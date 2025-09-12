Yamaha Targetkan "Kondisi Ekstrim" untuk Wildcard V4 Selanjutnya

Yamaha ingin wildcard MotoGP V4 berikutnya berada dalam "kondisi ekstrem".

Augusto Fernandez, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Augusto Fernandez, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Grand Prix San Marino akhir pekan ini menandai debut prototype YZR-M1 V4 di akhir pekan balapan, dan Yamaha sudah mempertimbangkan rencana wildcard lainnya untuk sisa musim 2025.

Motor tersebut dikendarai oleh pembalap tes Yamaha Augusto Fernandez, yang tampaknya akan melakukan wildcard lainnya dengan motor V4 di putaran flyaway Asia.

Yamaha sebelumnya diperkirakan akan memilih balapan kandang di Motegi sebagai wildcard berikutnya untuk prototype V4. Namun, hal ini tampaknya tidak akan terjadi.

Berbicara kepada siaran TV internasional MotoGP selama FP1 di San Marino, Team Manager Monster Energy Yamaha, Maio Meregalli, mengatakan bahwa Sepang, bukan Motegi, kemungkinan akan menjadi lokasi uji coba wildcard V4 berikutnya.

“Jika tidak ada masalah atau mungkin masalah teratasi, kami juga berencana untuk menguji dalam kondisi yang sangat panas,” kata Meregalli. “Bulan ini kami mempertimbangkan untuk melakukan wildcard di Sepang karena, bagi kami, ini adalah proyek yang benar-benar baru.

“Sayangnya, [...] kami tidak punya banyak waktu di trek; inilah juga alasan kami memutuskan melakukan wildcard: untuk mencoba mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, [untuk mencoba] bersiap sebaik mungkin.”

Meregalli mengatakan alasan memilih Sepang daripada Motegi adalah karena kondisi trek Malaysia yang "ekstrem".

"Kemungkinannya memang sangat tinggi, tetapi bukan di Motegi, melainkan di Malaysia dan, kemungkinan besar, di Valencia," ujarnya, mengingat Valencia merupakan seri terakhir musim 2025.

"Tergantung bagaimana akhir pekan ini [San Marino] berjalan, tetapi rencananya memang ke Malaysia, yang kondisinya ekstrem.

"Wildcard adalah cara terbaik untuk memberi tekanan pada motor. Melakukan balapan dalam kondisi yang sangat panas juga akan menambah tekanan."

Duet pabrikan Yamaha, Alex Rins dan Fabio Quartararo, pertama kali mencoba V4 dalam tes privat di Barcelona pada hari Senin setelah Grand Prix Catalunya, (8/9).

Mereka akan mengendarainya lagi hari pada uji coba resmi pasca-balapan San Marino pada hari Senin (15/9).

“Bagi saya, hari penting lainnya adalah Senin, di mana para pebalap pabrikan juga akan memiliki kesempatan kedua untuk mengendarai motor ini,” kata Meregalli.

“Kami mendapatkan hasil tes positif Senin lalu – positif karena, ya, cuaca tidak terlalu mendukung kami, tetapi kami dapat menyelesaikan tes sesuai keinginan kami, tanpa masalah apa pun, terlepas dari kondisi cuaca.

“Bagi saya, Senin akan lebih penting karena kami akan berada di tengah grup.”

Homologasi, sumber daya membatasi peluang 2025

Jelang akhir pekan Misano, Jack Miller dari Pramac Yamaha mengatakan dia akan senang mengendarai V4 untuk sisa musim untuk membantu pengembangan. Namun, itu tidak bisa terjadi karena homologasi membatasi kemungkinannya.

Meregalli menambahkan bahwa sumber dayanya tidak cukup untuk menjalani setengah musim dengan mesin V4.

“Benar,” kata Meregalli. “Kami sudah melakukan homologasi semua spesifikasi aerodinamis, termasuk girboksnya.

“Jadi, inilah salah satu alasan mengapa kami tidak bisa melakukannya, tetapi sumber dayanya juga tidak cukup.

“Saat ini, kami hanya punya dua unit ini, dan kedua unit ini perlu digunakan oleh Augusto [Fernandez] untuk mengembangkan motornya.”

Augusto Fernandez menutup hari Jumat di posisi ke-19 dari 23 pembalap, dan jadi Yamaha tercepat ketiga di akhir pekan.

Catatan waktu motor M1 bermesin V4 itu terpaut tak sampai 1,2 detik dari puncak timesheets, dan hanya 0,5 detik dari Fabio Quartararo sebagai Yamaha teratas pada latihan Jumat.

In this article

Yamaha Targetkan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Rins Sebut Yamaha V4 "Super Cepat" di Misano, Kecuali Satu Tikungan
2m ago
Augusto Fernandez, Yamaha V4, 2025 San Marino MotoGP
MotoGP News
Quartararo Pesimistis Bisa Comeback dari Jumat yang Sulit di Misano
21m ago
Fabio Quartararo, 2025 San Marino MotoGP
MotoGP News
Ducati Tanggapi Hiatusnya MotoE, Riset Terus Berlanjut
41m ago
Eric Granado, MotoE
F1 News
Perubahan Fundamental Terlihat di Red Bull setelah Kepergian Horner
47m ago
Horner and Verstappen
F1 News
Hamilton Menilai Keputusan Cadillac Merekrut Bottas
1h ago
Hamilton and Bottas last season

More News

MotoGP News
Prioritaskan Kursi Balap, Oliveira Mencari Opsi Lain untuk 2026
2h ago
Miguel Oliveira, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Moto2 Results
Moto2 San Marino 2025: Vietti Membuka Putaran Kandang di Puncak
2h ago
Celestino Vietti, Moto2, 2025
Moto3 Results
Moto3 San Marino 2025: Alamansa Bangun Keunggulan Besar di Practice
2h ago
David Almansa, Moto3, 2025
MotoGP News
Bagnaia Didukung Marc Marquez untuk Mengubah Peruntungannya
4h ago
Marc Marquez, Francesco Bagnaia, 2025 MotoGP Italian Grand Prix, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
MotoGP Results
MotoGP San Marino 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Misano
4h ago
Marc Marquez, 2025 San Marino MotoGP