Marc Marquez Ungkap Titik Lemahnya Dimanfaatkan Alex Marquez di Catalunya

Marc Marquez melihat rentetan 15 kemenangan beruntunnya dipatahkan oleh sang adik, Alex Marquez, di Grand Prix Catalunya akhir pekan lalu.

Pembalap pabrikan Ducati itu menikmati performa gemilang dari Grand Prix Aragon hingga putaran Hungaria, di mana ia menyapu bersih tujuh akhir pekan, dan menorehkan 37 poin maksimal.

Rentetan kemenangan itu berlanjut hingga 15 balapan di Sprint Race Barcelona, saat ia mewarisi kemenangan tersebut dari Alex Marquez yang jatuh saat memimpin balapan.

Namun, harapan untuk 37 poin kedelapan beruntun putus setelah Alex bangkit dan meraih kemenangan Grand Prix pada hari Minggu.

Sepanjang akhir pekan, pembalap Gresini itu sedikit lebih cepat dibandingkan Marc, yang menjelaskan bahwa keunggulan ini berasal dari Alex Marquez yang lebih kuat saat Marc Marquez lemah.

"Dia sangat kuat di titik-titik lemah saya, yaitu tikungan [kanan] itu, terutama Tikungan 3, Tikungan 13, 14, Tikungan 9," ujarnya.

"Dia berkendara dengan sangat baik. Halus. Motornya tidak bergerak. Saya di belakangnya, dengan kecepatan yang sama, tetapi melawan motor.

"Ketika ini terjadi, itu ada hubungannya dengan gaya berkendara Anda, bukan motornya.

"Jadi, dia berkendara lebih baik di titik-titik itu. Saya mencoba mengimbangi di tikungan kiri, tetapi hanya di tiga tikungan kiri saya berhasil mengejar."

Marc Marquez sudah pasrah dikalahkan Alex Marquez pada hari Sabtu sebelum pembalap Gresini terjatuh.

Di Grand Prix, ia mengaku menyerah menjelang akhir balapan setelah #73 mendorongnya melakukan beberapa kesalahan.

“Saya sudah menduga pada hari Kamis bahwa Alex akan menjadi pembalap yang harus dikalahkan,” tambahnya.

“Ia berada di posisi kedua klasemen, ia membalap dengan sangat baik, dan terutama di Catalunya ia menang di Moto3, ia menang dua kali di Moto2, dan sekarang ia menang di MotoGP.

“Saya sudah mencoba. Saya mencoba segalanya. Saya hampir mencapai batas di lap-lap terakhir.

“Tetapi ketika tersisa kurang lebih lima lap, saya membuat kesalahan di Tikungan 7 dan satu lagi di Tikungan 10.

“Dan saya menyerah. Memang benar hari ini Alex lebih cepat dari kami.

“Bahkan kemarin, tetapi ia terjatuh. Tapi saya senang, karena di sirkuit di mana kami sedikit lebih kesulitan dari biasanya, kami hampir mendekati pembalap teratas.”

Kemenangan Alex Marquez di Catalunya juga memastikan Marc harus menunggu setidaknya sampai Grand Prix Jepang pada akhir September untuk mengunci gelar 2025.