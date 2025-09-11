FOTO: Yamaha Perkenalkan Prototype MotoGP V4 di Misano

Yamaha secara resmi memperkenalkan prototype YZR-M1 bermesin V4, yang akan memulai debut Grand Prix di tangan pembalap penguji Augusto Fernandez di Misano akhir pekan ini.

Itu akan menjadi perubahan besar bagi Yamaha, yang menggunakan layout mesin Inline-4 sejak dimulainya era MotoGP tahun 2002, memenangi delapan gelar juara dunia: (Valentino Rossi x4, Jorge Lorenzo x3, Fabio Quartararo x1) dan 125 kemenangan Grand Prix.

Namun, kemenangan terbaru mereka terjadi di Sachsenring 2022, dengan pembalap utama Quartararo mengalami penurunan dari posisi kedua di belakang Francesco Bagnaia tahun 2022, ke posisi kesepuluh pada 2023, dan hanya ke-13 pada 2024.

Musim ini menunjukkan tanda kebangkitan, dengan Quartararo meraih podium pertama Yamaha sejak 2023 dan secara mengejutkan gagal menang di Silverstone karena masalah teknis, tetapi pembalap Prancis itu hanya berada di posisi kedelapan dalam kejuaraan dunia.

Yamaha's V4 MotoGP machine

"Kami akan balapan dengan paket yang terbukti paling kompetitif"

"Kami telah mengambil proyek ambisius untuk mengembangkan mesin V4 baru dan motor yang benar-benar baru, dan proyek ini sangat menantang jika dilakukan bersamaan dengan pengembangan motor untuk tahun 2025," ujar Takahiro Sumi, General Manager Divisi Pengembangan Motorsports Yamaha.

"Tantangan seperti ini datang dengan taruhan dan tekanan yang tinggi: proyek ini hanya dapat diselesaikan dengan benar jika bukan hanya 'usaha tim' tetapi 'usaha perusahaan', dan semua yang terlibat harus memberikan 100%.

"Sejak awal proyek V4, ada banyak pertanyaan yang harus dijawab, dan kami masih dalam tahap pengembangan, tetapi satu hal yang pasti: tujuan kami adalah mengembalikan Yamaha ke jalur kemenangan dengan pendekatan berbasis bukti.

"Prototipe bermesin V4 ini mencerminkan satu proyek terpadu di mana Jepang dan Eropa berbagi tanggung jawab dan keahlian.

"Berkat kerja keras Pemimpin Proyek Kazuhiro Masuda, Direktur Teknis Max Bartolini, para insinyur Yamaha, Tim Uji Balap Pabrik Yamaha, para pebalap uji, mitra teknis, dan semua pihak yang berkontribusi, kami dapat mengambil langkah strategis dan mencapai kemajuan.

"Kami berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka yang tak pernah putus, dan kami berharap mereka akan terus menunjukkan minat pada perjalanan kami kembali ke puncak balap motor jalan raya.

"Eksplorasi adalah bagian dari DNA Yamaha. Prototipe bertenaga V4 ini membuka jalur teknis tambahan. Kami akan balapan dengan paket yang terbukti paling kompetitif

Yamaha pertama kali mengonfirmasi bahwa mereka sedang membangun prototipe V4 baru, secara paralel dengan mesin yang ada saat ini, tepat setahun yang lalu.

Sejak kepergian Suzuki, Yamaha menjadi satu-satunya pabrikan MotoGP yang tidak menggunakan layout V4. Namun, keuntungan yang diharapkan bukan dari performa mesin.

"Saya pikir keuntungan terbesarnya terletak pada tata letak motornya, lebih dari mesin [V4]," ujar Direktur Teknis Yamaha MotoGP, Max Bartolini, kepada Crash.net awal tahun ini.

"Dari segi aerodinamis, motor [V4] seharusnya 10 hingga 15 sentimeter lebih ramping. Dengan begitu, distribusi bobot dan tata letak motor akan sedikit 'lebih ke belakang' [ke ban belakang].

"Secara umum, kedua poin tersebut cukup membantu. Dan juga, biasanya mesin V4 sedikit lebih ringan daripada Inline4."

"Jadi semuanya mengarah ke arah yang mungkin menguntungkan Anda [dengan V4]. Tapi ini bukan berarti itu akan menjadi yang terbaik. Karena kami masih perlu membuat motor dan membuktikan bahwa motor itu lebih cepat daripada yang sekarang!”

YZR-M1 V4 telah menjalani uji coba privat yang ekstensif di tangan Fernandez, dengan masukan tambahan dari Andrea Dovizioso dan Cal Crutchlow.

Motor ini terakhir kali diuji coba di Barcelona pada hari Senin, di mana Quartararo dan rekan setimnya, Alex Rins, menjalani debut mereka dengan V4 sebelum menuju Misano.

Laptime yang bocor menunjukkan Quartararo adalah yang tercepat di antara pembalap Yamaha dan Honda yang hadir pada tes privat yang diguyur hujan di Barcelona, ​​dengan waktu putaran sekitar 1,5 detik lebih lambat dari catatan waktu terbaiknya di akhir pekan Grand Prix.

Yamaha's V4 MotoGP machine

Presentasi hari Kamis menampilkan gambar resmi pertama motor tersebut, dengan catatan waktu putaran resmi Yamaha V4 pertama akan muncul saat Fernandez memasuki trek pada FP1 Jumat pagi.

Meskipun Yamaha bersikeras bahwa keputusan akhir tentang motor mana yang akan mereka gunakan musim depan belum dibuat, pengembangan telah hampir sepenuhnya berfokus pada proyek V4.

Yamaha sekarang "sepenuhnya fokus pada V4," kata Quartararo akhir pekan lalu. "Saya pikir kami tidak akan menguji apa pun [pada motor saat ini] mulai sekarang hingga akhir musim."

"Saya tahu [V4 adalah] motor masa depan tahun '26. Akan sangat menyenangkan melihat Augusto membalapnya," tambah pembalap Prancis itu.

Fernandez, yang telah memperpanjang kontrak tesnya dengan Yamaha hingga akhir 2027, mengatakan tentang proyek baru ini:

"Anda merasakan tekanan di pundak kami untuk menciptakan motor pemenang. Sekaranglah saatnya, saatnya balapan. Saya pikir kami telah melakukan pekerjaan dengan baik dan siap untuk balapan di Misano."

Quartararo dan pebalap Yamaha lainnya dijadwalkan untuk melakoni sesi resmi pertama mereka dengan motor V4 pada tes pasca-balapan hari Senin.

Musim 2026 adalah tahun terakhir aturan mesin 1.000cc dan ban Michelin, dengan era baru 850cc/Pirelli dimulai pada tahun 2027.