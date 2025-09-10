Martin Dukung Aprilia Tambah Pembalap Tes saat Oliveira Tersedia

Jorge Martin mengatakan "dua pembalap penguji bisa menjadi pilihan bagus" saat Miguel Oliveira tersedia di pasar.

Miguel Oliveira, Jorge Martin
Miguel Oliveira, Jorge Martin

Setelah kehilangan kursi Pramac Yamaha-nya untuk tahun 2026, Miguel Oliveira tampaknya berada di persimpangan jalan dalam kariernya.

Tanpa kursi MotoGP penuh waktu lain yang tersedia, pemenang balapan lima kali ini sedang mempertimbangkan opsi pabrikan BMW dan Yamaha di paddock WorldSBK.

Namun, Oliveira masih bisa melanjutkan kariernya di MotoGP, meskipun sebagai pembalap penguji dan wild card di Aprilia, pabrikan tempat ia bekerja selama dua musim sebagai pembalap RNF/Trackhouse.

Juara dunia bertahan Jorge Martin menyambut baik kepindahan tersebut, menyebut Oliveira sebagai "pilihan yang sangat bagus" sebagai pembalap penguji tambahan bersama Lorenzo Savadori, apalagi saat MotoGP menuju era 850cc pada tahun 2027.

“Saya tidak tahu apakah [rumor Oliveira-Aprilia] benar, tetapi saya pikir memiliki dua pembalap penguji bisa menjadi hal yang bagus,” kata Martin.

Pembalap Spanyol itu membandingkan situasi Savadori yang mengembangkan RS-GP sendirian dengan situasi Marco Bezzecchi di tim pabrikan ketika Martin absen selama beberapa bulan karena cedera.

“Marco melakukan semua pekerjaan, tetapi dia sendirian. Ketika saya tiba, kami bisa membandingkan data dan pendapat, jadi saya rasa di tim penguji sama saja,” kata Martin.

“Mereka [dua pembalap penguji] bisa menguji dan mencoba meningkatkan motor bersama-sama. Semoga Aprilia bisa merekrut pembalap penguji lain, yang kompetitif.

“Lorenzo melakukan pekerjaan yang luar biasa, harus saya akui, tetapi saya pikir Miguel masih balapan dan masih aktif, dan dia juga mengendarai motor yang berbeda.

“Jadi saya pikir merekrutnya adalah pilihan yang sangat bagus.”

Selain Aprilia, Ducati juga hanya memiliki satu pembalap pengembang, Michele Pirro. Sementara itu, Yamaha, Honda, dan KTM memiliki setidaknya dua pembalap tes pabrikan.

Somkiat Chantra, yang juga akan kehilangan kursi MotoGP untuk tahun 2026, diperkirakan akan bergabung dengan Jake Dixon dalam jajaran pembalap baru Honda WorldSBK.

Martin Dukung Aprilia Tambah Pembalap Tes saat Oliveira Tersedia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Bastianini Menuju Balapan Kandang dengan Momentum Podium Catalunya
3h ago
Enea Bastianini, 2025 Catalan MotoGP
F1 News
Bos Baru Red Bull Mengecilkan Perannya dalam Kemenangan Monza
3h ago
Laurent Mekies
MotoGP News
Martin Dukung Aprilia Tambah Pembalap Tes saat Oliveira Tersedia
6h ago
Miguel Oliveira, Jorge Martin
MotoGP News
Terungkap: Laptime Quartararo dari Tes V4 Yamaha di Barcelona
6h ago
Fabio Quartararo, 2025 Catalan MotoGP
MotoGP News
Alex Marquez "Layak" Mengakhiri Rentetan Kemenangan Marc Marquez
12h ago
Alex Marquez, Marc Marquez, 2025 Catalan Grand Prix

More News

WSBK News
Jonathan Rea Meluruskan Rumor Kepindahan ke Barni Ducati
09/09/25
Jonathan Rea, Yamaha World Superbike team, 2025
MotoGP News
"Apa yang Bisa Saya Lakukan?" Bezzecchi Berang dengan DNF Ganda Barcelona
09/09/25
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 Catalan MotoGP
WSBK News
Bautista Menutup 'Bencana' WorldSBK Prancis dengan Keempat di Race 2
09/09/25
Alvaro Bautista, 2025 French WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Wolff Peringatkan McLaren Tentang Preseden Yang akan Sulit Dibatalkan
09/09/25
Norris had the edge over Piastri at Monza
MotoGP News
"Reaksi Berantai" Singkirkan Di Giannantonio dari GP Catalunya
09/09/25
Fabio di Giannantonio crash, 2025 Catalan MotoGP