Saran Marc Marquez untuk Bagnaia yang Tengah Kesulitan Terungkap

Marc Marquez mendesak Francesco Bagnaia untuk "melakukan reset" saat ia tiba di sirkuit baru di MotoGP 2025 saat ia Ducati terus kesulitan untuk menemukan performa terbaiknya.

Musim 2025 Bagnaia bisa dibilang yang terburuk sebagai pebalap tim pabrikan Ducati, dengan hanya meraih satu kemenangan dari 15 putaran pertama.

Beberapa putaran terakhir menjadi perjuangan yang lebih berat bagi pebalap Italia itu, karena terobosan set-up yang tampak jelas di Hungaria tidak bekerja akhir pekan lalu di Barcelona.

Pecco hanya berada di posisi ke-21 di grid, hasil kualifikasi terburuknya dalam tiga tahun terakhir, meski akhirnya mampu naik ke posisi ketujuh di Grand Prix setelah menemukan kepercayaan diri tambahan dengan swingarm berbeda.

Dalam video di balik layar terbaru yang dirilis Ducati dari akhir pekan Grand Prix Catalunya, momen antara Bagnaia dan Marc Marquez menunjukkan sang pemuncak klasemen memberikan nasihat.

"Mobilnya menutup dan tidak berbelok," kata Bagnaia tentang GP25-nya. "Luar biasa betapa cepatnya saya melaju tahun lalu dan betapa lambatnya saya sekarang. Luar biasa. Saya semakin kehilangan kepercayaan diri."

Marquez menjawab: "Anda harus tiba di trek dan melakukan pengaturan ulang. Misano bagus.

Lalu pertanyaan para jurnalis... ketika mereka berhenti, semuanya akan lebih baik. Anda lihat saja nanti. Selangkah demi selangkah, semuanya akan lebih baik."

Bagnaia mengatakan kepada media di Austria bahwa ia "kehilangan kesabaran" dengan kesulitan yang dialaminya, sementara di Barcelona, ​​bos tim Ducati, Davide Tardozzi, mengatakan ia "harus membantu kami mengendalikannya".

Meskipun terjadi ketegangan dalam beberapa pekan terakhir, Ducati tetap mendukung Bagnaia dan mendukungnya untuk pulih.

Gigi Dall’Igna mengatakan kepada Sky Italy di Barcelona: “Sejujurnya, saya bukan tipe orang yang mudah menyerah.

“Meskipun kami belum berhasil sejauh ini, dan bahkan, performa kami mungkin lebih buruk dibandingkan awal musim, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Pecco menemukan cara untuk mendapatkan kembali feeling-nya dengan motor dan kembali menjadi juara seperti sedia kala.”