Marc Marquez Ungkap Titik Lemahnya Dimanfaatkan Alex Marquez di Catalunya

Marc Marquez mengungkapkan bagaimana Alex Marquez mengalahkannya di GP Catalunya.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Catalan MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Catalan MotoGP
© Gold and Goose

Marc Marquez melihat rentetan 15 kemenangan beruntunnya dipatahkan oleh sang adik, Alex Marquez, di Grand Prix Catalunya akhir pekan lalu.

Pembalap pabrikan Ducati itu menikmati performa gemilang dari Grand Prix Aragon hingga putaran Hungaria, di mana ia menyapu bersih tujuh akhir pekan, dan menorehkan 37 poin maksimal.

Rentetan kemenangan itu berlanjut hingga 15 balapan di Sprint Race Barcelona, saat ia mewarisi kemenangan tersebut dari Alex Marquez yang jatuh saat memimpin balapan.

Namun, harapan untuk 37 poin kedelapan beruntun putus setelah Alex bangkit dan meraih kemenangan Grand Prix pada hari Minggu.

Sepanjang akhir pekan, pembalap Gresini itu sedikit lebih cepat dibandingkan Marc, yang menjelaskan bahwa keunggulan ini berasal dari Alex Marquez yang lebih kuat saat Marc Marquez lemah.

"Dia sangat kuat di titik-titik lemah saya, yaitu tikungan [kanan] itu, terutama Tikungan 3, Tikungan 13, 14, Tikungan 9," ujarnya.

"Dia berkendara dengan sangat baik. Halus. Motornya tidak bergerak. Saya di belakangnya, dengan kecepatan yang sama, tetapi melawan motor.

"Ketika ini terjadi, itu ada hubungannya dengan gaya berkendara Anda, bukan motornya.

"Jadi, dia berkendara lebih baik di titik-titik itu. Saya mencoba mengimbangi di tikungan kiri, tetapi hanya di tiga tikungan kiri saya berhasil mengejar."

Marc Marquez sudah pasrah dikalahkan Alex Marquez pada hari Sabtu sebelum pembalap Gresini terjatuh.

Di Grand Prix, ia mengaku menyerah menjelang akhir balapan setelah #73 mendorongnya melakukan beberapa kesalahan.

“Saya sudah menduga pada hari Kamis bahwa Alex akan menjadi pembalap yang harus dikalahkan,” tambahnya.

“Ia berada di posisi kedua klasemen, ia membalap dengan sangat baik, dan terutama di Catalunya ia menang di Moto3, ia menang dua kali di Moto2, dan sekarang ia menang di MotoGP.

“Saya sudah mencoba. Saya mencoba segalanya. Saya hampir mencapai batas di lap-lap terakhir.

“Tetapi ketika tersisa kurang lebih lima lap, saya membuat kesalahan di Tikungan 7 dan satu lagi di Tikungan 10.

“Dan saya menyerah. Memang benar hari ini Alex lebih cepat dari kami.

“Bahkan kemarin, tetapi ia terjatuh. Tapi saya senang, karena di sirkuit di mana kami sedikit lebih kesulitan dari biasanya, kami hampir mendekati pembalap teratas.”

Kemenangan Alex Marquez di Catalunya juga memastikan Marc harus menunggu setidaknya sampai Grand Prix Jepang pada akhir September untuk mengunci gelar 2025.

Marc Marquez Akui Titik Lemahnya Dimanfaatkan Alex Marquez
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
Apakah McLaren Menyulitkan Diri Sendiri dengan Team-Order GP Italia?
2h ago
Piastri was ordered to let Norris back into P2
F1 News
Lewis Hamilton Sesali 'Peluang yang Terlewat' di GP Italia
2h ago
Lewis Hamilton
MotoGP News
Ai Ogura Dianggap "Seperti Ahli" usai Bersinar di GP Catalunya
2h ago
Ai Ogura, Trackhouse Racing, 2025 Catalan MotoGP
MotoGP News
Jorge Martin Merasa Pengereman Aprilia "Mungkin Terlalu Kuat"
3h ago
Jorge Martin, 2025 Catalan MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Ungkap Titik Lemahnya Dimanfaatkan Alex Marquez di Catalunya
3h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Catalan MotoGP

More News

F1 News
Pendekatan Baru Mekies Dipuji saat Red Bull Kembali Menang
19h ago
Laurent Mekies
MotoGP News
Bastianini Anggap GP Catalunya Podium "Sungguhan" Pertamanya di KTM
20h ago
Enea Bastianini, 2025 Catalan MotoGP
F1 News
Mercedes Sebut Penampilan Antonelli di Monza "Mengecewakan"
20h ago
Antonelli is having an up-and-down rookie F1 season
MotoGP News
Penampilan Kuat Quartararo di Barcelona "Misteri" untuk Yamaha
22h ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Catalan MotoGP
Le Mans News
Sean Gelael Kalahkan Valentino Rossi di WEC Austin yang Diguyur Hujan
23h ago
Sean Gelael, United Autosports #95, Winner of Lone Star Le Mans 2025