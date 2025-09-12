Yamaha Targetkan "Kondisi Ekstrim" untuk Wildcard V4 Selanjutnya

Grand Prix San Marino akhir pekan ini menandai debut prototype YZR-M1 V4 di akhir pekan balapan, dan Yamaha sudah mempertimbangkan rencana wildcard lainnya untuk sisa musim 2025.

Motor tersebut dikendarai oleh pembalap tes Yamaha Augusto Fernandez, yang tampaknya akan melakukan wildcard lainnya dengan motor V4 di putaran flyaway Asia.

Yamaha sebelumnya diperkirakan akan memilih balapan kandang di Motegi sebagai wildcard berikutnya untuk prototype V4. Namun, hal ini tampaknya tidak akan terjadi.

Berbicara kepada siaran TV internasional MotoGP selama FP1 di San Marino, Team Manager Monster Energy Yamaha, Maio Meregalli, mengatakan bahwa Sepang, bukan Motegi, kemungkinan akan menjadi lokasi uji coba wildcard V4 berikutnya.

“Jika tidak ada masalah atau mungkin masalah teratasi, kami juga berencana untuk menguji dalam kondisi yang sangat panas,” kata Meregalli. “Bulan ini kami mempertimbangkan untuk melakukan wildcard di Sepang karena, bagi kami, ini adalah proyek yang benar-benar baru.

“Sayangnya, [...] kami tidak punya banyak waktu di trek; inilah juga alasan kami memutuskan melakukan wildcard: untuk mencoba mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, [untuk mencoba] bersiap sebaik mungkin.”

Meregalli mengatakan alasan memilih Sepang daripada Motegi adalah karena kondisi trek Malaysia yang "ekstrem".

"Kemungkinannya memang sangat tinggi, tetapi bukan di Motegi, melainkan di Malaysia dan, kemungkinan besar, di Valencia," ujarnya, mengingat Valencia merupakan seri terakhir musim 2025.

"Tergantung bagaimana akhir pekan ini [San Marino] berjalan, tetapi rencananya memang ke Malaysia, yang kondisinya ekstrem.

"Wildcard adalah cara terbaik untuk memberi tekanan pada motor. Melakukan balapan dalam kondisi yang sangat panas juga akan menambah tekanan."

Duet pabrikan Yamaha, Alex Rins dan Fabio Quartararo, pertama kali mencoba V4 dalam tes privat di Barcelona pada hari Senin setelah Grand Prix Catalunya, (8/9).

Mereka akan mengendarainya lagi hari pada uji coba resmi pasca-balapan San Marino pada hari Senin (15/9).

“Bagi saya, hari penting lainnya adalah Senin, di mana para pebalap pabrikan juga akan memiliki kesempatan kedua untuk mengendarai motor ini,” kata Meregalli.

“Kami mendapatkan hasil tes positif Senin lalu – positif karena, ya, cuaca tidak terlalu mendukung kami, tetapi kami dapat menyelesaikan tes sesuai keinginan kami, tanpa masalah apa pun, terlepas dari kondisi cuaca.

“Bagi saya, Senin akan lebih penting karena kami akan berada di tengah grup.”

Homologasi, sumber daya membatasi peluang 2025

Jelang akhir pekan Misano, Jack Miller dari Pramac Yamaha mengatakan dia akan senang mengendarai V4 untuk sisa musim untuk membantu pengembangan. Namun, itu tidak bisa terjadi karena homologasi membatasi kemungkinannya.

Meregalli menambahkan bahwa sumber dayanya tidak cukup untuk menjalani setengah musim dengan mesin V4.

“Benar,” kata Meregalli. “Kami sudah melakukan homologasi semua spesifikasi aerodinamis, termasuk girboksnya.

“Jadi, inilah salah satu alasan mengapa kami tidak bisa melakukannya, tetapi sumber dayanya juga tidak cukup.

“Saat ini, kami hanya punya dua unit ini, dan kedua unit ini perlu digunakan oleh Augusto [Fernandez] untuk mengembangkan motornya.”

Augusto Fernandez menutup hari Jumat di posisi ke-19 dari 23 pembalap, dan jadi Yamaha tercepat ketiga di akhir pekan.

Catatan waktu motor M1 bermesin V4 itu terpaut tak sampai 1,2 detik dari puncak timesheets, dan hanya 0,5 detik dari Fabio Quartararo sebagai Yamaha teratas pada latihan Jumat.