Marc Marquez Mendedikasikan MotoGP Misano untuk Fans Ducati

Kekalahan pertama Marc Marquez di MotoGP sejak Mei berarti ia secara matematis tidak memiliki peluang untuk memenangkan gelar juara dunia 2025 di Misano, kandang Ducati.

Namun dengan keunggulan 182 poin atas sang adik, Alex, dan hanya tersisa 259 poin untuk diperebutkan, akhir pekan ini tetap akan menjadi perayaan tidak resmi untuk juara baru Ducati.

Meski memimpin Ducati menuju kesuksesan spektakuler musim ini, sambutan seperti apa yang akan diterima Marquez dari publik Misano masih harus dilihat.

Dalam beberapa tahun terakhir, Misano - putaran kandang mantan rival berat Valentino Rossi - telah menjadi tempat di mana Marquez dicemooh, termasuk saat menang bersama Gresini musim lalu.

Meskipun kini mengenakan seragam merah resmi Ducati, ejekan terus berlanjut setelah kemenangan Marquez di Mugello tahun ini, yang membuat Team Manager Davide Tardozzi geram.

Sementara Tardozzi memohon para penggemar merayakan kemenangan Marquez sebagai kemenangan Ducati, ejekan tersebut menekankan adanya kesenjangan persepsi antara pembalap dan motor.

Hal ini tidak terlepas dari perubahan pendekatan Ducati, yang sebelumnya menggunakan pembalap Italia sebagai pemimpin serangan Desmosedici. Salah satu yang paling terkenal adalah Andrea Dovizioso, sang 'Desmo Dovi' yang jadi runner-up gelar di bawah Marquez - saat itu membalap untuk Honda - pada tahun 2017-18-19.

Kesuksesan impian itu akhirnya tiba di tangan Francesco Bagnaia yang memenangkan gelar tahun 2022 dan 2023, tapi saat itu Ducati mendominasi, dengan kemenangan yang tersebar di antara beberapa penunggang Desmosedici.

Ketika Bagnaia kehilangan mahkotanya kepada Jorge Martin musim lalu, itu semakin menggarisbawahi posisi Ducati sebagai 'kingmaker', mengisi empat tempat teratas di klasemen kejuaraan dunia.

Namun, jika persepsi pembalap-motor di musim-musim terakhir lebih condong ke Ducati, perbedaan antara Marquez dan sesama pembalap GP25, Bagnaia (-250 poin) dan Fabio di Giannantonio (-326 poin), menunjukkan bahwa tahun ini tampaknya akan menjadi kemenangan Marquez.

Marquez telah menjadikan ejekan Misano sebelumnya sebagai sumber motivasi, menang di trek tersebut empat kali di kelas premier, tetapi tak diragukan lagi Ducati berharap sambutan yang lebih ramah untuk juara 'baru' mereka.

Mungkin karena alasan itulah, Marquez mendedikasikan akhir pekan Misano untuk seluruh fans Ducati, di mana ia akan menghadapi trek yang jauh lebih cocok dengan gaya balapnya dibanding Barcelona.

“Putaran Catalunya sangat hebat, perayaan yang luar biasa dengan semua penggemar, dan di trek yang, setidaknya di atas kertas, tidak ideal untuk karakteristik saya, kami meraih kemenangan di Sprint dan posisi kedua di GP,” kata Marquez.

“Saya tahu Alex sangat cepat; bahkan di sesi latihan bebas pertama ia memiliki kecepatan yang lebih baik di sektor terakhir.

“Misano, di sisi lain, adalah trek yang lebih cocok dengan gaya saya; ini akan menjadi akhir pekan yang didedikasikan untuk semua penggemar Ducati; saya tidak sabar untuk kembali ke trek.”

Marquez akan membuka kesempatan pertamanya untuk meraih gelar juara di putaran Motegi, rumah dari mantan timnya, Honda.

