dengan kedua ban belakang yang tahun lalu merupakan batas bagi saya, saya tidak dapat memanfaatkan cengkeraman belakang. Jadi, ini penting bagi saya.”

Bezzecchi menambahkan bahwa ban belakang Soft maupun kompon Medium menawarkan performa yang sebanding dalam hal kecepatan balapan.

"Tentu saja, kedua ban dapat berperforma sangat baik," ujarnya. "Tentu saja, untuk urusan waktu, ban lunak jauh lebih baik, itu normal, tetapi dalam hal kecepatan, kedua ban berjalan dengan baik.

"Perilaku motor dengan perbedaan ban sedikit berbeda, terutama saat cengkeramannya tinggi."