Martin Dukung Aprilia Tambah Pembalap Tes saat Oliveira Tersedia

Setelah kehilangan kursi Pramac Yamaha-nya untuk tahun 2026, Miguel Oliveira tampaknya berada di persimpangan jalan dalam kariernya.

Tanpa kursi MotoGP penuh waktu lain yang tersedia, pemenang balapan lima kali ini sedang mempertimbangkan opsi pabrikan BMW dan Yamaha di paddock WorldSBK.

Namun, Oliveira masih bisa melanjutkan kariernya di MotoGP, meskipun sebagai pembalap penguji dan wild card di Aprilia, pabrikan tempat ia bekerja selama dua musim sebagai pembalap RNF/Trackhouse.

Juara dunia bertahan Jorge Martin menyambut baik kepindahan tersebut, menyebut Oliveira sebagai "pilihan yang sangat bagus" sebagai pembalap penguji tambahan bersama Lorenzo Savadori, apalagi saat MotoGP menuju era 850cc pada tahun 2027.

“Saya tidak tahu apakah [rumor Oliveira-Aprilia] benar, tetapi saya pikir memiliki dua pembalap penguji bisa menjadi hal yang bagus,” kata Martin.

Pembalap Spanyol itu membandingkan situasi Savadori yang mengembangkan RS-GP sendirian dengan situasi Marco Bezzecchi di tim pabrikan ketika Martin absen selama beberapa bulan karena cedera.

“Marco melakukan semua pekerjaan, tetapi dia sendirian. Ketika saya tiba, kami bisa membandingkan data dan pendapat, jadi saya rasa di tim penguji sama saja,” kata Martin.

“Mereka [dua pembalap penguji] bisa menguji dan mencoba meningkatkan motor bersama-sama. Semoga Aprilia bisa merekrut pembalap penguji lain, yang kompetitif.

“Lorenzo melakukan pekerjaan yang luar biasa, harus saya akui, tetapi saya pikir Miguel masih balapan dan masih aktif, dan dia juga mengendarai motor yang berbeda.

“Jadi saya pikir merekrutnya adalah pilihan yang sangat bagus.”

Selain Aprilia, Ducati juga hanya memiliki satu pembalap pengembang, Michele Pirro. Sementara itu, Yamaha, Honda, dan KTM memiliki setidaknya dua pembalap tes pabrikan.

Somkiat Chantra, yang juga akan kehilangan kursi MotoGP untuk tahun 2026, diperkirakan akan bergabung dengan Jake Dixon dalam jajaran pembalap baru Honda WorldSBK.