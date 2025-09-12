Marc Marquez Lakukan "Reset" Sebelum Memimpin Practice Misano

Marc Marquez membalikkan keadaan setelah awal yang sulit di MotoGP San Marino.

Marc Marquez, 2025 San Marino MotoGP
Marc Marquez, 2025 San Marino MotoGP

Setelah menderita kekalahan pertamanya sejak Mei di Grand Prix Catalunya, Marc Marquez kembali ke puncak timesheets pada sesi Practice MotoGP San Marino di Misano.

Pembalap Ducati Lenovo itu tidak hanya selangkah lebih maju dari yang lain dalam hal catatan waktu, tetapi juga memiliki kecepatan terbaik dengan ban Medium yang digunakannya.

Namun, ia harus bekerja keras untuk melakukannya, mengakui bahwa ia berjuang keras untuk meraih posisi kelima di sesi latihan pagi dan membutuhkan 'reset' untuk sesi latihan sore.

"Faktanya, di FP1 saya kesulitan," kata Marc Marquez pada Jumat sore. "Saya berjuang melawan motor.

"Berasal dari Catalunya, saya rasa saya bukan satu-satunya, tetapi motornya terasa sangat kaku dan bergetar di mana-mana, karena cengkeraman yang sangat tinggi.

"Lalu motornya sangat bertenaga karena trek yang lebih pendek dan kotak persneling yang lebih pendek. Lalu di Catalunya Anda perlu melepaskan rem dan menggunakan kecepatan menikung. Dan di sini ada titik rem yang sangat keras. Benar-benar kebalikannya.

"Jika Anda periksa, waktu putarannya ada di sana pagi ini, tetapi kecepatan balapannya nol. Satu putaran cepat, tiga putaran dengan kesalahan.

"Tetapi kemudian saya melakukan pengaturan ulang untuk latihan sore, dan saya mulai berkendara dengan cara yang berbeda. Saya meningkatkan gaya berkendara dan tim juga membantu saya dengan pengaturan."

Waspadai pembalap lokal

Marquez menyelesaikan hari pertama di Misano dengan mengungguli bintang-bintang lokal Marco Bezzecchi (Aprilia), Franco Morbidelli (VR46 Ducati), dan rekan setimnya Francesco Bagnaia.

“Trek ini lebih cocok untuk gaya balap saya daripada Catalunya,” kata Marc. “Di Catalunya saya tidak jauh, hanya Alex yang lebih cepat dari saya, tetapi sepertinya akhir pekan ini semua pembalap Italia memulai dengan sangat baik sejak FP1.”

Pembalap Spanyol itu hanya perlu meraih tiga poin dalam balapan Sprint hari Sabtu untuk membuka peluang matematis match point di MotoGP Jepang mendatang.

Adiknya, pemenang Barcelona dan rival terdekatnya dalam perebutan gelar, Alex Marquez, menempati posisi kelima tercepat di GP24 sore ini.

Marc Marquez Lakukan
Lewis Duncan
Journalist
Lewis joined the Crash.net team in August of 2024 having been a journalist for five years covering MotoGP for the Motorsport Network.
 
Marc Marquez Lakukan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

