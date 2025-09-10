Terungkap: Laptime Quartararo dari Tes V4 Yamaha di Barcelona

Fabio Quartararo mencatat laptime 1 menit 39,4 dengan motor V4 Yamaha dalam tes privat di Barcelona.

Fabio Quartararo, 2025 Catalan MotoGP
Fabio Quartararo, 2025 Catalan MotoGP

Laptime terungkap dari tes tertutup Yamaha di Barcelona, ​​di mana Fabio Quartararo menjalani debut yang telah lama dinantikan dengan prototipe V4 baru.

Setelah hujan membatasi sesi pagi, Quartararo dilaporkan memuncaki sesi sore dengan catatan waktu putaran terbaik 1 menit 39,4 detik.

Diasumsikan bahwa catatan waktu tersebut dicatat dengan V4, meskipun tidak ada akses media atau komentar resmi dari Yamaha.

"Semua orang tahu, jadi ini bukan rahasia lagi; saya akan menguji V4 pada hari Senin," Quartararo mengonfirmasi saat akhir pekan Grand Prix Catalan.

Ia juga menegaskan bahwa Yamaha sekarang "sepenuhnya fokus pada V4. Saya rasa kami tidak akan menguji apa pun [pada motor saat ini] mulai sekarang hingga akhir musim."

Karena fluktuasi performa yang signifikan antara ban baru dan lama di Barcelona, ​​plus cuaca yang tidak menentu, sulit untuk membandingkan catatan waktu Quartararo di akhir pekan balapan dengan YZR-M1 Inline-4.

Sebagai acuan, Quartararo mencatat laptime 1 menit 37,8 detik untuk lolos kualifikasi di baris depan, kemudian mencatatkan waktu lap terbaik Sprint 1 menit 38,9 detik (ban belakang Soft, finis di posisi ke-2) dan lap tercepat Grand Prix 1 menit 40,4 detik (ban belakang Medium, finis di posisi ke-5).

Quartararo tentu akan mendapat pertanyaan seputar motor V4 saat tiba di Misano pada hari Kamis. Catatan waktu lap resmi pertama akan terlihat pada FP1 Jumat pagi, saat pembalap tes Augusto Fernandez turun ke trek sebagai wild card.

"Saya tahu [V4 adalah] motor masa depan tahun '26," kata Quartararo. "Akan sangat menyenangkan melihat Augusto membalapnya."

Yamaha dan Honda adalah pabrikan yang turun dalam tes privat di Barcelona, ​​di mana Quartararo finis 0,7 detik lebih cepat dari pembalap terbaik berikutnya, Johann Zarco dari LCR Honda.

Zarco diperkirakan mencoba sasis RC213V terbaru untuk pertama kalinya pada hari Senin.

Rekan setim HRC, Luca Marini dan Joan Mir, sedikit lebih lambat dari Zarco, sementara rekan setim Quartararo, Alex Rins, juga diperkirakan memakai mesin V4, tepat 1,0 detik lebih lambat.

Quartararo akan kembali mengendarai motor V4 Senin depan saat tes resmi Misano, di mana ia menargetkan selisih waktu kurang dari setengah detik dari motornya saat ini.

"Saya pikir jika saya mencobanya dan saya kurang dari setengah detik dari waktu putaran saya, saya pikir itu adalah langkah yang bagus," kata pembalap Prancis itu selama akhir pekan MotoGP Hungaria.

Jika semuanya berjalan lancar di Misano, ada bisikan bahwa Quartararo dan/atau pebalap Yamaha lainnya mungkin akan beralih ke mesin V4 untuk sisa putaran musim ini.

Meski status konsesi D Yamaha memberi kebebasan untuk mengubah desain mesin, mereka dibatasi hingga dua pembaruan fairing per musim. "Kami telah menggunakan semua evolusi aerodinamika," aku Quartararo.

Dengan mesin V4 yang lebih sempit tetapi lebih panjang daripada M1 Inline, kecil kemungkinan motor-motor tersebut akan menggunakan fairing yang sama.

Sementara itu, menjelang putaran Misano akhir pekan ini, Quartararo mengatakan:

"Secara keseluruhan, akhir pekan GP Catalan sangat positif. Tim melakukan pekerjaan yang hebat setelah hari Jumat yang sulit untuk menjadikannya hari Sabtu yang hebat dan juga hari Minggu yang baik.

"Untuk GP ini, saya harap kami dapat memulai akhir pekan dengan baik di FP1. Saya sangat menyukai trek ini karena kenangan indah yang saya miliki di tempat ini."

"Saya harap kami bisa langsung masuk ke Q2, mendapatkan posisi awal terbaik, dan kemudian menikmati balapan yang sebenarnya lagi."

Terungkap: Laptime Quartararo dari Tes V4 Yamaha di Barcelona
