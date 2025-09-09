Jorge Martin Merasa Pengereman Aprilia "Mungkin Terlalu Kuat"

Jorge Martin menjelaskan satu poin kuat Aprilia yang menurutnya "berlebihan" setelah comeback di GP Catalunya.

Jorge Martin, 2025 Catalan MotoGP
Jorge Martin, 2025 Catalan MotoGP

Dua minggu setelah melesat dari P16 ke posisi ke-4 di Balaton Park, Jorge Martin kembali menunjukkan kemampuan menyalipnya di RS-GP.

Setelah terkena benturan dari belakang antara Brad Binder dan Jack Miller pada Lap 1, dan keluar trek karena masalah ride-height, Martin kemudian menampilkan kecepatan yang mampu bersaing untuk lima besar.

Pada akhirnya, ia finis ke-10, naik tujuh posisi dari startnya di Grand Prix.

"Posisi kesepuluh bagi saya hampir seperti podium, dimulai dari posisi ke-17," kata Martin.

"Saya sempat bersenggolan dengan pembalap yang menabrak saya dari belakang di lap pertama dan akhirnya berada di belakang rombongan lagi, lalu saya juga mengalami masalah dengan perangkat [ketinggian berkendara] dan harus mengambil jalan pintas.

"Jadi saya kehilangan waktu dua detik, agar tidak dihukum, dan itu membuat saya kehilangan beberapa posisi lagi.

"Tapi setelah itu, kecepatan saya sangat bagus. Saya rasa itu adalah kecepatan terbaik ke-4-5 dalam balapan. Saya banyak mengendalikan ban dan di akhir balapan saya sangat kompetitif.

"Saya mulai merasa semakin baik dengan motor," tambahnya. "Saya bisa mencoba berbagai gaya.

"Sepertinya titik di mana saya paling banyak kehilangan selama akhir pekan adalah di tikungan yang sangat cepat. Dan selama balapan, itu adalah titik terkuat saya."

Martin, yang baru melakoni di akhir pekan keempatnya sejak comeback di Brno, menjelaskan di mana Aprilia perlu sedikit menyesuaikan motor untuk gaya balapnya.

“Saya sangat, sangat kuat dalam pengereman dengan Aprilia. Mungkin terlalu kuat! Saya bisa menyalip pembalap, tetapi saya sedikit kurang dalam kecepatan menikung,” katanya.

“Selalu ada kompromi. Saya rasa saya harus mengurangi sedikit pengereman, dan menambah di bagian lain.

“Sepertinya dengan Aprilia, Anda bisa memaksa pengereman depan, tetapi jika sentuhan pertama gas tidak benar-benar baik, bagian belakang akan banyak berputar.

“Jadi, saya perlu mengerem keras, tetapi melepaskannya dengan halus, lalu sedikit menginjak gas.

“Jika saya melakukan semuanya secara agresif, seperti yang biasa saya lakukan di Ducati, maka semuanya menjadi sangat sulit.

“Jadi, stabilitas sekarang menjadi fokus kami dan berusaha untuk halus.”

Sedangkan untuk rekan setimnya, Marco Bezzecchi, di awal musim ini, hasil Martin saat ini terbatas karena kualifikasi yang buruk.

Seperti halnya yang terjadi dengan Marco Bezzecchi di awal musim, hasil Martin saat ini juga dibatasi performa kualifikasi yang buruk.

“Sekarang, poin yang perlu kami tingkatkan adalah kualifikasi. Karena jika saya start di tiga baris pertama, saya bisa finis di posisi keempat atau kelima,” kata Martin.

“Mungkin saya butuh pengaturan khusus khusus untuk kualifikasi. Lalu, saya akan mempertahankan pengaturan motor [normal] ini untuk balapan.

“Saya pikir tes Misano akan sangat penting bagi saya untuk memahami hal ini. Saya akan banyak berlatih untuk meningkatkan time attack.”

Bezzecchi tersingkir dari balapan setelah insiden dengan Franco Morbidelli, sementara rookie Trackhouse, Ai Ogura, menjadi pembalap Aprilia teratas di posisi keenam.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

