Alex Marquez "Layak" Mengakhiri Rentetan Kemenangan Marc Marquez

General Manager Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, menyebut Alex Marquez "layak" untuk mengakhiri rentetan kemenangan Marc Marquez baru-baru ini di Grand Prix Catalunya.

Sejak Grand Prix Aragon di awal Juni hingga sampai Hungaria di akhir Agustus, tidak ada pembalap yang bisa mengalahkan Marc Marquez baik di Sprint Race ataupun balapan utama.

Rentetan tujuh akhir pekan berturut-turut dengan raihan 37 poin tampaknya akan berlanjut di Barcelona saat Marc mewarisi kemenangan Sprint Race setelah Alex Marquez terjatuh dan kehilangan posisi terdepan.

Namun pada hari Minggu, pebalap Gresini itu membalas dan mengatasi tekanan besar dari sang pemimpin klasemen untuk meraih kemenangan grand prix keduanya musim ini.

Kekalahan Marc Marquez ini mengakhiri rentetan 15 kemenangan dan menunda match point pertamanya hingga setidaknya Grand Prix Jepang.

Dall’Igna mengatakan Alex Marquez membalap "layaknya seorang juara" di Grand Prix Catalunya, seraya ia memuji pembalap berusia 29 tahun itu dalam sesi debrief pasca-balapannya.

“Dengan demikian, dengan cara yang paling memuaskan, rangkaian tujuh kemenangan satu-dua sprint/MotoGP berturut-turut yang luar biasa dari Marc Marquez yang luar biasa, yang meraih posisi kedua yang berharga dalam kontes kejuaraan dunia,” tulisnya.

“Rentetan kemenangan ini disela oleh seorang petarung yang sangat tangguh, seorang Alex Marquez yang juga pantas memenangkan balapan hari Sabtu di akhir pekan terbaiknya sejak berada di kelas utama: pole, GP, dan lap tercepat dengan semangat Grand Prix yang terkendali dan terkendali layaknya seorang juara sejati dalam kemenangan signifikan pertamanya, yang sekaligus menjadi penantang langsungnya terhadap sang kakak, Marc.”

Grand Prix Catalunya juga merupakan akhir pekan di mana Ducati memenangkan kejuaraan konstruktor untuk keenam kalinya berturut-turut.

Menanggapi hal ini, Dall’Igna menambahkan: “Akhir pekan di Barcelona menghasilkan dua hasil penting.

“Dengan kemenangan Marc di sprint race hari Sabtu, kami kembali meraih gelar konstruktor, sebuah pengakuan yang selalu kami junjung tinggi dan menggambarkan dengan baik kerja keras tim Ducati yang hebat, yang juga diberikan kepada skuad dan pembalap yang mewakili mereka.

“Ini membawa kesadaran akan jalan kami dan menggambarkan apa yang sebenarnya merupakan pencapaian luar biasa – enam kemenangan berturut-turut, yang tidak pernah dianggap remeh – yang tak terbayangkan hingga beberapa tahun yang lalu.

“Tak ada kata-kata, hanya ucapan terima kasih yang tulus kepada semua orang.

“Terlebih lagi, kami sudah memiliki kepastian untuk memenangkan gelar juara dunia pembalap juga, karena hanya satu dari anak-anak kami yang dapat mengamankannya.”