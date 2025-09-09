"Apa yang Bisa Saya Lakukan?" Bezzecchi Berang dengan DNF Ganda Barcelona

Marco Bezzecchi tidak bisa menahan emosi atas DNF ganda yang dialaminya di Catalunya. Pembalap Italia itu bahkan berkata, "Saya bahkan tidak bisa membayangkan apa yang bisa saya lakukan."

Bezzecchi sedang dalam performa impresif akhir-akhir ini, dengan serangkaian podium diperkirakan akan berlanjut di Barcelona, tempat di mana Aprilia dan RS-GP tampil kuat sebelumnya.

Tapi, Bez justru untuk berada di posisi ke-12 saat kualifikasi dan kemudian terlibat dalam tabrakan yang dipicu oleh Fermin Aldeguer dari Gresini yang membuatnya keluar dari Sprint Race.

Ia lolos dari cedera serius, tetapi Grand Prix-nya hanya bertahan satu putaran ketika ia bersenggolan dengan Franco Morbidelli dari VR46 dan terjatuh di Tikungan 1 pada putaran kedua.

Ini menandai pertama kalinya Bezzecchi mengalami double non-skor di musim 2025 dan ia kurang terkesan dengan insiden-insiden yang dialaminya.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Kami menjalani hari Jumat yang baik, tetapi saya kurang cepat di kualifikasi," ujarnya kepada Sky Italy. "Saya memulai dari belakang dan sejak saat itu semuanya menjadi rumit.

"Sungguh disayangkan. Kemudian, baik kemarin maupun hari ini, saya bahkan tidak bisa melihat apa yang seharusnya saya lakukan: saat sprint, mereka membuat saya terjatuh, dan saat balapan, Anda bisa melihatnya.

"Kami kembali gagal di flying lap yang telah kami siapkan, tetapi sayangnya, begitulah hasilnya.

"Sekarang kami akan mencoba menganalisis semuanya dengan cermat sebelum Misano.

"Untungnya, ada balapan lain yang akan segera datang, dan kami akan segera tersenyum kembali saat kembali ke motor."

Article continues below ADVERTISEMENT

Stewards FIM menempatkan insiden Bezzecchi dan Morbidelli dalam penyelidikan, tetapi memutuskan tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil.

Morbidelli belum menjalani hukuman long-lap penalty atas tabrakan dengan rekan setim Bezzecchi di Aprilia, Jorge Martin, saat sprint di titik tabrakan.

Aprilia terbaik di Grand Prix Catalan jatuh kepada Ai Ogura dari Trackhouse Racing, yang naik dari posisi kedelapan ke posisi keenam.

Akhir pekan yang kuat bagi KTM telah memungkinkan pabrikan Austria tersebut memangkas keunggulan Aprilia di posisi kedua klasemen konstruktor menjadi hanya dua poin.