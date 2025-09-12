Jack Miller Jelaskan Kenapa Motor V4 Tak Tersedia Sampai Akhir 2025

Jack Miller menjelaskan alasan kenapa prototype Yamaha V4 tidak tersedia di Grand Prix untuk sisa musim 2025.

Pembalap tes Augusto Fernandez akan memberi debut Grand Prix untuk prototype V4 saat tampil sebagai wildcard pada Grand Prix San Marino akhir pekan ini di Misano.

“Ini sungguh, sungguh, sungguh menarik, terutama untuk masa depan proyek ini,” ujar Miller tentang debut Fernandez dengan mesin V4. “Ini akhir pekan yang sangat krusial bagi kami.

“Semoga Augusto bisa menjalani akhir pekan tanpa masalah. Dengan proyek yang benar-benar baru seperti biasa, akhir pekan balapan sangat berbeda dengan hari uji coba.

“Semuanya telah diteliti dengan saksama, semuanya tepat waktu, Anda harus bereaksi cepat di sepanjang sesi.

“Jadi saya tak sabar untuk menyaksikan bagaimana akhir pekan ini berjalan, dan saya berharap yang terbaik untuk mereka.”

Miller kini telah dikonfirmasi bertahan di Pramac Yamaha bersama rekrutan baru Toprak Razgatlioglu untuk tahun 2026 - dan memiliki lebih banyak pengalaman V4 dibandingkan pebalap Yamaha lainnya dari musim-musim sebelumnya di Honda, Ducati, dan KTM.

Berada di posisi ke-17 di klasemen kejuaraan dunia, Miller juga tidak akan kehilangan banyak hal dengan menyelesaikan musim ini dengan prototipe V4, untuk membantu mempersiapkannya menghadapi tahun 2026.

Meskipun status konsesi D Yamaha memberikan kebebasan untuk mengubah desain mesin, pebalap mereka dibatasi hingga dua pembaruan fairing per musim.

Dan dengan mesin V4 yang lebih ramping namun lebih panjang daripada mesin Inline M1, motor baru ini memiliki fairing khusus.

Ketika ditanya apakah ia ingin membalap dengan V4 tahun ini, Miller mengatakan kepada MotoGP.com: “Itu tidak mungkin. Bukan karena kurang berusaha, tetapi kami sudah melakukan homologasi dua fairing.

“Bagian lain [rasio girboks], hanya dari segi spesifikasi, tidak berfungsi. Jadi, meskipun saya ingin sekali mendapatkan data tentangnya, itu tidak mungkin.”

Hal yang sama berlaku untuk pembalap tetap Yamaha lainnya.

Sebaliknya, Fernandez akan memberikan V4 penampilan wild card lebih lanjut di Sepang dan Valencia musim ini, sementara para pembalap reguler akan berada di motor tersebut pada tes Misano hari Senin.