Bastianini Menuju Balapan Kandang dengan Momentum Podium Catalunya

Enea Bastianini menuju sirkuit MotoGP tersuksesnya setelah meraih podium debut untuk Tech3 KTM di Barcelona pada hari Minggu.

Sejak debut MotoGP pada tahun 2021, Bastianini telah finis di podium Misano dalam lima dari enam balapan kandangnya.

Penampilan terburuk Bastianini di Misano adalah finis keempat pada Sprint Race 2024, ketika ia finis hanya 0,2 detik di belakang Franco Morbidelli.

Namun, ia kembali naik podium pada tiga balapan berikutnya, yang berpuncak pada kemenangan di GP 'Emilia Romagna' tahun lalu.

Team Manager Tech3 KTM Nicolas Goyon "yakin" bahwa Bastianini akan kembali menjadi penantang akhir pekan ini.

"Tahun ini, tim kami akan datang ke San Marino dengan seorang pahlawan lokal, Enea Bastianini, yang lahir dan besar di Rimini, dan masih tinggal di daerah ini," ujar Goyon.

"Dia selalu cepat di sini, dan dia datang dengan percaya diri dari podium pertamanya musim ini, jadi sudah pasti dia akan kompetitif di hadapan pendukung tuan rumah.

"Kami sangat antusias untuk melihat apa yang bisa dia lakukan dengan KTM-nya."

Akhir pekan MotoGP terbaik Bastianini musim ini hanya kalah dari Marquez bersaudara, dan ia akhirnya mampu memanfaatkan kecepatan yang ditunjukkannya sejak Brno, di mana ia finis ketiga di Sprint.

"Saya sangat bersemangat untuk menuju Misano untuk balapan kandang saya, saya sangat menyukai putaran ini, dan kami memiliki kepercayaan diri yang sama dengan podium pertama kami musim ini di Catalunya," kata Bastianini.

"Semua pembalap Italia hafal trek Misano, kami semua berlatih di sana bersama selama liburan musim panas dan musim dingin, jadi ini akan menjadi akhir pekan yang kompetitif.

"Namun, saya pikir kami memiliki potensi untuk meraih hasil yang kuat, jadi mari kita lihat bagaimana akhir pekan ini berjalan, dan mari kita nikmati!"

Sementara itu, rekan setimnya yang cedera, Maverick Vinales, yang finis ke-13 di MotoGP Catalan, akan memiliki tujuan yang sangat berbeda.

"Barcelona sulit bagi kami, karena kami jelas menginginkan lebih, tetapi kami harus mendengarkan tubuh kami saat ini," kata Vinales.

"Kami harus menerima bahwa kami masih dalam tahap pemulihan, dan kembali beraksi dengan tim dengan jujur ​​merupakan anugerah yang luar biasa. Kami akan melanjutkan latihan minggu ini di Misano, selangkah demi selangkah seiring kami semakin kuat."

Goyon menambahkan: "Yang ia butuhkan sekarang adalah waktu untuk kembali ke kebugaran penuh, karena ia telah membuktikan di Barcelona bahwa ia memiliki kecepatan, jadi mari kita lihat bagaimana tubuhnya beradaptasi dengan trek Misano."

Grand Prix San Marino akhir pekan ini akan diikuti oleh tes pasca-balapan resmi pada hari Senin.