Rins Sebut Yamaha V4 "Super Cepat" di Misano, Kecuali Satu Tikungan

Alex Rins, yang bercanda "saya berharap dia finis di depan kami!" saat membahas debut Yamaha V4 di tangan Augusto Fernandez di Misano, mendapatkan keinginannya pada latihan Jumat.

Mengendarai YZR-M1 bermesin Inline-4 saat ini, pebalap Monster Yamaha, Rins, finis tepat di belakang wild card, di posisi ke-20.

Pada hari di mana tidak ada satupun YZR-M1 yang mengamankan akses langsung ke Q2 - dengan Fabio Quartararo jadi yang terbaik di posisi ke-12- laptime Fernandez memberikan nilai positif utama.

"Maksud saya, dia melaju sangat cepat," Rins setuju. "Dan saya sedang memeriksa sedikit data dan di Tikungan 11, dia kehilangan tiga persepuluh detik...

"Jadi yang pasti, catatan waktu putarannya sangat bagus, sangat bagus untuk motor yang baru pertama kali berlaga di akhir pekan GP."

Ditanya mengapa Fernandez - yang hanya tertinggal 1,2 detik di belakang Marc Marquez dan 0,6 detik dari Quartararo - kehilangan begitu banyak waktu di tikungan cepat Curvone, Rins mengatakan bahwa pembalap Spanyol itu 'berhati-hati' dengan mesin barunya:

"Saya tidak ingin mengatakan bahwa dia tidak punya cukup nyali untuk melewati Tikungan 11! Tapi percayalah, saat tes, Fabio memberi saya selisih 0,2 detik di Tikungan 11, dan hari ini kami melakukannya di level yang sama... Tikungan itu tidak mudah!"

Sementara itu, Fernandez berkata: "Hari itu seperti hari tes: kami melakukan beberapa perubahan besar pada motor, dan berhasil.

"Kami tidak tahu apa yang diharapkan dalam hal laptime menjelang akhir pekan ini. Saya berharap bisa kompetitif agar bisa bersenang-senang dalam balapan akhir pekan ini, tetapi kami di sini untuk meningkatkan motor Prototipe Bertenaga V4.

"Pada akhirnya, kami memiliki keduanya: kami kompetitif dan meningkatkan feeling pada motor. Saya membuat kesalahan kecil pada serangan waktu kedua.

"Ini pertama kalinya kami melakukan serangan waktu nyata pada motor ini, dan saya merasa nyaman dengan ban kedua, tetapi saya terlalu memaksakan diri."

Alex Rins, 2025 San Marino MotoGP

Rins bukan satu-satunya pebalap Yamaha di belakang V4 dengan Miguel Oliveira dari Pramac di posisi ke-22.

“Saat time attack, saya tertinggal sekitar 0,2 detik karena banyak bendera kuning,” kata Rins. “Tapi meski memperbaiki selisih dua persepuluh detik ini, kami tetap tersingkir dari Kualifikasi 2.”

Ia juga sependapat dengan Quartararo tentang kesulitan mendapatkan performa dari ban baru.

“Cukup mengejutkan bagi kami, ketika kami memasang ban lunak, kami tidak bisa memaksimalkan ban lunak karena sangat tidak stabil,” kata Rins.

“Banyak momen, kami banyak kehilangan kendali di bagian belakang - di Tikungan 3, Tikungan 8, motornya banyak 'bergelembung'. Jadi ya, masih banyak ruang untuk perbaikan.

“Hari ini bukan hari yang mudah bagi kami, semua pebalap Yamaha tersingkir dari Kualifikasi 2. Kita lihat saja nanti.”

Jack Miller finis di antara Quartararo dan Fernandez, di posisi ke-16.