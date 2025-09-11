Kurang Dapat Perhatian Fans, MotoGP 'Istirahatkan' MotoE

MotoGP telah mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan kejuaraan motor listrik MotoE pada akhir musim 2025 karena minat penggemar yang "kurang" dan tuntutan industri yang berbeda.

MotoE diperkenalkan pada tahun 2019 sebagai kategori pendukung bertenaga listrik sepenuhnya di beberapa putaran MotoGP untuk mendorong citra ramah lingkungan kejuaraan, dan membantu merintis teknologi yang lebih bersih.

Namun, musim perdana hampir tidak pernah terjadi ketika kebakaran yang disebabkan oleh stasiun pengisian daya menghanguskan seluruh paddock MotoE saat uji coba di Jerez.

Kampanye akhirnya dimulai pada tahun itu, dengan Matteo Ferrari memenangkan gelar musim 2019.

Jordi Torres memenangkan dua musim berikutnya, sementara Dominque Aegerter meraih gelar pada tahun 2022.

Mulai tahun 2023, MotoE diberi status Kejuaraan Dunia, dengan Matteo Cassadei dan Hector Garzo memenangkan gelar pada tahun 2023 dan 2024.

Seri ini tetap satu merek dalam tujuh musimnya, dengan Energica memasok motor hingga tahun 2023, saat Ducati mengambil alih.

Namun, MotoE kurang mendapat perhatian fans, sementara industri sepeda motor belum merangkul elektrifikasi seperti yang diharapkan pada tahun 2019.

Akibatnya, FIM - badan pengatur MotoE - dan Dorna Sports sepakat untuk menunda seri tersebut pada akhir tahun.

“MotoE telah menghadirkan aksi-aksi luar biasa di trek dan menobatkan para juara serta pemenang, memainkan peran penting dalam misi MotoGP untuk berinovasi tanpa rasa takut, dan tak pernah ragu untuk menghadirkan sesuatu yang baru,” ujar CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta.

“Seiring upaya kami untuk terus berinovasi di dalam dan di luar trek, kami juga harus berani mendengarkan basis penggemar dan audiens baru yang ingin kami hubungi, serta mengamati perkembangan pasar.

“Dengan demikian, bersama FIM, kami telah memutuskan bahwa ini saat yang tepat untuk menunda MotoE di akhir musim ini.

“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembalap dan tim, Ducati, Michelin, mitra kami, dan seluruh personel yang telah mewujudkan MotoE sejak awal tahun 2019. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan berharga ini.”

MotoGP telah menunjukkan tren industri terkini dalam beberapa tahun terakhir, dengan motor yang saat ini menggunakan 40% bahan bakar non-fosil dan akan meningkatkannya menjadi 100% mulai tahun 2027.

MotoGP juga mengumumkan awal tahun ini bahwa kejuaraan Bagger enam ronde akan menjadi kategori pendukung di beberapa ajang mulai tahun 2026.