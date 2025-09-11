Bagnaia Menjaga Ekspektasinya Menuju Putaran Kandang di Misano

Setelah optimisme Hongaria dipatahkan oleh akhir pekan MotoGP Catalunya yang suram, Francesco Bagnaia menuju putaran kandangnya di Misano tanpa ekspektasi.

Pembalap Ducati Lenovo itu awalnya yakin perubahan set-up 'besar' di Balaton Park merupakan terobosan dalam mengatasi masalah entri tikungan yang menghambatnya sepanjang musim.

Tapi situasinya kembali berubah di Barcelona, ​​di mana Bagnaia kembali ke set-up yang lebih normal setelah tertinggal di posisi ke-21 pada hari Jumat.

Situasi pembalap Italia itu tidak membaik di kualifikasi (posisi ke-21), diikuti oleh posisi ke-14 di Sprint.

Bagnaia akhirnya menemukan terobosan Minggu, dengan finis di posisi kelima saat pemanasan dan kemudian di posisi ketujuh di Grand Prix.

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, preferensi Bagnaia terhadap tangki bahan bakar di Grand Prix membuatnya sering merasa lebih baik di hari Minggu.

"Tangki bahan bakar yang lebih besar selalu membantu saya mendapatkan traksi yang lebih baik dan keluar tikungan lebih cepat," tegasnya.

Juara dunia dua kali itu melintasi garis finis dengan selisih 16 detik dari pemenang Alex Marquez, dan 14,3 detik di belakang rekan setim pabrikan Marc Marquez.

Dan melihat catatan waktu balapan Bagnaia di tahun 2024 - dengan GP24 yang sekarang dipakai Alex Marquez, Fermin Aldeguer, dan Franco Morbidelli - sudah cukup untuk meraih kemenangan.

Lap Times: 2025 Catalan MotoGP Top 3, Bagnaia 2024, Bagnaia 2025

Article continues below ADVERTISEMENT

Dengan Bagnaia yang mengindikasikan tidak melakukan perubahan lebih lanjut di Grand Prix, dia berharap akhir pekan Misano yang lebih normal.

“Sejujurnya, saya tidak ingin melakukan hal yang sama seperti di Balaton, di mana saya tiba di sini dengan keyakinan bahwa saya bisa kompetitif,” kata Bagnaia di Barcelona.

“Jadi saya akan mundur selangkah, menunggu sampai Misano dan melihat apa yang bisa saya lakukan.”

Ia menambahkan: “Saya sangat ingin tiba di Misano dengan kecepatan seperti ini, daya saing seperti ini, dan melihat apakah saya bisa berada di depan.

"Mulailah dari titik ini pada hari Jumat dan jangan sampai tersingkir dari Kualifikasi 2… ​​Akhir pekan yang normal.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Tidak naik podium selama empat putaran terakhir, Misano, seperti halnya Barcelona, ​​telah menjadi putaran yang sukses bagi Bagnaia di masa lalu.

Ia memenangkan Grand Prix San Marino pada tahun 2021 dan 2022, naik podium sepanjang putaran 2023 dan 2024, memenangkan Emilia Romagna Sprint, sebelum akhirnya mengalami kecelakaan di GP.

"Misano selalu istimewa, kami akan berusaha menikmati sambutan hangat dari semua penggemar Ducati," ujar Bagnaia.

Bagnaia memulai akhir pekan ini dengan tertinggal 68 poin dari Alex Marquez dalam perebutan posisi kedua di klasemen MotoGP.