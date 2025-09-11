Pramac: Yamaha Temukan Momentum, Misano akan Menarik

Pramac menantikan akhir pekan Misano setelah Yamaha menemukan momentum di Barcelona.

Setelah mencapai titik terendah musim ini dengan hanya meraih satu poin di Austria, diikuti oleh penampilan sulit lainnya di Hungaria, Yamaha "mendapatkan kembali momentum" akhir pekan lalu di Barcelona.

Bintang pabrikan, Fabio Quartararo, kembali menjadi yang terdepan, lolos kualifikasi dari baris terdepan, merayakan posisi kedua di Sprint dan kelima di Grand Prix.

Tim satelit Pramac juga menikmati akhir pekan yang lebih baik, dengan Miguel Oliveira berjuang dari posisi ke-16 hingga ke-10 pada hari Sabtu, kemudian finis kesembilan, terbaik musim ini, di Grand Prix.

“Kami menuju Misano setelah akhir pekan yang sangat positif, di mana Yamaha mendapatkan kembali momentum yang menjadi ciri khas awal musim,” kata direktur tim Pramac, Gino Borsoi.

“Misano cukup berbeda dari Montmelo, baik dari segi fitur teknis maupun cengkeraman, tetapi saya yakin kami dapat meraih hasil bagus lainnya. 

"Di Spanyol, kami menemukan solusi efektif dalam hal pengaturan dan elektronik, dan akan menarik untuk melihat apakah semuanya berjalan dengan baik di sini.”

Oliveira, yang dikaitkan dengan kepindahannya ke WorldSBK untuk tahun 2026, yakin peningkatan kualifikasi menjadi langkah selanjutnya.

“Kami tiba dengan hasil yang baik, dan tujuannya adalah untuk mempertahankan potensi ini,” ujarnya. “Untuk itu, kami perlu meningkatkan kemampuan di kualifikasi, terutama lap time-attack, yang saat ini menghalangi kami untuk menunjukkan potensi terbaik kami.”

Rekan setimnya, Jack Miller yang kini dipastikan akan tetap bersama Pramac bersama Toprak Razgatlioglu untuk tahun 2026, bangkit dari posisi terakhir ke posisi ke-14 di Barcelona.

“Saya cinta Misano, saya cinta Italia, dan saya sangat senang GP San Marino telah tiba,” kata pembalap Australia itu.

“Saya sangat menyukai trek ini – sebelumnya, saya sering sangat cepat dan kompetitif di sini – dan saya yakin Yamaha dapat tampil baik di sirkuit tanpa lintasan lurus yang sangat panjang.

“Grip biasanya juga tinggi, jadi saya punya firasat yang bagus. Ditambah lagi, saya punya banyak teman di sini, dan selalu istimewa bisa bertemu mereka dan balapan dalam suasana yang luar biasa.”

Prototipe V4 baru Yamaha juga akan menjalani debut balapannya akhir pekan ini, di tangan pembalap penguji Augusto Fernandez.

