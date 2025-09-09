Ai Ogura Dianggap "Seperti Ahli" usai Bersinar di GP Catalunya

Team Principal Trackhouse MotoGP, Davide Brivio, mengatakan Ai Ogura membalap "layaknya seorang ahli" di Grand Prix Catalunya yang sangat dipengaruhi oleh manajemen ban.

Rookie Jepang itu belum lagi finis 10 besar sejak Grand Prix Italia bulan Juni lalu hingga Grand Prix Catalan akhir pekan lalu.

Muncul sebagai Aprilia terbaik dengan posisi kedelapan pada kualifikasi di Barcelona, ​​Ai Ogura meraih poin terakhir dalam Sprint Race di posisi kesembilan sebelum naik ke enam besar pada balapan utama.

Ogura tertinggal setengah detik lebih dari Fabio Quartararo yang berada di posisi kelima dengan motor pabrikan Yamaha di garis finis.

Ini menandai hasil terbaik Ogura sejak finis di posisi kelima pada Grand Prix Thailand pembuka musim, dan membantu Aprilia mengejar KTM di klasemen pabrikan.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Sebelum balapan dimulai, saya tahu setiap pembalap harus mengelola ban dengan baik, dan saya rasa kami melakukannya dengan baik," kata Ogura.

"Kami cukup kuat hingga akhir balapan. Jadi, saya rasa balapannya bagus dan kami sangat membutuhkan balapan yang bagus seperti ini. Senang dengan hari itu dan menuju Misano."

Hasil Ogura di Montmelo tak ubahnya dorongan positif bagi Aprilia, yang mengalami akhir pekan mimpi buruk.

Marco Bezzecchi mengalami kecelakaan di lap kedua dari 24 lap saat bersenggolan dengan Franco Morbidelli, dan menandai DNF keduanya di akhir pekan ini.

Rekan setimnya, Jorge Martin, memulai balapan dari posisi ke-17 dan hanya mampu finis di posisi ke-10, sementara rekan Ogura di Trackhouse, Raul Fernandez, berada di posisi ke-11.

Article continues below ADVERTISEMENT

Kepala tim Trackhouse memuji Ogura dan berharap ini menjadi kebangkitan bagi sang rookie dalam tujuh ronde terakhir.

"Tentu saja, balapan yang sangat bagus untuk Ai," ujarnya.

"Saya pikir balapan ini sangat sulit dalam hal manajemen ban - Anda harus sangat berhati-hati dan saya pikir dia mampu mengelolanya seperti pembalap ahli meskipun dia seorang rookie.

"Selamat untuknya atas pekerjaan besarnya! Dia mampu menyelamatkan ban ketika waktunya tepat, dan di akhir balapan, dia melakukan beberapa overtake dan memberikan segalanya.

"Posisi 6 sangat bagus dan kami sangat senang melihat Ai kembali ke posisi teratas.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Semoga ini menjadi awal yang baik untuk mengakhiri musim ini."