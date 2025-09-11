Alberto Girabola Tinggalkan KTM, Jadi Crew Chief Razgatlioglu?

Hanya beberapa hari setelah merayakan podium Grand Prix pertamanya di KTM, Enea Bastianini kehilangan kepala kru Alberto Girabola untuk kedua kalinya dalam karier MotoGP-nya.

Girabola, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala kru untuk Andrea Dovizioso sebelum bergabung dengan Bastianini sebagai rookie di Ducati, pindah ke KTM pada tahun 2023 sebagai Manajer Performa Trek.

Namun, ia kembali menjabat sebagai kepala kru akhir tahun lalu sebagai persiapan untuk reuni dengan Bastianini di Tech3 musim ini.

Meskipun Bastianini sempat kesulitan di awal karier RC16-nya, peningkatan pesat di pertengahan musim menghasilkan podium Sprint di Brno dan podium Grand Prix di Barcelona akhir pekan lalu.

Hal itu akan menjadi momen puncak kemitraan Bastianini-Girabola di KTM, dengan Girabola berpisah dari pabrikan Austria tersebut secara langsung.

Namun, di Misano pada hari Kamis, Bastianini mengungkapkan bahwa transisi ke kepala kru baru, Xavi Palacin, sudah berlangsung akhir pekan lalu.

"Juga di Barcelona, ​​saya mengganti kepala kru, tetapi kami tidak membicarakannya," kata Bastianini. "Dia akan meninggalkan tim saya untuk kedua kalinya dan sekarang saya memiliki kepala kru baru, Xavi.

"Kami akan bekerja sama. Dia tahu betul gaya saya. Dia berada di Monlau ketika saya masih di Moto3. Dan dia dekat dengan saya sejak balapan pertama musim ini dan tahu apa yang saya butuhkan."

Setelah perpisahan pertama mereka, Bastianini bekerja dengan Marco Rigamonti selama dua musim di tim pabrikan Ducati Lenovo.

Rigamonti kemudian bertahan untuk bermitra dengan pemimpin klasemen sementara Marc Marquez pada tahun 2025.

Sementara itu, Girabola kini dikaitkan erat dengan kepindahannya ke Pramac Yamaha untuk menjadi Crew Chief Toprak Razgatlioglu pada tahun 2026.

Hal ini cukup mengejutkan, mengingat Razgatlioglu diperkirakan akan membawa kepala kru WorldSBK kepercayaannya, Phil Marron.

Marron, bersama Razgatlioglu di Kawasaki, Yamaha, dan kini BMW, sebelumnya bekerja di MotoGP bersama Aspar Ducati dan Eugene Laverty.